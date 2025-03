Un inaspettato atto di resistenza ha avuto luogo a Washington, dove una piccola agenzia federale indipendente ha respinto un tentativo di chiusura imposto dall’amministrazione Trump con il supporto di un’unità governativa collegata a Elon Musk. La US African Development Foundation (USADF), istituzione dedicata alla promozione dello sviluppo economico in Africa, è stata oggetto di un tentativo di smantellamento da parte dell’unità chiamata Doge, incaricata di riorganizzare la burocrazia federale.

Mercoledì scorso, un gruppo di membri del team Doge si è presentato alla sede dell’agenzia con l’intento di licenziare i dipendenti e avviare la chiusura dell’ente. Tuttavia, il personale ha rifiutato di concedere loro l’accesso, creando un momento di tensione che si è concluso con il respingimento degli emissari. Nonostante questo, il giorno successivo Doge è tornato, questa volta accompagnato da agenti federali degli US Marshals e da Peter Marocco, funzionario che Trump ha cercato di insediare come direttore della USADF. In questa seconda occasione, hanno ottenuto l’accesso agli uffici, ma il personale aveva già lasciato l’edificio, evitando così uno scontro diretto.







L’impatto della US African Development Foundation sullo sviluppo africano

Dopo il tentativo di chiusura forzata, il presidente dell’agenzia, Ward Brehm, ha avviato un’azione legale contro Doge, Marocco e la Casa Bianca. Nella denuncia, ha accusato l’amministrazione Trump di ignorare i requisiti legali e di agire come se la leadership della US African Development Foundation non esistesse. Secondo Brehm, il team Doge ha utilizzato “tattiche intimidatorie” e “pretesti ingannevoli” per tentare di prendere il controllo dell’agenzia, in violazione delle normative statunitensi.

“La chiusura della USADF avrà effetti a catena sia in Africa sia negli Stati Uniti”, ha dichiarato Brehm in un comunicato ufficiale. La fondazione, attiva dal 1980, ha erogato oltre 141 milioni di dollari in finanziamenti a piccole imprese e organizzazioni locali, sostenendo economicamente oltre 6 milioni di persone in Africa. La sua eliminazione, secondo i critici, rappresenterebbe un duro colpo per la cooperazione internazionale e per le comunità più vulnerabili del continente africano.

Scontro tra amministrazione e Congresso

Il caso della US African Development Foundation è solo uno degli episodi di un più ampio conflitto tra Trump e l’apparato burocratico federale. La sua amministrazione ha cercato di eliminare diverse agenzie, inclusa la Inter-American Foundation (IAF) e il United States Institute of Peace, sostenendo che fossero enti “non necessari”. Tuttavia, queste istituzioni sono state create dal Congresso e, secondo la legge, possono essere sciolte solo tramite un voto legislativo.

I Democratici hanno condannato con forza i tentativi di chiusura, definendoli illegali e incostituzionali. In una lettera indirizzata a Trump, i membri della commissione per gli affari esteri della Camera hanno affermato che l’azione superava i limiti dell’autorità esecutiva. Anche alcuni funzionari governativi hanno espresso solidarietà alla US African Development Foundation, definendola “la piccola agenzia che ha potuto resistere”, in riferimento alla sua inaspettata opposizione ai piani dell’amministrazione.

Un alto funzionario ha sottolineato che, a differenza di altre istituzioni federali, la USADF è una “corporazione con carta statutaria del Congresso”, il che significa che non può essere sciolta tramite un semplice ordine esecutivo. Inoltre, il presidente dell’agenzia risponde esclusivamente al consiglio direttivo, i cui membri vengono nominati dal presidente degli Stati Uniti ma devono essere confermati dal Senato.

Un precedente pericoloso?

L’episodio ha sollevato un acceso dibattito sull’equilibrio dei poteri negli Stati Uniti. Il tentativo di insediare Peter Marocco alla guida della USADF senza una conferma ufficiale del Senato è stato interpretato da molti come un tentativo di forzare le regole istituzionali. Brehm ha chiarito che non avrebbe collaborato con Marocco fino a quando non fosse stato formalmente nominato e confermato, ribadendo che, in assenza di tale passaggio, Marocco non aveva alcuna autorità per agire a nome dell’agenzia.

Mercoledì, quando il team Doge ha fatto il suo primo tentativo di accesso, circa 30 dipendenti erano presenti nell’edificio. Di fronte alla situazione, il personale ha dato istruzioni alla sicurezza di impedire l’ingresso agli agenti inviati da Trump. Tuttavia, il ritorno del team Doge il giorno successivo, accompagnato dai Marshals, ha sollevato interrogativi sull’uso della forza per perseguire un’agenda politica.

L’episodio ricorda altre controversie legali emerse durante la presidenza di Trump, come il suo ultimatum a Hamas, che ha portato a scontri diplomatici e tensioni internazionali. Così come nel caso della USADF, anche in politica estera l’amministrazione Trump ha spesso cercato di imporre la propria visione senza passare per il consenso del Congresso.

L’intervento di Doge e il tentativo di chiudere l’agenzia senza un voto congressuale hanno sollevato dubbi sulla legittimità delle azioni dell’amministrazione. Mentre le battaglie legali continuano, l’episodio si inserisce in un contesto più ampio di scontro politico, dove le azioni di Trump mostrano una tendenza a sfidare le regole consolidate della governance statunitense.

Elena Caccioppoli