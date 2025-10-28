La Giamaica si prepara a fronteggiare una delle peggiori catastrofi della sua storia recente. L’uragano Melissa, che ha raggiunto la categoria 5 — la più alta sulla scala di intensità — minaccia l’isola con venti superiori ai 280 chilometri orari, piogge torrenziali e frane potenzialmente devastanti. Mentre le autorità dispongono evacuazioni e attivano rifugi, la lentezza con cui la tempesta avanza lascia presagire danni senza precedenti. In gioco non c’è solo la sicurezza immediata della popolazione, ma anche la tenuta di un territorio già indebolito dal cambiamento climatico.

Un’isola paralizzata e la paura che cresce

Gli ospedali sono stati convertiti in modalità di emergenza, i voli cancellati e decine di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Il ministro degli enti locali Desmond McKenzie ha confermato che tutti i rifugi disponibili sono stati aperti per accogliere chi vive nelle zone costiere, dove l’impatto dell’uragano Melissa sarà più violento.

«Non credo che esistano infrastrutture in grado di resistere a una tempesta di questa potenza», ha dichiarato il primo ministro Andrew Holness, che ha invitato gli abitanti ad abbandonare le aree più vulnerabili dell’isola. Eppure, molti cittadini hanno scelto di restare nelle proprie case, temendo condizioni precarie e mancanza di sicurezza nei centri di accoglienza.

Secondo la Croce Rossa Internazionale, almeno 1,5 milioni di persone potrebbero essere direttamente colpite dal passaggio dell’uragano. «In realtà, l’intera isola risentirà degli effetti della tempesta», ha spiegato Necephor Mghendi, capo della delegazione caraibica della Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sottolineando come l’impatto potrebbe paralizzare servizi essenziali, trasporti e comunicazioni per giorni.

L’uragano Melissa è un fenomeno da record

Il National Hurricane Center statunitense ha classificato Melissa come uragano di categoria 5, con venti che toccano i 282 chilometri all’ora. Si tratta dell’uragano più potente mai registrato sull’isola, che già conta almeno tre vittime e numerosi feriti.

La sua particolarità, oltre alla forza, è la lentezza: la tempesta avanza a meno di quattro chilometri all’ora, un fattore che ne amplifica la pericolosità perché aumenta il tempo di permanenza sulle stesse zone. Ciò significa più pioggia, più frane e un rischio altissimo di alluvioni improvvise.

Il paragone con uragani storici come Katrina (2005) o Maria (2017) non è azzardato. Gli esperti temono un impatto analogo per estensione e distruzione, specialmente sulla costa meridionale, dove le onde di tempesta potrebbero raggiungere i quattro metri. In alcune aree si attendono fino a un metro di pioggia in meno di ventiquattr’ore — un volume superiore alla media annuale di intere città europee come Londra o Parigi.







Disinformazione e intelligenza artificiale: un pericolo aggiuntivo

Mentre il Paese si prepara alla catastrofe, un’altra minaccia corre parallela online: quella della disinformazione. Sui social network sono comparsi numerosi video manipolati o generati con intelligenza artificiale che minimizzano la gravità dell’uragano Melissa, mostrando falsi scenari di calma o persone che si divertono in mare nonostante il pericolo imminente.

Il governo ha condannato queste pratiche, sottolineando che “la diffusione di informazioni ingannevoli può costare vite umane”, e ha invitato i cittadini a fidarsi solo delle fonti ufficiali. In un contesto di emergenza climatica, anche l’uso irresponsabile delle tecnologie digitali diventa un fattore di rischio.

Il peso dei cambiamenti climatici

Secondo il climatologo Daniel Gilford, Melissa è il simbolo di una tendenza ormai evidente: gli uragani tropicali stanno diventando più intensi, più rapidi e più lenti nel muoversi. Questo significa impatti più duraturi e distruttivi, soprattutto nei Paesi insulari.

Negli ultimi trent’anni, il livello del mare lungo le coste giamaicane è salito di circa dieci centimetri, rendendo il territorio sempre più vulnerabile alle mareggiate. Le barriere coralline, che un tempo proteggevano l’isola dall’erosione, sono ormai in gran parte danneggiate.

Un’isola fragile, ma resiliente

Nonostante la paura, la Giamaica si mobilita. Le Nazioni Unite e la Croce Rossa hanno intensificato il coordinamento dei soccorsi, mentre i volontari locali lavorano per mettere in salvo anziani e bambini. Le autorità hanno predisposto oltre 800 rifugi e il premier Holness ha promesso che “nessuno sarà lasciato solo”.

Tuttavia, la tragedia dell’uragano Melissa mostra quanto le infrastrutture dell’isola — spesso obsolete e non progettate per affrontare eventi di questa portata — abbiano bisogno di un piano di adattamento climatico a lungo termine. Le comunità costiere, in particolare, pagano il prezzo più alto: non solo per i danni materiali, ma anche per la perdita di sicurezza, case e mezzi di sostentamento.

L’uragano Melissa non è solo un disastro naturale: è il segnale di una crisi climatica globale che colpisce in modo diseguale. In un Paese piccolo e fragile come la Giamaica, dove la povertà e la vulnerabilità ambientale si intrecciano, ogni tempesta diventa una prova di resistenza. Mentre il vento devasta le coste e le piogge inondano i villaggi, la vera sfida è quella di ripensare il futuro, costruendo società più preparate, sostenibili e solidali davanti alla furia crescente della natura.

Lucrezia Agliani