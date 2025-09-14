Nel cuore della capitale britannica, sabato 13 settembre, si sono riversate nelle strade decine di migliaia di persone. Da un lato, la manifestazione “Unite the Kingdom” guidata dall’attivista di estrema destra Tommy Robinson; dall’altro, la risposta degli attivisti antirazzisti di “Stand Up to Racism”. Due visioni contrapposte dell’Inghilterra contemporanea, separate da cordoni di polizia e unite da una giornata carica di tensioni.

La manifestazione “Unite the Kigdom” di Robinson: bandiere, slogan e ospiti a sorpresa

Secondo le stime della polizia metropolitana, sono stati circa 110.000 i partecipanti alla marcia “Unite the Kingdom” di Robinson, partiti da Waterloo e Lambeth Bridge per confluire a Whitehall, davanti al Parlamento e a Downing Street. Bandiere britanniche, croci di San Giorgio e persino stelle di David hanno colorato le strade, mentre gli slogan attaccavano direttamente il premier Keir Starmer e le sue politiche sull’immigrazione.

Sul palco, oltre a Robinson, si sono alternati personaggi noti della destra internazionale come Katie Hopkins, Steve Bannon e persino Elon Musk, collegato in videoconferenza. Quest’ultimo ha invocato un “cambio di governo” denunciando quella che ha definito “un’immigrazione incontrollata e massiccia”.

Le parole di Robinson: tra nazionalismo e attacchi al sistema giudiziario

Robinson, nato Stephen Yaxley-Lennon e fondatore dell’English Defence League, ha usato toni accesi per galvanizzare i suoi sostenitori. Ha accusato i tribunali britannici di favorire i migranti a scapito dei cittadini, presentando la marcia come una difesa della libertà di parola, della cultura e del patrimonio nazionale. “È il popolo che ha costruito questa nazione – ha affermato – ma oggi ci trattano come cittadini di seconda classe”.

Poco distante, circa 5.000 persone hanno partecipato a una controprotesta pacifica organizzata da “Stand Up to Racism”. Cartelli con scritte come “Refugees Welcome” e “Stop the Far Right” hanno accompagnato gli interventi di parlamentari come Diane Abbott e Zarah Sultana. Gli organizzatori hanno denunciato episodi di aggressione da parte di sostenitori di Robinson, sottolineando come la marcia fosse animata più da rabbia e violenza che da “preoccupazioni comuni”, come spesso dichiarato dai suoi promotori.

La gestione della polizia: oltre 1.600 agenti schierati

Per prevenire incidenti, il Metropolitan Police Service ha dispiegato più di 1.600 ufficiali, supportati da altre centinaia provenienti da diverse contee. Nonostante i cordoni e le aree di sicurezza, le tensioni non sono mancate: bottiglie, razzi e oggetti contundenti sono stati scagliati contro gli agenti, alcuni dei quali sono rimasti feriti. Nove persone sono state arrestate per violenze e disordini.

In serata, la situazione è degenerata ulteriormente nei pressi di Trafalgar Square, dove la polizia antisommossa è dovuta intervenire con i cavalli per disperdere gruppi particolarmente aggressivi. Un cavallo è stato colpito da una bottiglia di vetro, causando momenti di panico.







Un’estate di proteste e il peso di Reform UK

La marcia “Unite the Kingdom” non arriva dal nulla. Nei mesi estivi il Regno Unito è stato teatro di proteste contro gli hotel che ospitano richiedenti asilo, innescate anche da fatti di cronaca che hanno acceso il dibattito pubblico. Parallelamente, il partito Reform UK – formazione di estrema destra e dichiaratamente anti-immigrazione – sta guadagnando consenso. Secondo alcuni sondaggi, se oggi si votasse, diventerebbe la prima forza politica del Paese.

Il ministro dell’Interno Shabana Mahmood ha condannato con fermezza gli attacchi agli agenti, ribadendo che “chiunque partecipi ad attività criminali affronterà la piena forza della legge”. Allo stesso tempo, diversi esponenti della società civile hanno espresso preoccupazione per la normalizzazione di una retorica anti-immigrati sempre più diffusa, che rischia di polarizzare ulteriormente il dibattito pubblico.

Simboli e paure di una nazione divisa

Gli slogan “Stop the boats” e “Send them home”, riferiti ai migranti che attraversano il Canale della Manica, hanno dominato la marcia di Robinson. Per molti manifestanti, l’immigrazione è diventata la causa di tutti i problemi: dalla povertà dei britannici senzatetto alla percezione di un sistema sociale sotto pressione. Una retorica che trova terreno fertile in un Paese attraversato da disuguaglianze crescenti e sfiducia nelle istituzioni.

La giornata del 13 settembre a Londra ha mostrato due volti opposti dell’Inghilterra: da una parte una piazza imponente che cavalca rabbia e nazionalismo, dall’altra un movimento antirazzista minoritario ma determinato a non lasciare spazio alla retorica dell’odio. Sullo sfondo, un Paese che si interroga sul proprio futuro politico, con l’avanzata delle destre radicali e la difficoltà del governo a contenere le fratture sociali.

Lucrezia Agliani