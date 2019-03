Under: il primo ristorante d’Europa subacqueo

Under, un altro buon motivo per visitare la Norvegia: cenare a cinque metri sotto il livello del mare.

Under è il primo ristorante subacqueo, in Europa, permette ai commensali di vedere la vita marina dai loro posti. E’ stato inaugurato lo scorso 20 marzo nel villaggio costiero di Baly, nella regione di Lindesnes. Il punto più meridionale della costa norvegese.

Il progetto si trova in una confluenza unica: dove si incontrano le mareggiate provenienti da nord e sud. Qui, le varietà marine si sviluppano nelle acque salmastre per produrre un’abbondanza naturale di biodiversità nel sito. La ricerca marina ha svolto un ruolo importante nello sviluppo del ristorante e del concetto immersivo.

Infatti, da funge anche da centro di ricerca per la vita marina, offrendo un omaggio alla fauna selvatica del mare e alla costa rocciosa della punta sud della Norvegia.

Il ristorante è stato progettato dalla società Snøhetta, con sede a Oslo e New York City, con studi a San Francisco, Innsbruck, Singapore e Stoccolma. Under, potrà accogliere dagli 80 ai 100 ospiti, che potranno accedere grazie a un percorso caratterizzato da pannelli informativi sulla biodiversità marina e la costa norvegese.

Nel ristorante, la nozione di “vista sull’oceano” assume un significato completamente nuovo. Nella struttura, un’enorme parete di vetro consente la visione della vita frenetica nel mare all’esterno. E’ possibile vedere tutti i tipi di specie ittiche nuotare, a seconda del periodo dell’anno.

In questa zona le specie di pesci sono: merluzzo giallo, coloratissimi rondini, ricci, granchi, aragoste, spinaroli (mini squali) e alghe. Inoltre, sarà possibile vedere un’esibizione dal vivo del ruggente e tempestoso mare quando la natura è in tumulto.

Una delizia per gli appassionati di architettura

Progettato dallo studio Snøhetta che ha ideato la struttura tenendo conto del contesto in cui è posizionata, nel rispetto della flora e della fauna. L’edificio è un vero gioiello architettonico, è la “reminescenza” di una formazione rocciosa che sorge dal mare. Quasi come una sorta di installazione artistica. Denominato Under, che in norvegese ha il duplice significato di “sotto” e “meraviglia”.

Mezzo incassato nel mare, la forma monolitica dell’edificio lunga 34 metri spezza la superficie dell’acqua per riposare direttamente sul fondale marino a cinque metri di profondità. Il ristorante subacqueo è realizzato per assimilarsi totalmente nel suo ambiente marino nel tempo. Poiché la ruvidità del guscio di cemento funzionerà come una barriera artificiale, accogliendo patelle e alghe per abitarla.

La struttura è costruita per resistere alla pressione e agli urti dalle condizioni del mare, con i suoi muri di cemento compatti si trovano contro il litorale dirupato. Come un periscopio affondato, la massiccia finestra del ristorante offre una vista del fondale marino in quanto cambia durante le stagioni e le diverse condizioni meteorologiche.

Felicia Bruscino