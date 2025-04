Un pianeta si sta sgretolando rapidamente, attraversando così una fine spettacolare quanto rara. Si tratta del pianeta BD+05 4868 Ab, un minuscolo corpo celeste situato a circa 140 anni luce dalla Terra, al centro di un processo di auto-distruzione cosmica che ha catturato l’attenzione della comunità scientifica.

A renderlo unico non è soltanto la sua rapida disintegrazione, ma soprattutto l’imponente coda di detriti, simile a quella di una cometa, che si estende per milioni di chilometri nello spazio. Un fenomeno che lo rende non solo un oggetto d’interesse per gli astronomi, ma anche un emblema delle dinamiche estreme che regolano i corpi celesti al di fuori del nostro sistema solare.

Un corpo celeste destinato a svanire

Secondo le stime del team di ricerca, il pianeta BD+05 4868 Ab è destinato a scomparire completamente nel giro di uno o due milioni di anni, un battito di ciglia su scala astronomica. Ogni sua orbita intorno alla stella madre – un ciclo che si completa in appena 30,5 ore – comporta una perdita di massa equivalente a quella del monte Everest.

Questo drammatico processo di evaporazione planetaria rappresenta un caso estremo di erosione atmosferica e di dispersione materiale, il cui studio offre nuove prospettive sulla vita e sulla morte dei pianeti in condizioni ambientali ostili. Gli scienziati ritengono che la prossimità estrema alla propria stella – circa venti volte più vicino rispetto alla distanza Terra-Sole – stia giocando un ruolo chiave nell’accelerare questo destino.

Una scoperta eccezionale firmata MIT

La scoperta è stata resa possibile grazie ai dati forniti dal Telescopio spaziale TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della NASA, uno strumento concepito proprio per la ricerca di esopianeti tramite la tecnica del transito. Il progetto è stato guidato da un gruppo di astronomi del Massachusetts Institute of Technology (MIT), i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica The Astrophysical Journal Letters.

Il team di ricercatori ha analizzato le curve di luce generate dal passaggio del pianeta davanti alla propria stella, notando anomalie compatibili con la presenza di una lunga scia di polveri e detriti. Ciò ha permesso di dedurre che non si trattava di un oggetto stabile, ma di un corpo planetario in fase di rapida disgregazione.







Un caso raro nel cosmo

Dei quasi 6.000 esopianeti scoperti fino a oggi, solo tre presentano caratteristiche simili – ossia una coda cometaria dovuta all’evaporazione – ma BD+05 4868 Ab risulta essere il più estremo per quanto riguarda l’intensità e l’estensione del fenomeno. La sua scia di detriti raggiunge la lunghezza di nove milioni di chilometri, superando qualunque altro caso documentato.

Questa caratteristica suggerisce che la superficie del pianeta, composta probabilmente da materiali volatili e leggeri, sia in fase di sublimazione a causa dell’intensa radiazione della stella ospite. I frammenti rilasciati vengono spinti via dalla pressione della radiazione stellare, dando origine a una struttura simile a quella di una cometa.

Conseguenze scientifiche di ampia portata

La rilevanza della scoperta non si limita all’eccezionalità del fenomeno in sé. Studiare un pianeta come BD+05 4868 Ab permette di approfondire i meccanismi fisici ed evolutivi che regolano i corpi celesti in orbite estreme. Si tratta di un laboratorio naturale per analizzare il comportamento dei materiali esposti a temperature elevatissime e a intense forze gravitazionali.

Inoltre, l’osservazione di fenomeni di questo tipo può offrire indizi preziosi su come nascono e muoiono i pianeti rocciosi e, più in generale, su come si evolve un sistema planetario. Alcuni studiosi ipotizzano che i detriti di questi pianeti morenti possano addirittura contribuire alla formazione di nuovi corpi celesti o alimentare dischi di materia attorno a stelle giovani.

Una corsa contro il tempo cosmico

Nel tempo relativamente breve che rimane a BD+05 4868 Ab, gli astronomi cercheranno di raccogliere il maggior numero possibile di dati. La speranza è di catturare momenti chiave del suo processo di dissoluzione, migliorando così i modelli teorici relativi alla disgregazione planetaria e alla dinamica dei detriti spaziali.

Le future osservazioni, anche tramite telescopi di nuova generazione come il James Webb Space Telescope, potrebbero permettere di ottenere spettri dettagliati della coda di detriti, rivelando la composizione chimica del materiale espulso. Ciò potrebbe offrire un ulteriore tassello per comprendere la natura interna del pianeta, oggi altrimenti inaccessibile.

Verso una nuova comprensione dei pianeti estremi

Il caso di BD+05 4868 Ab contribuisce a ridefinire i limiti di ciò che si conosce sulla resistenza e la stabilità dei pianeti in ambienti ostili. La scoperta dimostra che anche i corpi più piccoli, se esposti a condizioni estreme, possono produrre fenomeni spettacolari e informativi, utili per esplorare le leggi fondamentali della fisica planetaria.

