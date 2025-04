Nel panorama della società contemporanea, gli uomini sono troppo aggressivi? Il concetto di maschilità sembra trovarsi in una fase di profonda trasformazione. A rivelarlo è l’indagine condotta da Eurispes dal titolo “Che cos’è la maschilità oggi?”, che analizza la percezione che gli uomini italiani hanno di sé stessi, del proprio corpo, del proprio ruolo nella società e, soprattutto, del proprio rapporto con l’altro genere. I dati emersi delineano un quadro complesso e stratificato, dove si affacciano incertezze, timori e contraddizioni. A colpire è in particolare un dato significativo: un uomo su tre ammette di essersi spaventato almeno una volta per la propria aggressività.

Questo elemento rappresenta un campanello d’allarme importante: non soltanto l’aggressività viene riconosciuta, ma viene anche percepita come una componente potenzialmente pericolosa, in grado di sfuggire al controllo.

Un’identità maschile “in bilico”

Ma dietro questa presa di coscienza si nasconde un sentimento più ampio e stratificato: la sensazione di essere in difficoltà, di essere “in bilico”, come mostra il rapporto, tra un’identità maschile tradizionale e una nuova richiesta sociale di relazionalità, empatia e ascolto. Gli uomini sembrano oggi oscillare tra modelli del passato, radicati nella forza, nel controllo e nella razionalità, e nuove aspettative culturali che premiano la vulnerabilità, l’emotività e l’equità.

La sensazione di essere in secondo piano

La ricerca Eurispes individua un punto di frattura significativo: la maschilità contemporanea non appare più come una categoria rigida e monolitica, ma come un’entità in trasformazione, spesso incerta, talvolta disorientata. In questo contesto, non sorprende che molti uomini avvertano di essere relegati in secondo piano, schiacciati da un cambiamento percepito come repentino, e forse poco guidato. Alcuni uomini affermano di sentirsi esclusi dal dibattito pubblico sulle questioni di genere, percependo una narrazione dominante che privilegia — e giustamente — le istanze femminili, ma che allo stesso tempo rischia di lasciare inascoltate le voci maschili che chiedono anch’esse un riconoscimento del proprio disagio.

Tra nostalgia e smarrimento: la ricerca di nuovi modelli

Non si tratta di rivendicazioni retrograde o di resistenze ai processi di emancipazione femminile. Piuttosto, queste sensazioni sembrano provenire da un’area grigia della psiche maschile che ha perso i suoi riferimenti storici senza averne ancora trovati di nuovi e condivisi. L’assenza di un modello positivo e alternativo di maschilità lascia molti uomini sospesi in una zona di incertezza identitaria, dove il rischio è quello di rifugiarsi in stereotipi tossici o, al contrario, nell’autoannullamento.

Decostruire l’aggressività come valore identitario

Proprio per questo, la paura dell’aggressività assume un valore rivelatore. Non si tratta soltanto di temere comportamenti violenti, ma di mettere in discussione l’intero apparato simbolico che per decenni ha associato la virilità alla potenza, all’imposizione e alla sopraffazione. L’aggressività non è più vissuta come un tratto naturale e accettabile della mascolinità, ma come una deviazione da contenere, un pericolo da riconoscere.

Il corpo maschile sotto nuova luce

Un altro aspetto interessante emerso dalla ricerca riguarda la percezione del proprio corpo. Anche sotto questo profilo, l’uomo contemporaneo appare molto diverso dall’immagine stereotipata dell’”uomo che non deve chiedere mai”. Il corpo maschile non è più vissuto esclusivamente come strumento di forza e prestazione, ma diventa anch’esso oggetto di fragilità, di insicurezze e di giudizi esterni. Il culto dell’estetica e il confronto costante con modelli mediatici di perfezione fisica sembrano influenzare oggi anche l’universo maschile, tradizionalmente ritenuto immune da queste pressioni.

Emozioni e vulnerabilità: nuove frontiere maschili

In parallelo, si osserva un lento ma crescente bisogno di elaborare emozioni, di raccontarsi, di aprirsi. L’uomo moderno si trova così ad affrontare una doppia sfida: da un lato, resistere alle derive del maschilismo tossico e alla tentazione del ritorno a modelli ormai desueti; dall’altro, costruire un’identità alternativa, che sappia includere debolezze, ansie e dubbi senza per questo rinunciare alla propria individualità.

L’importanza dell’educazione emotiva

In questo contesto, diventa essenziale l’educazione emotiva e relazionale. Promuovere percorsi di crescita personale e collettiva che aiutino gli uomini a riconoscere e gestire le proprie emozioni, senza vergogna e senza giudizio, potrebbe rappresentare una via di uscita da questa crisi identitaria. Non si tratta di “femminilizzare” l’uomo, quanto piuttosto di liberarlo da modelli rigidi e nocivi, offrendo nuovi strumenti per interpretare il proprio ruolo nella società contemporanea.