Settembre segna il ritorno alla routine scolastica per milioni di studenti italiani, ma con esso riaffiorano anche i bilanci non solo didattici, bensì psicologici ed emotivi di un’estate trascorsa tra promesse mancate, buoni propositi e realtà spesso ben diverse da quelle previste a giugno. Infatti, è risaputo che la maggior parte degli studenti non finisce i compiti estivi entro settembre. Mentre la mole dei compiti estivi rimane un tema di dibattito acceso, i dati emersi parlano chiaro e si interrogano sull’efficacia e la reale utilità di assegnare esercizi durante la pausa estiva.

Estate di compiti (non) fatti: un’Italia scolastica divisa

Solo un terzo degli studenti italiani delle scuole secondarie torna in aula con la certezza di aver completato, diligentemente e senza ritardi, tutte le assegnazioni ricevute a giugno. A fronte di questa minoranza virtuosa, si staglia un quadro più ampio e meno rassicurante: ben il 60% degli studenti ammette candidamente di non aver terminato i compiti estivi. In parte per pigrizia, in parte per mancanza di organizzazione o, più semplicemente, per una scelta consapevole di privilegiare il tempo libero.

Questo comportamento non sembra essere frutto esclusivo di negligenza, quanto piuttosto di una tensione sempre più marcata tra le esigenze del riposo e il peso di un sistema scolastico che continua a percepire la pausa estiva come una semplice “estensione” del tempo scolastico. Dati alla mano, si scopre che appena il 24% degli studenti è stato completamente esentato dai compiti estivi. La stragrande maggioranza ha ricevuto invece carichi più o meno consistenti di lavoro da svolgere, con l’invito – spesso implicito – a non “staccare troppo”.

L’illusione del tempo infinito: come i compiti estivi diventano un miraggio

L’estate sembra, inizialmente, una distesa infinita di giorni da riempire. A giugno, molti studenti affrontano la pausa con l’idea che ci sarà tempo per tutto: riposo, viaggi, svago, ma anche studio. Tuttavia, la realtà mostra un andamento ben diverso. Il tempo libero, una volta finalmente conquistato, diventa prezioso e difficilmente sacrificabile. Così, le giornate si riempiono rapidamente di attività più leggere, di impegni sociali e familiari, lasciando agli esercizi scolastici uno spazio sempre più ristretto.

Complici le temperature, le gite, il mare e la montagna, l’attenzione agli impegni didattici tende a dissolversi. Molti ragazzi rimandano sistematicamente i compiti, alimentando l’illusione che “c’è ancora tempo”, fino a ritrovarsi a settembre con quaderni incompleti e letture mai iniziate.







L’invisibile pressione del ritorno

Il ritorno tra i banchi porta con sé una pressione spesso sottovalutata: non solo il confronto con i docenti, ma anche quello tra pari. C’è chi rientra sereno, con la certezza di aver rispettato il calendario estivo, ma c’è anche chi porta con sé una latente ansia, consapevole di aver ignorato – del tutto o in parte – i compiti assegnati. In alcuni casi, si tratta di una scelta cosciente, quasi di protesta. In altri, è il frutto di un disinteresse crescente verso un sistema scolastico percepito come lontano dai bisogni reali di pausa, recupero e libertà.

Non mancano, tuttavia, gli studenti che hanno vissuto l’estate come un’occasione per recuperare lacune, consolidare competenze o semplicemente rimanere in esercizio. Ma rappresentano una minoranza: solo 1 su 3 ha davvero rispettato tutte le scadenze e completato le assegnazioni.

Compiti estivi: dovere o inutile consuetudine?

Il tema dell’efficacia dei compiti per le vacanze è oggetto di discussione da decenni, ma oggi si carica di significati nuovi. Sempre più insegnanti e pedagogisti si interrogano sulla reale utilità di affidare esercizi durante un periodo che, per definizione, dovrebbe essere dedicato al riposo e alla rigenerazione. L’abitudine di assegnare compiti nasce da una visione “industriale” dell’apprendimento: un sapere che non può fermarsi, pena la perdita di conoscenze acquisite.

Tuttavia, recenti studi in ambito educativo suggeriscono che il recupero emotivo e psicologico sia altrettanto – se non più – importante rispetto alla mera continuità didattica. In tal senso, le vacanze dovrebbero offrire occasioni di apprendimento informale, esperienziale, creativo, non rigidamente legato a pagine da completare o esercizi da correggere.

Il coraggio (raro) di non assegnare compiti

Solo il 24% degli studenti italiani è stato esonerato dai compiti estivi. Dietro questo dato si cela un dettaglio tutt’altro che marginale: non assegnare esercizi richiede coraggio. Eppure, alcune scuole e docenti hanno iniziato a invertire la rotta, proponendo letture facoltative, attività creative, diari di viaggio o persino esperienze di volontariato come “compiti” alternativi, più vicini alla realtà e al benessere dei ragazzi.

In alcuni casi, si è sperimentato l’effetto positivo della pausa completa: gli studenti rientrano più motivati, più sereni e, sorprendentemente, più predisposti a reimpegnarsi. Una scuola che ha il coraggio di fidarsi dei propri alunni, senza “tenerli sotto pressione” anche in estate, dimostra una maturità pedagogica che guarda oltre la prestazione immediata.

Il dibattito sui compiti estivi non riguarda soltanto studenti e insegnanti, ma coinvolge anche famiglie, istituzioni e l’intera società. La gestione del tempo scolastico e del tempo libero è un tema culturale, non solo educativo. È necessario interrogarsi su cosa voglia dire, oggi, “educare”: significa trasmettere nozioni o accompagnare alla crescita? Significa esercitare un controllo o costruire fiducia?

Se 6 studenti su 10 non completano i compiti assegnati, forse il problema non è solo nella pigrizia o nella disorganizzazione, ma in un sistema che non riesce ad ascoltare i bisogni reali dei giovani. L’idea che il valore dell’impegno scolastico debba estendersi anche ai mesi di pausa, senza soluzione di continuità, rischia di trasformarsi in un boomerang. A settembre, il ritorno tra i banchi è già di per sé un passaggio delicato. Caricarlo anche del peso della “colpa” per non aver studiato rischia di allontanare ulteriormente gli studenti dal piacere di apprendere.

Forse il vero coraggio, oggi, non è assegnare più compiti, ma imparare a fidarsi di più degli studenti.

Patricia Iori