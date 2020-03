Ursula von der Leyen, i primi 100 giorni nella Commissione UE

Nominata Presidente della Commissione Europea il 3 luglio 2019 ed entrata in carica il 1° dicembre scorso, Ursula von der Leyen ha fatto un prospetto degli impegni presi per i 100 giorni della Commissione UE.

Diventare il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050

Tra gli impegni e le linee guida che dirigono l’azione della Presidente Ursula von der Leyen, ricordiamo il percorso rappresentato dallo European Green deal. Quest’ultimo si sofferma su: cambiamento climatico, riduzione dell’inquinamento, protezione della biodiversità.

Fa parte di una strategia europea che prevede la climate neutrality entro il 2050, zero inquinamento, energia sicura e accessibile, trasporti più intelligenti e alta qualità del cibo.

Il percorso presentato va di pari passo con un piano di investimenti di un miliardo di miliardi. Ciò è previsto per supportare un’economia europea moderna e “verde”.

I passi seguenti saranno la presentazione di una strategia per la biodiversità e un piano per l’economia circolare. Ancora, è prevista la presentazione di un programma per supportare i contadini e assicurare la sostenibilità della catena agroalimentare.

Dare forma al Futuro Digitale dell’Europa

Un’altra priorità definita da Ursula von der Leyen è quella legata alla trasformazione digitale.

Così, si parla di cybersecurity, educazione digitale, piattaforme online e anche della volontà di sviluppare un percorso sull’intelligenza artificiale in Europa. In particolare, si presta attenzione ad una strategia per sfruttare la potenzialità dei dati, con benefici sia per le persone che per il business e al discorso sulla rete 5G.









Rendere l’Europa più forte nel mondo

I primi 100 giorni hanno mostrato un’Europa disposta a:

essere un vicino di cui fidarsi (vedi la Conferenza per supportare l’Albania nella ricostruzione dopo il terremoto di novembre 2019)

supportare un ordine del mondo multilaterale e basato sulle regole

fare da partner naturale per l’Africa, per cui la Von der Leyen ha scelto l’Etiopia come meta del suo primo viaggio all’estero.

La Presidente della Commissione UE ha ricordato la questione migranti: gli eventi accaduti di recente al confine tra Grecia e Turchia di cui migliaia di migranti sono protagonisti. Per questo, l’UE sta mobilitando aiuti finanziari.

Qui trovate il discorso completo di Ursula von der Leyen.

Da non dimenticare, poi, il coordinamento per fronteggiare la diffusione del Covid-19.

A questo proposito, ricordiamo lo scambio di informazioni tra stati Membri sulla preparazione di misure sanitarie, la valutazione degli impatti macro-economici della diffusione del virus e degli impatti sui settori più colpiti. Inoltre, si parla delle misure per coordinare la mobilità ed è stato annunciato un investimento di 232 milioni di euro al fine di rafforzare trattamento e ricerca per lo sviluppo del vaccino.

Marta Annalisa Savino