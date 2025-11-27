Un nuovo rapporto internazionale riporta una realtà drammatica e spesso taciuta: in ogni angolo del mondo, crescono milioni di bambini in famiglie violente, in cui la violenza contro loro e le donne è una costante. L’UNICEF, sulla base dei dati aggiornati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, evidenzia come l’esposizione dei minori alla violenza domestica segua gli stessi pattern geografici degli abusi subiti dalle donne adulte. Il fenomeno – nascosto, diffuso e intergenerazionale – richiede risposte coordinate e interventi urgenti.

Un problema globale che colpisce le nuove generazioni

Secondo le analisi più recenti dell’UNICEF, un quarto dei bambini nel mondo vive in nuclei familiari in cui le madri subiscono violenze da parte del partner. Si tratta di circa 610 milioni di bambini in famiglie violente, che dunque crescono in contesti segnati da aggressioni fisiche, pressioni psicologiche o coercizione sessuale. Questa esposizione non rimane confinata alla sfera delle madri: il trauma ricade direttamente sui figli, che rischiano di assorbire modelli distorti di relazione e di interiorizzare la violenza come linguaggio affettivo.

La correlazione tra abusi domestici e vulnerabilità infantile è ormai consolidata: vivere in case dove la paura è parte della quotidianità aumenta in modo significativo la possibilità che i bambini sviluppino disturbi emotivi, difficoltà scolastiche e problemi comportamentali. È un terreno fertile – avverte l’UNICEF – per perpetuare la violenza nelle generazioni future, sia come vittime sia come autori.

Le regioni più colpite: un quadro diseguale

L’impatto della violenza domestica non è uniforme nel mondo. Alcune aree registrano una concentrazione molto più elevata della convivenza di bambini in famiglie violente, con le proprie madri vittime di abusi.

In Oceania si osserva la prevalenza più alta: oltre la metà dei bambini della regione, circa 3 milioni, vive in famiglie segnate da abusi recenti. Subito dopo si colloca l’Africa subsahariana, dove il fenomeno tocca il 32% dei minori, pari a 187 milioni di bambini. In termini assoluti, il dato più alto spetta però all’Asia centrale e meridionale: il 29% dei bambini, ovvero 201 milioni, assiste direttamente o indirettamente alla violenza inflitta alle proprie madri.

Accanto a queste regioni, anche altre aree del mondo presentano percentuali rilevanti. Il Nord Africa e l’Asia occidentale registrano un’esposizione del 26%, che coinvolge 52 milioni di minori. L’Asia orientale e sud-orientale si attesta al 21%, equivalente a 105 milioni di bambini. In America Latina e nei Caraibi il 19% dei minori cresce in famiglie violente, mentre in Europa e Nord America la quota è pari al 13%, cioè 28 milioni di bambini. Il dato più basso arriva da Australia e Nuova Zelanda, con il 5% dei minori colpiti (circa 400.000 casi): una cifra comunque significativa.







La voce dell’UNICEF e l’allarme sulla violenza normalizzata

Catherine Russell, direttrice generale dell’UNICEF, sottolinea che “milioni di donne e bambini vivono in famiglie in cui la violenza è parte integrante della vita quotidiana”, un’affermazione che evidenzia come il problema non sia marginale ma strutturale. La sicurezza e l’autonomia delle donne, spiega Russell, sono condizioni imprescindibili per garantire il benessere dei bambini.

Il fenomeno non si limita alla violenza fisica: include pressioni psicologiche, isolamento, controllo economico e manipolazioni emotive. Anche quando i bambini non assistono direttamente alle aggressioni, percepiscono il clima di terrore, i silenzi imposti, la tensione costante. Gli studi mostrano che questa forma di esposizione “indiretta” può essere dannosa quanto la violenza subita in prima persona.

La ricerca dell’UNICEF evidenzia che i bambini in famiglie violente hanno maggiori probabilità di subire essi stessi maltrattamenti, di incorrere in episodi di ansia, depressione o difficoltà relazionali e di riprodurre comportamenti abusivi nell’età adulta. È un ciclo che si trasmette come un’eredità invisibile, modellando identità e relazioni.

Oltre alle conseguenze psicologiche, l’esposizione alla violenza domestica può influire sul rendimento scolastico, sulla capacità di concentrazione e sulla percezione di sicurezza. Molti bambini sviluppano un atteggiamento ipervigile, sempre in allerta contro potenziali conflitti. Altri, al contrario, manifestano chiusura emotiva o aggressività.

Strategie e interventi per rompere il ciclo

Alla luce di questi dati, l’UNICEF invita governi e organizzazioni internazionali a rafforzare le politiche di prevenzione e protezione. Le raccomandazioni includono il potenziamento dei servizi di supporto alle vittime, la diffusione di programmi educativi basati sulla parità di genere e l’introduzione di percorsi di sostegno alla genitorialità che promuovano modelli relazionali non violenti.

Particolare attenzione va dedicata alle norme sociali che tollerano o minimizzano la violenza domestica. Per l’UNICEF, il cambiamento deve coinvolgere le comunità, sostenere le associazioni guidate da donne e valorizzare le testimonianze delle vittime, affinché la violenza perda il suo carattere di invisibilità. Solo strategie coordinate e a lungo termine possono contribuire a ridurre l’incidenza della violenza domestica e proteggere le generazioni future.

Lucrezia Agliani