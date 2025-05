A Roma, ieri 7 maggio 2025, sono stati presentati i risultati del 1° Rapporto Univ-Censis «La sicurezza fuori casa», dai dati rilevati il 67,3% delle donne afferma di avere paura di tornare a casa la sera o la notte.

Lo studio

Il 1° rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa” è stato realizzato su un campione di mille italiani adulti. Secondo quest’ultimo, il 75,8% degli intervistati, che sale ad 81,8% tra le donne, ritiene che, negli ultimi cinque anni, sia diventato sempre più rischioso camminare per strada, a tal punto che quattro cittadini su dieci (38,1%) avrebbero rinunciato ad uscire di casa per il timore di subire gravi conseguenze. Percentuale che cresce ulteriormente tra i giovani, raggiungendo il 52,1%. Inoltre, il 65,1% degli intervistati esprime la convinzione che lo Stato non sia in grado di garantire la sicurezza in tutte le aree essenziali per la vita quotidiana.

La necessità di sentirsi protetti emerge con forza: il 94,2% degli intervistati desidera potersi muovere serenamente fuori casa, mentre l’89,3% afferma di voler essere, perlomeno, al sicuro dalla criminalità.

Le donne hanno più paura, e hanno ragione

Il 67,3% delle donne ha paura quando torna a casa di sera o di notte. Risulta evidente come a crescere sono i reati declinati prevalentemente al femminile: crescono gli episodi di violenze sessuali, che nel 2024 sono stati 6.587, con aumento del 34,9% rispetto alla media degli ultimi cinque anni; e almeno il 25,6% delle donne intervistate afferma di aver subito almeno una molestia sessuale, il 29,5% di essere stata seguita da uno sconosciuto.

Nel rapporto, infatti, viene proprio sottolineato come “la paura di essere vittima di qualche reato o evento pericoloso determina l’adozione di una serie di comportamenti di autotutela che limitano fortemente le libertà individuali”.

La vigilanza privata

Ora, negli ultimi anni, l’Italia ha investito ingenti risorse nel potenziamento delle forze dell’ordine, tramite l’acquisto di nuove dotazioni e l’introduzione di tecnologie avanzate. Tuttavia, nonostante questi investimenti dal rapporto risulta che il 65,1% degli intervistati ritiene che lo Stato non sia in grado di garantire la sicurezza in tutte le aree essenziali per la vita quotidiana e che circa 12 milioni di italiani hanno chiesto almeno una volta assistenza o informazioni agli operatori della sicurezza privata, con quasi 8 milioni, il 15,4% del totale, che hanno fatto ricorso ad un operatore di vigilanza privata poiché si trovavano in una situazione di pericolo.

Tra il campione, il 42,2% degli intervistati ritiene il lavoro delle guardie giurate utile, il 30,6% pericoloso. Nel 2024 risultano attive in Italia 1.696 imprese di vigilanza e servizi connessi, che impiegano complessivamente poco meno di 94.000 addetti, con una media di 55 addetti per impresa. Negli ultimi anni le aziende del settore hanno molto investito in selezione e formazione del personale e in aggiornamento dei mezzi e delle risorse tecnologiche.

E le forze dell’ordine?

Dal 2019 al 2024, il governo ha aumentato il budget destinato alla sicurezza pubblica, puntando su diversi aspetti operativi. Nonostante gli investimenti, le forze dell’ordine faticano a contrastare in maniera efficace la violenza di genere, e, a quanto pare, a garantire un senso di sicurezza nei cittadini.

Le criticità strutturali delle forze dell’ordine in Italia hanno un impatto significativo sulla possibilità di contrastare la violenza di genere e nonostante la recente (e poco funzionale) stretta sulla sicurezza, persistono problemi che limitano l’efficacia delle misure di protezione e la prevenzione degli abusi. Da tenere in considerazione in questa prospettiva, è la scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni nutrita da una serie di episodi in cui le denunce sono state accolte con superficialità, minimizzando i racconti delle vittime o suggerendo, brutalmente, una riconciliazione con l’aggressore.

Talvolta le risposte operative sono lente e inefficaci, e i controlli successivi a misure cautelari risultano sporadici o assenti. A contribuire, la mancanza di una formazione specifica, che impedisce agli agenti di riconoscere la gravità e la complessità della violenza di genere in tutte le sue implicazioni, da quella domestica a quella psicologica.

Malgrado tutto, continuiamo a confidare nella possibilità di ridurre questo fenomeno (nella speranza di arrivare a numeri sempre più vicini allo zero) attraverso la promozione, da parte delle istituzioni, di un’educazione sessuale e affettiva, più profonda e consapevole, nelle scuole e negli spazi pubblici.

Azzurra Rachelli