Libro della settimana: Da qui ho un posto comodo di Andrea Magno.











Ho una casa piena di libri, in cui si respira una poesia profonda. Ho letto tutto l’inimmaginabile: i volumi dei più grandi poeti, romanzi che hanno dato nascita alla letteratura, che raccontano la storia dell’uomo attraverso le loro pagine. Sono devota alla mia passione tramandata da generazioni. Fin da piccola sono sempre stata in contatto con i libri, in braccio a papà. Per lui ogni occasione era buona per leggere un libro, per raccontarmi un libro, per raccontarsi e per spingermi in avanti verso il mondo semplicemente leggendo. Eppure, a sorpresa, ho scoperto un libro che non avevo ancora letto, che è stato in grado di emozionarmi come non aveva ancora fatto nessun altro, e farmi tornare piccola, seduta in braccio a papà. Questo libro si chiama: Da qui ho un posto comodo di Andrea Magno.

Non buttiamo via angoli di cielo, cucendo silenzi che diventano prigioni, sottopelle naviga sangue, e nella paura delle parole non più taciute, troviamo il coraggio di amare, è un ricatto quel tuo profumo che imprigiona l’anima e segrega la ragione, quando, capovolgendo cielo e mare, improvvisamente un’altra vita, e invece di annegare imparo a volare.

Leggo e mi ritrovo e mi racconto attraverso quello che leggo. In questa raccolta di poesie “Da qui ho un posto comodo” c’è tanto di me, di quello che avrei voluto essere e di quello che ho avuto. Nelle strofe si percepisce il coraggio di amare, di liberarsi da catene invisibili, partire per non riprendere la stessa strada e annegare in mezzo all’immensità della vita. Riflessioni che rispecchiano l’intensità della solitudine, del desiderio, dell’essere. L’autore è molto abile a dipingere l’attimo, a dialogare con il fruitore. Sembra che nulla sia più inafferrabile del tempo e che profumi, rabbia e bellezza hanno una sottile connessione con la dolce realtà.

Parole dentro parole, ingannando tempo e luogo, inafferrabile visionaria

Liriche come mosaici, in un tempo senza tempo, in una dimensione personale e concreta. Leggo il libro di Andrea Magno e sento crescere il coraggio per accogliere parole ed emozioni, come scrivere una lettera a me stessa, senza vergogna né timore e spogliarmi di una maledizione di miseria. Queste poesie sono magiche, scritte con amarezza e grazia, colme di una sensibilità ermetica . Mi siedo sulla poltrona vicino al camino, a casa mia, immersa nei libri, e puntando gli occhi verso il cielo sento crescere la fiducia dell’impossibile.

Da qui ho un posto comodo, edito da Chiaredizioni (2017), scritto da Andrea Magno, Siciliano dell’estremo sud. Poco più di cinquanta anni. A volte viandante altre stanziale, scrive per diletto, contrapponendo la scrittura alla sua formazione scientifica. Un capricorno testardo, ma mediatore. Isolano per eccellenza, in lui convivono terra, fuoco, aria e acqua, che ritroviamo nelle sue poesie, e nella sua terra che ama visceralmente, e che, come lui ci ricorda, non si è mai fatta mancare nulla, nel bene e nel male. Per Andrea Magno il bicchiere non è mezzo pieno o mezzo vuoto, vi se ne può sempre ancora versare. La sua prima raccolta di poesie “Sotto falso nome” Ë stata pubblicata nel 2014 da Rupe Mutevole Edizioni nella collana “Le due anime”.

https://www.chiaredizioni.it/libri/da-qui-ho-un-posto-comodo/

Maggie Van Der Toorn