L’immagine dell’infanzia europea, tradizionalmente associata a salute e benessere, si trova oggi offuscata da un dato che preoccupa profondamente la comunità scientifica: un quarto dei bambini è in sovrappeso. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), frutto di una vasta indagine condotta su 470.000 minori tra i sei e i nove anni in 37 Paesi europei. L’analisi, più che un semplice insieme di numeri, rappresenta un ritratto allarmante di come le abitudini alimentari, lo stile di vita e la percezione del peso corporeo stiano cambiando — e non in meglio.

Percezioni distorte e responsabilità familiari

Uno dei dati più inquietanti contenuti nel rapporto non riguarda tanto la diffusione dell’obesità in sé, quanto la scarsa consapevolezza del problema da parte dei genitori. Secondo l’Oms, in due casi su tre le famiglie di bambini in sovrappeso ritengono che i propri figli abbiano un peso “normale”, o addirittura “inferiore alla media”. Questa sottostima, oltre a ostacolare la diagnosi precoce, contribuisce a ritardare ogni forma di intervento preventivo o correttivo.

Gli esperti spiegano come questa percezione distorta derivi da un duplice fattore culturale e psicologico. Da un lato, la società europea ha progressivamente normalizzato l’aumento del peso corporeo medio, rendendo meno evidente la deviazione dai parametri salutari. Dall’altro, molti genitori associano ancora un corpo “rotondetto” a un segno di buona salute e di corretta nutrizione, un retaggio di epoche in cui la scarsità alimentare era un problema diffuso. Oggi, tuttavia, questo pregiudizio rischia di trasformarsi in un boomerang per le nuove generazioni.

Squilibri alimentari e sedentarietà: le radici del problema

Alla base del fenomeno si trovano due fattori principali: l’alimentazione squilibrata e la mancanza di movimento. La diffusione di diete ipercaloriche, ricche di zuccheri e grassi saturi, si accompagna a una progressiva riduzione dell’attività fisica, sostituita da ore trascorse davanti a schermi di ogni tipo — tablet, computer, televisori e smartphone.

Nei Paesi europei a reddito medio-alto, il consumo di cibi ultraprocessati e bevande zuccherate è in costante aumento. L’accessibilità economica e la pubblicità mirata ai più giovani rendono questi prodotti estremamente attraenti. A ciò si aggiunge la difficoltà di molte famiglie a organizzare pasti equilibrati, a causa dei ritmi di vita frenetici e della scarsa educazione alimentare.

Parallelamente, l’attività fisica quotidiana dei bambini è drasticamente diminuita. Molti istituti scolastici dedicano poche ore settimanali all’educazione motoria, mentre gli spazi urbani sicuri per il gioco all’aperto sono sempre più rari. Il risultato è un quadro in cui la spesa calorica non riesce a bilanciare l’apporto energetico, con effetti visibili già in tenera età.

Dati regionali: l’Europa mediterranea tra le aree più colpite

I numeri raccolti dall’Oms rivelano significative differenze tra i vari Paesi europei. L’incidenza dell’obesità infantile risulta particolarmente elevata nell’Europa meridionale, dove quasi un bambino su cinque è obeso. Le percentuali più alte si registrano in nazioni come Grecia, Italia, Spagna e Cipro, Paesi tradizionalmente legati alla dieta mediterranea, ma che negli ultimi decenni hanno progressivamente abbandonato le sue regole fondamentali.

L’indagine mostra inoltre una discrepanza di genere: il 13% dei ragazzi risulta obeso, contro il 9% delle ragazze. Una differenza che, secondo i ricercatori, potrebbe derivare da comportamenti alimentari differenti, da minore attenzione al controllo del peso tra i maschi e da una maggiore esposizione delle bambine ai modelli estetici proposti dai media.

Numerosi studi hanno dimostrato che i bambini in sovrappeso presentano un rischio significativamente maggiore di sviluppare, in età adulta, patologie croniche come diabete di tipo 2, ipertensione, disturbi cardiovascolari e problemi articolari. Inoltre, l’impatto psicologico non è trascurabile: il sovrappeso può compromettere l’autostima, favorire fenomeni di bullismo e generare isolamento sociale.

Gli esperti dell’Oms avvertono che l’obesità infantile tende a mantenersi nel tempo: oltre il 70% dei bambini obesi resta tale anche da adulti.







Disuguaglianze e paradossi nutrizionali

Uno degli aspetti più paradossali messi in luce dal rapporto è la coesistenza, in molti Paesi europei, di sovrappeso e malnutrizione. Nelle fasce di popolazione economicamente svantaggiate, infatti, il consumo di alimenti a basso costo ma ad alto contenuto calorico è più frequente, mentre frutta, verdura e proteine di qualità restano spesso inaccessibili.

Questo squilibrio crea un cortocircuito nutrizionale: bambini che assumono troppe calorie ma restano carenti di micronutrienti essenziali, come ferro, calcio o vitamine. La contraddizione riflette un problema strutturale legato alle disuguaglianze socioeconomiche e territoriali, che la stessa Oms invita a considerare come una priorità politica.

Politiche pubbliche e strategie di prevenzione

Per contrastare questa tendenza, l’Oms sollecita i governi europei ad adottare misure più incisive. Tra le raccomandazioni figurano l’introduzione di tasse sulle bevande zuccherate, la regolamentazione della pubblicità rivolta ai minori, l’ampliamento dei programmi scolastici di educazione alimentare e il potenziamento delle attività fisiche obbligatorie.

Alcuni Paesi, come il Regno Unito e la Norvegia, hanno già avviato politiche in questa direzione, con risultati incoraggianti: una leggera ma significativa riduzione dell’obesità infantile nelle fasce più giovani.

Il ruolo della scuola e della comunità

La scuola rappresenta un presidio fondamentale per la promozione di stili di vita sani. Gli esperti suggeriscono di affiancare alle ore di educazione fisica veri e propri percorsi di sensibilizzazione alimentare, in grado di coinvolgere anche i genitori.

Progetti di mensa scolastica equilibrata, campagne informative e attività di gruppo possono contribuire a creare una nuova cultura del benessere. In molte città europee stanno nascendo iniziative di “scuole attive”, con percorsi pedonali o ciclabili sicuri, finalizzati a incoraggiare i bambini a recarsi in classe a piedi o in bicicletta.

Un problema culturale oltre che sanitario

L’obesità infantile non può essere ridotta a una questione di calorie in eccesso: è anche il riflesso di un mutamento culturale più profondo. L’accelerazione dei ritmi quotidiani, la frammentazione dei pasti familiari, l’uso eccessivo di dispositivi digitali e la progressiva perdita di socialità legata al cibo hanno modificato il modo in cui le nuove generazioni vivono la nutrizione.

Recuperare il valore educativo e sociale del mangiare insieme, promuovere un rapporto equilibrato con il corpo e con l’attività fisica, restituire ai bambini la possibilità di muoversi liberamente negli spazi urbani: sono tutti elementi che, secondo l’Oms, devono accompagnare qualsiasi politica sanitaria.

Patricia Iori