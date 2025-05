Una riforma strutturale della carriera accademica è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta della ministra dell’Università Anna Maria Bernini. L’obiettivo della riforma sul reclutamento dei docenti universitari? Superare i limiti dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e ridefinire il sistema di selezione dei ricercatori e il reclutamento dei professori universitari, puntando su criteri più snelli, valutazioni periodiche e maggiore responsabilità per gli atenei.

Addio all’ASN: in cosa cambia il futuro reclutamento dei docenti

Introdotta nel 2010, la ASN stabiliva l’idoneità all’insegnamento attraverso una valutazione centralizzata, ma non garantiva l’accesso a un ruolo accademico. Criticata per la sua rigidità e per aver creato “aspettative illusorie” nei candidati, sarà ora sostituita da un sistema di autocertificazione dei requisiti.

I docenti e ricercatori caricheranno i propri titoli su una piattaforma telematica del MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca – per dimostrare di possedere i criteri minimi fissati a livello nazionale per partecipare ai concorsi banditi dalle università.

Un sistema più autonomo, ma anche più competitivo

Il nuovo modello prevede che siano le università, in autonomia, a gestire i concorsi per l’assunzione di ricercatori, professori associati e ordinari. Le commissioni saranno composte da un membro interno e da altri esterni sorteggiati a livello nazionale, tra professori del medesimo settore disciplinare. Un cambiamento significativo che intende valorizzare la specificità dei contesti accademici locali, pur mantenendo dei parametri comuni.

Un elemento cruciale del disegno di legge sul reclutamento dei docenti è l’introduzione di valutazioni biennali per i docenti, il cui esito influenzerà l’erogazione dei fondi statali alle università. In sostanza, gli atenei che selezioneranno i migliori profili potranno beneficiare di maggiori risorse. Tuttavia, resta ancora da chiarire quanto peso avranno le pubblicazioni scientifiche, che fino ad oggi sono state il criterio dominante.







Critiche e timori sulla trasparenza, apprezzamenti per la “terza missione”

Se da una parte la riforma sul reclutamento dei docenti promette maggiore efficienza, alcuni esperti mettono in guardia su possibili criticità. In particolare, la composizione delle nuove commissioni suscita dubbi sulla trasparenza: la presenza di membri locali e l’assenza di un controllo centralizzato potrebbero riaprire la porta a dinamiche clientelari e favorire distorsioni nei criteri di selezione.

Tra le novità più apprezzate, vi è la possibilità per le commissioni locali di valutare anche competenze che finora erano trascurate, come la qualità didattica e l’impegno nella cosiddetta “terza missione”: la capacità di trasferire conoscenza e innovazione alla società. Un passo in avanti per quei settori, soprattutto umanistici, che lamentavano l’eccessiva enfasi sulle pubblicazioni scientifiche.

Ricercatori precari e contratti a termine: la riforma li include

Il nuovo assetto varrà anche per i ricercatori a tempo determinato, categoria spesso ignorata nelle riforme precedenti. Proprio da questo comparto erano partite proteste e scioperi, denunciando precarietà cronica e mancanza di prospettive. Il superamento dell’ASN e la valorizzazione delle singole università potrebbero offrire una risposta, ma molto dipenderà dalla concreta applicazione della norma.

Il sistema dell’ASN, secondo il ministero, si era trasformato in un passaggio inutile, spesso scollegato dalle reali esigenze degli atenei. Il nuovo modello riduce la burocrazia e accorcia il percorso verso la docenza. Ma resta la sfida di evitare che una maggiore autonomia si traduca in arbitrarietà o scarsa equità.

Il contesto europeo: verso un’università più dinamica

La riforma sul reclutamento dei docenti si inserisce in un contesto più ampio di ripensamento dell’università a livello europeo. Sempre più paesi stanno introducendo sistemi di valutazione periodica dei docenti e criteri più flessibili per il reclutamento, con l’obiettivo di rendere l’università un ambiente dinamico, competitivo e aperto al merito. L’Italia si allinea a questa tendenza, ma dovrà vigilare per non sacrificare la qualità sull’altare dell’efficienza.

Il nuovo disegno di legge apre una fase inedita per il mondo accademico italiano. L’ambizione è creare un sistema più moderno, autonomo e meritocratico. Tuttavia, i successi della riforma dipenderanno dalla sua attuazione concreta: dalla trasparenza delle selezioni, dalla reale valorizzazione delle competenze e dalla capacità di garantire pari opportunità a tutti i candidati, senza riproporre le disuguaglianze del passato.

Lucrezia Agliani