L’azienda Colossal Biosciences, d opo aver attirato l’attenzione internazionale con i progetti dedicati al mammut lanoso e al cosiddetto metalupo, ha ora concentrato i propri sforzi su una nuova sfida: riportare in vita grandi specie di uccelli estinti e proteggere quelle oggi a rischio di scomparsa.

Al centro di questa ricerca si trova una tecnologia tanto semplice nell’aspetto quanto sofisticata nella progettazione: un uovo artificiale stampato in 3D e materiali biocompatibili. La struttura, sviluppata per imitare le condizioni naturali di incubazione, potrebbe rappresentare un punto di svolta per la riproduzione di specie aviarie rare o estinte da secoli.

Un incubatore bioingegnerizzato

Il dispositivo ideato dai ricercatori americani è costituito da un guscio prodotto tramite stampa tridimensionale e da una membrana in silicone trasparente progettata per ricreare l’ambiente protettivo di un vero uovo. L’obiettivo è offrire agli embrioni le stesse condizioni biologiche necessarie allo sviluppo, garantendo al tempo stesso un controllo scientifico molto più accurato rispetto all’incubazione naturale.

La trasparenza della membrana permette infatti di monitorare costantemente la crescita dell’embrione senza compromettere il processo di sviluppo.

Secondo gli studiosi coinvolti nel progetto, il sistema consentirebbe di superare alcune delle principali difficoltà legate alla riproduzione degli uccelli di grandi dimensioni, le cui uova spesso richiedono condizioni ambientali molto specifiche e difficili da replicare in cattività.

I primi risultati: 26 pulcini nati con la nuova tecnologia

Prima di puntare alle specie estinte, il team scientifico ha utilizzato l’uovo artificiale come banco di prova. Gli esperimenti condotti finora hanno portato alla nascita di 26 pulcini, considerati dagli sviluppatori una conferma preliminare dell’efficacia del sistema.

Ogni nascita ha consentito ai ricercatori di raccogliere dati preziosi sul mantenimento della temperatura, sull’umidità ideale e sul corretto scambio di ossigeno durante la crescita embrionale.

La sperimentazione ha inoltre dimostrato come la struttura sintetica possa ridurre alcuni rischi tipici dell’incubazione tradizionale, tra cui contaminazioni batteriche o danni accidentali al guscio naturale. Per gli scienziati, questi test sono indispensabili prima di affrontare specie molto più complesse da ricreare.

Il sogno del ritorno del moa gigante

La vera ambizione del progetto riguarda però uno degli animali più imponenti mai vissuti in Nuova Zelanda: il moa gigante dell’Isola del Sud, scientificamente noto come Dinornis robustus.

Questo gigantesco uccello incapace di volare dominava gli ecosistemi neozelandesi prima dell’arrivo dell’uomo. Poteva raggiungere i tre metri di altezza e deponeva uova enormi, paragonabili per dimensioni a un pallone da rugby. La specie scomparve circa sei secoli fa, principalmente a causa della caccia intensiva praticata dalle prime popolazioni umane insediate nell’arcipelago.

Non esistono infatti esemplari viventi da cui ottenere cellule riproduttive complete, e gran parte del lavoro dipende dall’analisi del DNA recuperato da resti fossili conservati in condizioni favorevoli.

Gli esperti di genetica stanno cercando di ricostruire il patrimonio genetico del moa partendo dai frammenti disponibili, combinando tecniche di editing genomico con lo studio delle specie moderne più vicine dal punto di vista evolutivo.







Dalla fantascienza alla realtà scientifica

Fino a pochi anni fa, l’idea di riportare in vita specie estinte apparteneva quasi esclusivamente all’immaginario cinematografico e letterario. Oggi, invece, la de-estinzione è diventata un campo di ricerca concreto, sostenuto da investimenti milionari e da progressi sempre più rapidi nella bioingegneria.

L’approccio adottato da Colossal Biosciences si basa sull’utilizzo delle più moderne tecnologie genetiche, incluse le tecniche di editing del DNA e la clonazione cellulare. L’obiettivo non consiste semplicemente nel creare copie perfette degli animali scomparsi, ma nel ricostruire organismi che possano svolgere nuovamente il ruolo ecologico originario.

Nel caso del moa, gli studiosi ritengono che il ritorno di grandi erbivori aviari potrebbe contribuire a ristabilire alcuni equilibri naturali alterati nel corso dei secoli.

Accanto all’entusiasmo per le potenziali applicazioni della de-estinzione, emergono interrogativi etici molto complessi. Numerosi biologi sostengono che le ingenti risorse economiche investite per riportare in vita animali scomparsi potrebbero essere utilizzate per salvare specie ancora esistenti ma vicine all’estinzione.

Altri esperti mettono in discussione l’impatto ambientale dell’eventuale reintroduzione di organismi estinti in ecosistemi profondamente cambiati rispetto al passato. Un animale ricreato artificialmente sarebbe davvero in grado di adattarsi al mondo contemporaneo? E quali potrebbero essere le conseguenze sugli habitat attuali?

Esistono poi questioni legate al benessere animale. Gli embrioni sviluppati in laboratorio potrebbero presentare anomalie genetiche o problemi fisiologici derivanti da processi di manipolazione ancora imperfetti.

Una tecnologia utile anche per le specie minacciate

In questi casi, sistemi di incubazione avanzati potrebbero aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza degli embrioni, soprattutto per animali che si riproducono con difficoltà in cattività. La possibilità di monitorare lo sviluppo embrionale in tempo reale offrirebbe inoltre un vantaggio importante nei programmi di conservazione.

La tecnologia potrebbe risultare particolarmente utile per specie caratterizzate da bassi tassi riproduttivi o da uova estremamente fragili. In prospettiva, gli scienziati immaginano veri e propri centri specializzati nella riproduzione assistita degli uccelli più a rischio del pianeta.

Il ruolo della stampa 3D nella biologia del futuro

L’impiego della stampa tridimensionale rappresenta uno degli aspetti più innovativi del progetto. Grazie a questa tecnologia, gli ingegneri possono creare strutture personalizzate in base alle caratteristiche biologiche di ciascuna specie.

Dimensione, spessore del guscio, porosità e resistenza possono essere modificati con estrema precisione per adattarsi alle necessità di ogni embrione. Nel caso di animali estinti come il moa gigante, questo livello di personalizzazione è essenziale, poiché non esistono modelli biologici moderni perfettamente equivalenti.