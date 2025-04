Un’importante decisione della magistratura federale ha fermato temporaneamente l’intenzione del Presidente Donald Trump di cancellare le tutele legali per oltre mezzo milione di migranti provenienti da America Latina e Caraibi. Il blocco della revoca dello status legale arriva dopo un provvedimento di emergenza firmato dalla giudice distrettuale Indira Talwani, che ha giudicato illegittima l’applicazione dell’espulsione accelerata nei confronti di chi aveva ottenuto lo status legale tramite un programma specifico. Sarebbero stati coinvolti migliaia di migranti di origini cubane, haitiane, nicaguarensi e venezuelani.

Il programma CHNV: un ponte umanitario tra America Latina e Stati Uniti

La sentenza della giudice contro la revoca dello status legale arriva dopo mesi di battaglie di Trump nei confronti delle persone migranti, giunti negli Stati Uniti con un programma di “libertà condizionata”.

Il programma CHNV (Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela) di libertà condizionata è stato lanciato nel 2022 durante la presidenza Biden, inizialmente per accogliere i migranti venezuelani. Successivamente è stato esteso anche ad altre nazionalità, offrendo la possibilità di entrare legalmente negli Stati Uniti per un periodo massimo di due anni. Il progetto si fondava sulla presenza di sponsor statunitensi, che garantivano supporto logistico e finanziario ai migranti, facilitando così il loro inserimento temporaneo.

Una sentenza che mette in discussione i poteri esecutivi

Secondo il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e alcuni esponenti vicini a Trump, la sentenza che blocca la revoca dello status legale ai migranti, firmata dalla giudice Talwani, rappresenta un precedente pericoloso. A loro dire, il giudice avrebbe limitato il potere presidenziale di modificare o annullare programmi attuati da amministrazioni precedenti, nonostante tali iniziative ricadano sotto l’autorità esecutiva.

I critici hanno parlato apertamente di “tirannia giudiziaria”, sottolineando come la stessa autorità usata da Biden per creare il programma dovrebbe essere riconosciuta anche a Trump per abrogarlo.

Intanto, nella sua ordinanza, la giudice nominata dall’ex Presidente Obama, ha sottolineato la necessità di ogni migrante di avere una revisione legale, analizzata caso per caso, senza alcuna negligenza.

“La cessazione dei processi di libertà vigilata per cubani, haitiani, nicaraguensi e venezuelani [..] é in attesa di un ulteriore ordine del tribunale nella misura in cui revoca, senza revisione caso per caso, l’autorizzazione di libertà vigilata e di lavoro precedentemente concessa rilasciata a non cittadini condizionali negli Stati Uniti ai sensi dei programmi di libertà vigilata”.

I numeri dell’accoglienza e il rischio revoca dello status legale

Il programma CHNV prevedeva un tetto massimo mensile di 30.000 migranti provenienti dai quattro paesi, i quali potevano volare direttamente negli Stati Uniti e beneficiare di un permesso temporaneo. In totale, oltre 530.000 persone hanno fatto ingresso nel Paese grazie a questa iniziativa.

Tuttavia, nel marzo scorso l’amministrazione Trump aveva notificato la volontà di terminare il programma, imponendo ai beneficiari l’obbligo di lasciare gli Stati Uniti entro il 24 aprile, ossia trenta giorni dopo la pubblicazione ufficiale dell’avviso nel registro federale.

Frodi, abusi e incidenti: le ombre sul programma

Il programma CHNV non è stato esente da problemi. È stato temporaneamente sospeso dopo la scoperta di una rete di frodi su vasta scala. Alcuni beneficiari sono stati coinvolti in episodi di criminalità grave, incluso casi scioccanti come ripetuti abusi sessuali su minori. Tali eventi hanno alimentato le critiche da parte degli oppositori del programma, che ne mettevano in dubbio l’efficacia e la sicurezza per la popolazione americana.

Nonostante ciò, la linea dell’amministrazione Biden è rimasta quella di un’iniziativa umanitaria volta a regolamentare gli ingressi e contrastare l’immigrazione clandestina.







Talwani, nessuna espulsione per chi è legalmente nel Paese

Nel suo dispositivo, la giudice Talwani ha chiarito che l’espulsione rapida, applicata solitamente a chi entra illegalmente nel Paese, non può essere utilizzata nei confronti di migranti che si trovano negli Stati Uniti in seguito a un’autorizzazione formale, come quella concessa attraverso il programma CHNV.

Il provvedimento sospende dunque la revoca dello status legale, pianificata da Trump e garantisce temporaneamente la permanenza legale ai beneficiari, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Un braccio di ferro tra amministrazioni

La vicenda si inserisce in un più ampio scontro politico e istituzionale sul tema dell’immigrazione, uno dei fronti più caldi del dibattito pubblico americano. Se da un lato Biden ha optato per strumenti di accoglienza regolamentata, Trump ha più volte cercato di smantellare tali politiche, proponendo deportazioni di massa e un rafforzamento dei controlli.

Il caso CHNV diventa dunque emblematico della lotta tra due visioni opposte su come affrontare i flussi migratori.

L’attenzione resta alta sia sul piano politico che giuridico. Da un lato, c’è la necessità di garantire la sicurezza interna degli Stati Uniti, dall’altro, la tutela dei diritti umani e il rispetto delle procedure previste dalla legge sull’immigrazione. La decisione della giudice Talwani sottolinea proprio l’importanza di non comprimere i diritti di chi ha ottenuto l’ingresso attraverso canali ufficiali, ribadendo che le scelte di un’amministrazione non possono ignorare le garanzie giuridiche esistenti.

Lucrezia Agliani