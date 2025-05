In Italia, un cambiamento tanto silenzioso quanto significativo si sta facendo strada: cresce il numero di uomini coinvolti nelle faccende domestiche, un tempo spettatori marginali della gestione della casa, oggi si trasformano in protagonisti attivi. I numeri parlano chiaro: circa 19 milioni di italiani hanno preso in mano aspirapolvere, strofinacci e detersivi, segnando un’inversione di tendenza rispetto a uno dei più duraturi stereotipi di genere.

Una generazione che cambia paradigma

I dati più sorprendenti provengono dalla fascia più giovane della popolazione adulta. Tra i 24 e i 35 anni, ben l’80% degli uomini dichiara di partecipare regolarmente alle attività domestiche. Un dato che testimonia un mutamento profondo nella percezione del ruolo maschile all’interno della famiglia e che mette in discussione decenni di consuetudini culturali che affidavano alla donna la gestione della casa come se fosse un compito naturale e inevitabile.

Questa nuova generazione, cresciuta in un contesto di maggiore parità e sensibilità sociale, sembra non solo più incline alla collaborazione, ma spesso si pone come vero motore di cambiamento. Il coinvolgimento maschile nelle faccende domestiche non è più visto come un’eccezione o un favore concesso, ma come una responsabilità condivisa e un dovere quotidiano, al pari di qualsiasi altro compito familiare.

Un fenomeno in crescita, ma ancora incompleto

Nonostante l’incremento della partecipazione maschile, la distribuzione del lavoro domestico non ha ancora raggiunto una piena parità. Circa sei uomini su dieci si dichiarano attivi nella gestione della casa, un risultato che, pur rappresentando un passo avanti, mostra come vi sia ancora un 40% che non contribuisce in modo significativo. I motivi sono diversi: da una parte permangono residui culturali difficili da estirpare, dall’altra sopravvive un’asimmetria nelle aspettative e nella formazione delle abitudini quotidiane fin dall’infanzia.

Spesso, infatti, le donne continuano a essere socializzate sin da piccole all’idea che il lavoro domestico sia parte integrante della loro identità, mentre ai maschi viene tuttora trasmesso un modello educativo che non valorizza adeguatamente queste competenze. Questo squilibrio ha conseguenze tangibili nella vita quotidiana di molte coppie, dove la “collaborazione” maschile è ancora vista, in certi casi, come un supporto occasionale e non come un dovere alla pari.

Il ruolo della cultura e dei media

A influenzare il cambiamento non sono soltanto le dinamiche familiari, ma anche un più ampio movimento culturale che coinvolge media, istituzioni e mondo del lavoro. Le campagne pubblicitarie, per esempio, hanno cominciato a rappresentare uomini che cucinano, puliscono e accudiscono i figli in modo credibile e non caricaturale. Anche le serie TV, i film e le narrazioni sui social contribuiscono a normalizzare immagini di mascolinità più fluide, in cui la cura della casa non intacca ma rafforza la figura dell’uomo moderno.

Le aziende stanno iniziando a rispondere a queste nuove esigenze. Prodotti per la casa pensati anche per un pubblico maschile, tutorial su come gestire le pulizie domestiche, elettrodomestici sempre più intuitivi e gender-neutral nel design sono segnali di un mercato che intercetta e sostiene questa trasformazione.







Lavoro di cura: una questione economica e sociale

Il rinnovato impegno degli uomini nelle attività domestiche ha anche ripercussioni di natura economica e sociale. Ridistribuire equamente i compiti all’interno delle mura domestiche consente, infatti, una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, riducendo quel fenomeno noto come “doppio carico” che vede le donne sovraccaricate da un doppio turno: professionale e domestico.

Un’equa suddivisione delle responsabilità domestiche è inoltre associata a relazioni familiari più stabili e soddisfacenti. Le coppie che condividono il lavoro di casa riportano generalmente livelli più alti di benessere e minore incidenza di conflitti legati alla gestione quotidiana.

Uscire dagli stereotipi

Nonostante i progressi, il percorso verso la piena parità richiede ancora impegno. Troppo spesso la partecipazione maschile viene ancora vissuta come una “concessione” o una gentilezza, piuttosto che come una normalità. I pregiudizi culturali non scompaiono da un giorno all’altro: servono interventi educativi mirati, programmi scolastici che promuovano la condivisione delle responsabilità e campagne istituzionali che mettano in discussione i vecchi ruoli di genere.

Anche il linguaggio gioca un ruolo chiave: parlare di “aiutare in casa” implica ancora un’asimmetria, come se la responsabilità fosse intrinsecamente femminile. È invece fondamentale adottare una prospettiva che parli di co-responsabilità, di divisione equa e di giustizia domestica. In questo senso, la rivoluzione che stiamo vivendo non è solo nei gesti, ma anche nelle parole.

Patricia Iori