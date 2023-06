Un Paese su tre non ha libertà religiosa

La persecuzione per motivi di fede è complessivamente peggiorata, mentre l’impunità è aumentata. La libertà religiosa è sempre meno rispettata nel mondo. Lo rivela un rapporto pubblicato il 22 giugno, che denuncia 61 Paesi in cui i cittadini sono perseguitati e discriminati per la loro religione. Il rapporto descrive un clima di impunità favorito dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia di Covid.

Ogni due anni, Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS) , pubblica il suo rapporto sulla libertà religiosa. Secondo questa fondazione pontificia internazionale, la situazione è fortemente peggiorata dal 2021. In 61 Stati la libertà religiosa non è rispettata: questo riguarda il 62% della popolazione mondiale, tutte le religioni messe insieme. E con la pandemia di Covid e la guerra in Ucraina i casi di persecuzione e discriminazione vengono meno denunciati sulla scena internazionale e questo favorisce un clima di impunità senza precedenti.

In 61 stati i cittadini sono perseguitati o discriminati per motivi religiosi. Si tratta di uno studio molto approfondito che viene condotto ogni due anni sul rispetto della libertà di religione o di credo nel mondo. Intolleranza, discriminazione, persecuzione e genocidio: sono queste le quattro categorie che caratterizzano le violazioni della libertà religiosa. In 61 Stati, ovvero un terzo dei Paesi del mondo, i cittadini subiscono persecuzioni e discriminazioni. Ciò rappresenta il 62% della popolazione mondiale, tutte le religioni messe insieme.

Il diritto umano fondamentale alla libertà di pensiero, coscienza e religione è violato in un Paese su tre (31%), cioè in 61 Nazioni su 196. In totale, quasi 4,9 miliardi di persone, pari al 62% della popolazione mondiale, vivono in Paesi in cui la libertà religiosa è fortemente limitata.

Il rapporto dell’ACS fa riferimento agli “attacchi” contro la comunità ebraica in Occidente in aumento, dopo il confinamento. “I crimini d’odio antisemiti denunciati nei paesi dell’OSCE sono aumentati da 582 nel 2019 a 1.367 nel 2021”. Il rapporto sottolinea anche “la crescente persecuzione dei musulmani” e cita il caso degli uiguri in Cina. Ci sono anche casi di persecuzione “anche da parte di altri musulmani” in Afghanistan o in Pakistan.

Il Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo (RFR) 2023, pubblicato il 22 giugno dalla ACS, evidenzia l’accelerazione delle minacce e delle tendenze contro questo diritto. Rivela, inoltre, che la persecuzione per motivi di fede è complessivamente peggiorata, mentre l’impunità è aumentata.

Lo studio copre il periodo compreso tra gennaio 2021 e dicembre 2022, ed è l’unico rapporto non governativo che analizza il rispetto, e le violazioni in tutto il mondo per tutte le religioni, del diritto sancito dall’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Il rapporto rileva che la discriminazione e la persecuzione sono chiaramente percepibili in 61 paesi, e che in 49 di essi è il governo a perseguitare o addirittura uccidere i propri cittadini per motivi religiosi con scarsa reazione da parte della comunità internazionale. Anche le comunità religiose maggioritarie sono ora minacciate.

Persecuzione e discriminazione dei cristiani

Secondo la mappa del Rapporto, 28 Stati sono contrassegnati in rosso come “paesi caldi” (a indicare le persecuzioni), a indicare i luoghi più pericolosi al mondo per praticare liberamente la religione. Sono “perseguitati” soprattutto in Africa e in Asia, cioè rischiano la vita a causa della loro fede. Così, in Nigeria.

33 sono segnati in arancione, stanno ad indicare alti livelli di persecuzione e discriminazione. In 47 di questi Paesi la situazione è peggiorata dalla pubblicazione dell’ultimo rapporto, mentre le cose sono migliorate, in termini di libertà religiosa, solo in nove di essi.

Una delle principali conclusioni del rapporto ACS è che le comunità religiose minoritarie si trovano in una situazione sempre più disastrosa, e in alcuni casi affrontano la minaccia di estinzione a causa di una combinazione di terrorismo, attacchi al loro patrimonio culturale e misure più subdole come la proliferazione delle leggi anti-conversione, la manipolazione dei regolamenti elettorali e dei vincoli finanziari. Tuttavia, ci sono anche casi di comunità religiose maggioritarie perseguitate, come in Nicaragua e Nigeria.

Il “silenzio assordante” della comunità internazionale: indifferenza?

C’è “una tendenza profonda” che “preoccupa” gli osservatori di ACS: l’impunità degli autori delle violenze: “In molti Paesi chi minaccia i cristiani o li perseguita non viene perseguito”. “Una forma di indifferenza, di ignoranza, della questione della libertà religiosa”. Ma spesso sono anche “questioni economiche, diplomatiche, strategiche che a volte fanno sì che i Paesi occidentali non osino denunciare situazioni di mancato rispetto della libertà religiosa per non squilibrare accordi economici o politici”.

