L’amministrazione statunitense ha deciso di rivedere la sua politica estera in due scenari di guerra chiave: Israele e Ucraina. Da un lato, il Segretario di Stato Marco Rubio ha utilizzato un’autorizzazione speciale per inviare 4 milioni di dollari in armi a Israele senza l’approvazione del Congresso; dall’altro, il presidente Trump ha annunciato la sospensione di ogni supporto militare a Kiev. Le mosse stanno sollevando preoccupazioni a livello internazionale, con possibili ripercussioni sui conflitti in corso.

L’uso dell’emergenza per accelerare la vendita di armi a Israele

Gli Stati Uniti hanno autorizzato l’invio immediato di un massiccio pacchetto di aiuti militari a Israele, per un valore di 4 miliardi di dollari. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha firmato un provvedimento d’emergenza che ha consentito di aggirare il processo di approvazione del Congresso, accelerando la consegna delle armi a Israele. Si tratta della seconda operazione di questo tipo in un solo mese, segno della volontà dell’amministrazione Trump di sostenere incondizionatamente Tel Aviv.

L’iniziativa si inserisce in un contesto geopolitico teso, con Israele impegnato in un conflitto sempre più acceso contro Hamas nella Striscia di Gaza. L’interruzione delle forniture militari da parte di Biden nella scorsa estate, motivata dai timori legati all’offensiva israeliana su Rafah, è stata rapidamente revocata dalla nuova amministrazione, che ha ripristinato il flusso di armi subito dopo l’insediamento di Trump.

Il contenuto della fornitura bellica

Il Pentagono ha diffuso alcuni dettagli sul carico destinato a Israele, rivelando la presenza di oltre 35.000 bombe da 2.000 libbre, impiegate in operazioni militari che hanno avuto un impatto devastante sulla popolazione civile. Queste armi, per la loro potenza distruttiva, non sono considerate adatte per operazioni in aree densamente popolate, ma il governo israeliano, sotto la guida di Benjamin Netanyahu, ne ha già fatto ampio uso in passato.

L’invio di questi armamenti coincide con una decisione controversa del governo israeliano: il blocco totale degli aiuti umanitari a Gaza. La mossa è stata interpretata da molti come una strategia per esercitare pressione su Hamas e costringerlo a negoziare un’estensione del cessate il fuoco. Tuttavia, esperti di diritto internazionale sostengono che questa decisione rappresenti una violazione delle norme umanitarie.

Il Congresso escluso dalla decisione

La dichiarazione di emergenza firmata dal Segretario di Stato ha suscitato preoccupazioni tra alcuni membri del Congresso, che sono stati informati solo a decisione presa. Normalmente, la vendita di armi all’estero deve essere sottoposta all’approvazione di specifici comitati parlamentari, ma il ricorso ai poteri straordinari ha permesso di scavalcare questo passaggio.







Un funzionario del Congresso, citato dal New York Times, ha espresso dubbi sulla trasparenza dell’operazione e sulla possibilità di monitorare l’effettivo utilizzo degli armamenti forniti a Israele. Nonostante le critiche, l’amministrazione Trump ha ribadito che continuerà a usare tutti gli strumenti a disposizione per garantire la sicurezza e il sostegno dello Stato ebraico.

La sospensione degli aiuti militari all’Ucraina

Mentre gli aiuti militari a Israele vengono accelerati, l’amministrazione Trump ha deciso di sospendere ogni fornitura di armi all’Ucraina. Il presidente ha annunciato la drastica misura al termine di un vertice con i suoi più stretti collaboratori, dichiarando la necessità di rivedere completamente il sostegno a Kiev.

Secondo un alto funzionario dell’amministrazione, questa decisione rientra nella strategia di Trump di spingere l’Ucraina verso una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia. Tuttavia, la sospensione degli aiuti rischia di compromettere la capacità difensiva di Kiev, che fino a oggi ha potuto contare su un flusso costante di armamenti statunitensi.

In particolare, il blocco riguarda anche le forniture già previste e finanziate, comprese quelle stanziate dall’Ukraine Security Assistance Initiative, che consente al governo ucraino di acquistare armi direttamente dalle aziende della difesa statunitensi. La decisione ha sollevato forti preoccupazioni tra gli alleati europei, che temono un indebolimento della resistenza ucraina e un rafforzamento della posizione di Mosca sul campo di battaglia.

Il sostegno incondizionato a Israele e le implicazioni geopolitiche

L’atteggiamento dell’amministrazione Trump nell’invio di armi a Israele evidenzia una netta preferenza nella gestione degli aiuti militari: mentre l’Ucraina viene abbandonata, Israele continua a ricevere un flusso costante di risorse belliche, senza alcuna restrizione.

La scelta di bypassare il Congresso per garantire un immediato invio di armi a Israele potrebbe alimentare ulteriori tensioni internazionali, soprattutto alla luce delle denunce di violazioni dei diritti umani legate all’uso di bombe ad alto potenziale in aree civili. Nel frattempo, la Casa Bianca ha ribadito il proprio pieno sostegno alle scelte strategiche del governo israeliano, lasciando intendere che eventuali nuove operazioni militari a Gaza potrebbero trovare l’approvazione di Washington.

Con gli ultimi due pacchetti di armi a Israele, approvati due giorni fa, Marco Rubio sottolinea che l’amministrazione Trump ha accumulato un totale di 12 miliardi di dollari in sostegno bellico a Israele. Mentre le “porte dell’inferno” a Gaza continuano ad essere spalancate – nonostante si continui solo a minacciarle – sembra che l’intero mondo si sia dimenticato della seconda fase del cessate il fuoco, bloccato proprio da Israele.

Questa politica pone interrogativi sul futuro delle relazioni internazionali degli Stati Uniti e sulla loro posizione nei conflitti in corso, evidenziando un approccio selettivo nell’allocazione delle risorse militari che potrebbe avere conseguenze di lungo termine sullo scenario globale.

Lucrezia Agliani