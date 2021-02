Una nuova Lega centrista: Giorgetti prepara la svolta europeista

La “maggioranza Ursula”, l’eterogeneo aggregato di partiti che, accomunati da un piglio europeista, avevano sostenuto la candidatura di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione UE, sembrava essere destinata a costituire anche il perimetro che avrebbe sorretto il nuovo governo dell’ex presidente della BCE. Questo epilogo avrebbe dato maggiore coerenza alla ricostruzione secondo la quale il cleavage destra/sinistra sta venendo gradualmente soppiantato da quello pro/contro Europa come asse principale di contrapposizione politica. Ma tra le fila dei sostenitori del governo Draghi, che ha come minimo comune denominatore politico l’europeismo, c’è anche la Lega ex euroscettica ed ex no-Euro, ora centrista e responsabile.

In politica si sa, il tempo scorre in modo diverso: pochi mesi o persino qualche giorno possono essere un’era geologica e in men che non si dica ogni stupore derivante da repentini cambi di rotta viene riassorbito. Ma l’ingresso nel governo Draghi è una mossa derivante dalla contingenza o il primo atto di una strategia di riposizionamento politico della Lega? È l’alba di una nuova Lega centrista o è semplice opportunismo politico per avere voce in capitolo su come spendere i fondi del Recovery Found?









Prove tecniche per una Lega centrista

Già sul finire del 2019 si avvertivano i primi sentori di un possibile ripensamento delle posizioni leghiste in senso più moderato e “responsabile”. Queste spie, captate nel periodo dello storico cambio di statuto della Lega, erano state licenziate come pura tattica dettata dalla contingenza. Secondo buona parte dei commentatori politici si trattava soltanto di un escamotage per non esporsi troppo in vista di possibili nuove inchieste giudiziarie sul Russiagate a carico di Salvini. Un tentativo di “abbassare le penne” dinanzi a possibili sortite della magistratura. Toni più cauti e profilo basso che segnano un evidente cambio di passo rispetto ai deliri di onnipotenza da Papeetee.

Ma altri indizi di una possibile virata verso il centro hanno iniziato a fioccare nei mesi che hanno preceduto l’insediamento del governo Draghi. Prima di tutto i costanti contatti tra Giorgetti – l’emblema dell’area governista e moderata del Carroccio – e Marian Wendt, esponente di punta della Cdu tedesca. Wendt è considerato l’anello di congiunzione tra conservatori e popolari tedeschi e la Lega. Già il mese scorso il deputato tedesco dichiarava:

“Per la Cdu è importante che la Lega mostri l’intenzione di diventare un vero partito di centro, che smetta di usare la retorica populista e anti-europea degli anni scorsi, quelli particolarmente accesi sull’immigrazione.”

Poi Wendt auspica un delineamento più deciso dei confini politici entro la coalizione di centrodestra italiana: “La Lega è oggi il partito italiano più vecchio, governa sul territorio da decenni. Per la Cdu come per la Csu non ci sono barriere al dialogo, a patto che liberi il campo da alcune ambiguità.” Con Fdi invece “non c’è alcuna compatibilità possibile. Bisogna tracciare una linea netta fra il centro e la destra estrema.”

L’Europa fa meno paura

Il terzo indizio arriva invece da Bruxelles. Stando alle ricostruzioni di Repubblica, la Lega avrebbe preparato un piano per trasmigrare nel gruppo parlamentare del Partito popolare europeo. Il suddetto piano prevede l’assorbimento di Alternativa popolare da parte della Lega per darsi un chiaro tono centrista in Europa, ma non è scevro da insidie. È infatti comprensibile una certa dose di diffidenza da parte di alcune voci del Ppe, che vogliono scongiurare l’avvento di un secondo caso Orban.

La prova del nove di una nuova Lega centrista è chiaramente l’ingresso del partito nel governo Draghi. Alla luce di ciò prende slancio l’ipotesi che si tratti di una strategia a lungo termine di riposizionamento politico.

Probabilmente gli esponenti del Carroccio si stanno rendendo conto del fatto che la strada dell’estremismo è un vicolo cieco. Potrebbe far aumentare consensi nel breve periodo ma non sarebbe spendibile per governare. Governare con l’Europa contro, specie in questo periodo storico, è impensabile. Certo questa mossa potrebbe aprire un’autostrada alla Meloni in termini di sondaggi, ma farebbe acquisire credibilità alla Lega e potenzialmente voti dall’elettorato più moderato.

Vendersi come antieuropeisti oggi ha elettoralmente molto meno senso di un anno fa. L’UE ha dato fiducia all’Italia concedendo la fetta più grande del Recovery Plan. La pandemia ha rimescolato le carte e la percezione non è più quella di un’Europa del rigore e dell’austerity ma di un’Europa della solidarietà.

Un ammutinamento contro il “capitano”?

Entro la Lega si sa, convivono due anime ben distinte. L’area governista e moderata di Zaia e Giorgetti da una parte e quella salviniana dall’altra. La concretezza degli interessi dell’imprenditoria del nord contro la bieca demagogia populista. E chissà che alla fine non sia proprio la prima a prevalere a fronte di mutamenti storici e politici che esigono una risposta e un riadattamento. Rimane però un dubbio lampante: Salvini è l’uomo giusto per traghettare il partito verso questi nuovi porti e per guidare una Lega centrista?

Marco Giufrè