E’ difficile da credere, ma uno dei principali problemi di una delle città più importanti del mondo come Parigi è la pipì fatta per strada. Per risolvere la problematica la società francese Faltazi ha progettato e brevettato gli “uritrottoir”, orinatoi supertecnologici a zero impatto ambientale collocati tra le vie della capitale e lungo il corso del fiume Senna.

Secondo la società che li produce gli uritrottoir sono la risposta al “les pipis sauvages”. Offrono una soluzione ecologica, economica ed efficiente, in tutti i luoghi in cui si ricevono un grande numero di persone. Sono fatti di un materiale robusto con sopra una pianta, sotto ad essa si trova un mix di paglia e di carbone, che uniti all’urina depositata crea un composto fertilizzante da usare in parchi e giardini: così facendo si crea un economia circolare a costo zero.

LE POLEMICHE

Non tutti però sono entusiasti di questo approccio e quindi stanno progredendo le polemiche legate al super orinatoio parigino. Infatti è scattata la petizione contro il comune da parte dei residenti nella zona della cattedrale di Notre Dame per togliere gli apparecchi. Secondo loro la privacy è quasi nulla, poiché sono collocati a due passi da una scuola, ma soprattutto in una zona ad alta densità turistica cioè la Senna, dove milioni di persone che ogni giorno percorrono il fiume in battello hanno la vista sulla gente che utilizza l’orinatoio, in un cubo rosso alto circa un metro. Anche il loro funzionamento è contestato, infatti secondo i residenti, l’uritrottoir non prevede l’errore umano, cioè quello di non centrare l’apertura con il risultato di un vero e proprio disastro ambientale attorno al dispositivo.

Le polemiche non vengono però solo dai cittadini, ma anche da parte di Gwendoline Coipeault, che fa parte del gruppo femminista “Femmes Solidaires”, che afferma che gli uritrottoir sono discriminanti poiché inutilizzabili dal il sesso femminile, ma anche perchè sono stati pensati partendo dal presupposto che gli uomini non abbiano la capacità di controllare la propria vescica e che per questo tutta la società debba adattarsi di conseguenza.

Nei prossimi mesi la questione verrà presa in esame dal consiglio di zona, che pare difendere gli apparecchi: “sono ecologici e difendono l’ambiente”

Gianluca Simone