Negli ultimi due anni, il rapporto rileva anche l’aumento globale del potere e della portata di governi autoritari e leader fondamentalisti che rivendicano un potere illimitato e sono gelosi e timorosi dell’autorità spirituale e della mobilitazione delle comunità religiose. Questo ha un effetto fatale sulla libertà religiosa. L’impunità è diventata una costante in tutto il mondo e in 36 paesi (18%) i trasgressori sono raramente o mai perseguiti per i loro reati.

Il silenzio della comunità internazionale contribuisce a questa cultura dell’impunità per regimi considerati strategicamente importanti per l’Occidente, come Cina e India, che finiscono per non subire sanzioni internazionali o altre conseguenze per le loro violazioni della libertà religiosa. Lo stesso vale per paesi come la Nigeria e il Pakistan.

Un esempio di questi regimi oppressivi, secondo il Rapporto, è il Nicaragua, che per la prima volta è stato inserito nella lista dei Paesi con i più alti livelli di violazioni della libertà religiosa.

Le minacce: estremismo religioso, regimi autoritari e nazionalismo etnico-religioso

Esistono diversi tipi di minacce alla libertà religiosa. L’Africa continua ad essere il continente più violento, con un aumento degli attacchi jihadisti che rende ancora più allarmante la situazione della libertà religiosa. Quasi la metà dei “paesi caldi” sulla mappa del Rapporto, cioè 13 su 28, sono in Africa. La concentrazione dell’attività jihadista è particolarmente evidente nella regione del Sahel, intorno al lago Ciad, in Mozambico e in Somalia, e si sta estendendo ai Paesi limitrofi, molti dei quali rimangono sotto osservazione dopo aver subito attacchi islamisti ai loro confini.

La Cina e la Corea del Nord rimangono i due paesi asiatici con i peggiori record di violazioni dei diritti umani, inclusa la libertà religiosa, poiché lo stato esercita un controllo totalitario attraverso la sorveglianza e misure repressive estreme contro la popolazione.

Il Rapporto presta particolare attenzione anche all’India, dove i livelli di persecuzione sono in aumento, con l’imposizione di un pericoloso nazionalismo etnico-religioso che danneggia le minoranze religiose. In 12 dei 28 stati dell’India sono state varate o sono allo studio leggi anti-conversione, che prevedono pene fino a 10 anni di carcere. Inoltre, queste leggi includono vantaggi economici per coloro che si convertono o ritornano alla religione maggioritaria.









Gli episodi di conversioni religiose forzate, rapimenti e violenze sessuali (compresa la schiavitù sessuale) non sono diminuiti nel biennio in esame. Restano infatti ampiamente ignorate dalle forze dell’ordine locali, come accade in Pakistan, dove giovani ragazze cristiane e indù vengono spesso rapite e sottoposte a matrimoni forzati. Oltre alla flagrante violazione dei loro diritti umani, inclusa la libertà religiosa, queste pratiche hanno anche l’effetto di limitare la crescita delle loro comunità religiose.

Il Rapporto evidenzia anche le gravi crisi interne che stanno avvenendo nelle comunità musulmane di tutto il mondo. Da un lato, molti giovani musulmani continuano ad essere attratti dalle reti terroristiche islamiste, ma dall’altro, soprattutto in Medio Oriente, si registrano segnali di diffusa secolarizzazione. In Iran, ad esempio, i sondaggi indicano che il 47% della popolazione ha affermato di non avere alcuna affiliazione religiosa e solo il 32% si è identificato come sciita durante la recente “rivoluzione dell’hijab” delle donne iraniane.

Scavalcare la cultura

Il Rapporto richiama l’attenzione sulla preoccupazione per i crescenti limiti alla libertà di pensiero, coscienza e religione nei Paesi che appartengono all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Negli ultimi due anni si è passati da un clima di “cortese persecuzione” di chi vuole vivere ed esprimere apertamente la propria fede a un clima di “cancella cultura” e di “discorso forzato”, con forti pressioni sociali ad adeguarsi tendenze, ideologie del momento.

Con una nota positiva, il rapporto rileva un aumento delle iniziative di dialogo interreligioso. Anche un gioioso ritorno a celebrazioni religiose. Senza restrizioni in molti Paesi dopo i blocchi dovuti al COVID 19.

Regina Lynch, recentemente nominata Presidente Esecutivo di ACS Internazionale, spiega che l’obiettivo principale di questo rapporto è “motivare le persone a impegnarsi e ad aiutare coloro che soffrono persecuzioni religiose. Attraverso la preghiera, la condivisione di informazioni, la difesa delle vittime, il coinvolgimento dei politici e la permanenza informati sulla realtà sul campo in diverse parti del mondo.

Il Rapporto Mondiale sulla Libertà Religiosa di ACS mira a raccogliere informazioni e fornire analisi sull’abuso di questo fondamentale diritto umano nel mondo. È uno strumento. Lo strumento è valido quanto coloro che lo utilizzano, lo condividono con gli altri e lavorano per il cambiamento.

Felicia Bruscino

Stampa questo articolo