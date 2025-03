L’Unione Europea ha rinnovato il suo impegno per la Siria, annunciando un piano di aiuti da 2,5 miliardi di euro per il biennio 2025-2026. L’obiettivo degli aiuti alla Siria è sostenere la popolazione colpita da anni di conflitto, sia all’interno del Paese che nei territori limitrofi. Tuttavia, la fragile situazione politica e l’aumento delle violenze sollevano interrogativi sul futuro della transizione siriana e sul ruolo dell’UE nel processo di ricostruzione. Lunedì scorso, l’Unione Europea ha convocato la sua nona conferenza internazionale per parlare a livello internazionale del sostegno finanziario e sociale nei confronti del popolo siriano.

Un piano di aiuti alla Siria per il futuro

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un pacchetto di aiuti da 2,5 miliardi di euro per la Siria nei prossimi due anni. L’obiettivo principale di questi fondi è sostenere la popolazione siriana, sia coloro che vivono ancora nel Paese devastato dalla guerra, sia i rifugiati nei territori vicini come Giordania, Libano, Iraq e Turchia. L’annuncio degli aiuti alla Siria è stato dato durante la Conferenza dei donatori sulla Siria, in cui si è discusso del futuro del Paese e delle misure necessarie per garantire una transizione stabile e inclusiva.

Nella nona Conferenza dell’Unione Europea sul sostegno al popolo siriano, l’obiettivo è stato proprio quello di dibattere e confrontarsi su un futuro e quanto più duraturo sostegno internazionale nei confronti di un Paese che sta vivendo una delle peggiori transizioni di autorità politiche. Alla conferenza, per la prima volta, sono state invitate anche le autorità ad interim siriane, al fianco dei rappresentanti ONU e degli Stati confinanti a quello siriano.

L’impegno dell’Europa per la stabilità e la ripresa

L’Unione Europea ha ribadito la volontà di supportare la Siria nel suo percorso di ricostruzione. Tuttavia, ha sottolineato che gli investimenti e l’eventuale revoca delle sanzioni economiche dipenderanno dai progressi verso una transizione politica credibile e inclusiva. “Per la prima volta la speranza dei siriani non è in pausa” ha dichiarato von der Leyen, evidenziando l’importanza di un governo rappresentativo che garantisca diritti e libertà a tutte le componenti della società.







La Germania ha già confermato un impegno di aiuti alla Siria, con l’aggiunta di 300 milioni di euro, e si prevede che anche altri Stati membri dell’UE annunceranno nuovi stanziamenti nei prossimi mesi. Il blocco europeo ha già revocato alcune sanzioni su settori chiave dell’economia siriana, tra cui energia, trasporti e finanza, per facilitare la ripresa economica.

Le tensioni nel Paese

Nonostante gli sforzi per la ricostruzione, la situazione in Siria resta critica. Negli ultimi giorni, violenze brutali hanno colpito le regioni costiere nord-occidentali del Paese, mettendo in evidenza l’instabilità della transizione post-Assad. Secondo gli osservatori internazionali, gruppi armati legati al governo sunnita di Ahmed al-Sharaa, ex comandante di al-Qaeda e leader delle autorità de facto, hanno eseguito esecuzioni extragiudiziali di oltre 1.300 persone sospettate di collaborare con il vecchio regime.

L’ONU ha denunciato l’uccisione di intere famiglie, comprese donne e bambini, in quello che appare come un massacro settario nelle zone a maggioranza alawita. “La speranza in Siria è davvero appesa a un filo” ha dichiarato Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sottolineando l’urgenza di un intervento mirato per prevenire ulteriori violenze.

Il ruolo della comunità internazionale

Alla Conferenza UE, il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shibani ha partecipato per la prima volta come rappresentante del governo. La sua presenza è stata interpretata come un segnale di apertura al dialogo con la comunità internazionale. Tuttavia, l’Unione resta cauta e chiede garanzie concrete sul rispetto dei diritti umani e sulla formazione di un governo che rappresenti tutte le componenti etniche e religiose del Paese.

Von der Leyen ha anche elogiato la firma della nuova costituzione transitoria e l’accordo raggiunto con le Forze Democratiche Siriane (SDF), a guida curda, che controllano il nord-est della Siria, una regione ricca di risorse.

L’Unione Europea si è detta pronta a mobilitare ulteriori investimenti per la ricostruzione delle città distrutte e per rilanciare l’economia del Paese. La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) potrebbe avere un ruolo chiave nel finanziare i progetti di sviluppo, mentre l’UE ha già dichiarato la volontà di organizzare un dialogo con la società civile siriana direttamente a Damasco.

Von der Leyen ha infine sottolineato la necessità di una Siria in cui tutti i cittadini, indipendentemente da fede, etnia o ideologia, possano godere degli stessi diritti. “Il futuro della Siria deve essere costruito da tutti i siriani. Noi faremo tutto il possibile perché questa promessa si realizzi” ha concluso, incoraggiando dunque all’invio di aiuti alla Siria.

Lucrezia Agliani