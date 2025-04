«Non è la nostra battaglia. Lascia che si svolga, ma non farti coinvolgere!». Sono parole del presidente statunitense Donald Trump, sono del dicembre scorso, sono riferite al conflitto in Siria e dopo circa 5 mesi il Tycoon sembra volerle mettere in pratica.

Secondo vari media e esperti statunitensi infatti l’attuale amministrazione Repubblicana starebbe progettando un ampio disimpegno delle truppe statunitensi dalla regione.

In Siria al momento sarebbero presenti circa 2000 soldati americani e le basi militari attive sarebbero otto. Nelle ultime settimane però grandi quantità di equipaggiamenti e diverse centinaia di soldati sono stati trasferiti in Iraq e nei prossimi mesi è possibile che tre basi vengano definitivamente dismesse.

Charles Lister, direttore del Middle East Institute Sirya sul suo profilo X riporta che:

«Nelle ultime tre settimane, fonti locali affermano che grandi convogli logistici militari statunitensi hanno trasferito parte dell’equipaggiamento fuori dalle basi a Deir ez-Zor in direzione dell’#Iraq» e poi aggiunge: «Sul ritiro militare degli Stati Uniti dalla Siria, ci sono molti fattori in gioco, ma è chiaramente in arrivo».

La decisione di Washington riguardo Damasco rientra nel più ampio progetto di disimpegno delle truppe statunitensi da molti scenari di guerra. La stessa tipologia di politica adottata con l’Ucraina a cui invece che i soldati sono state diminuite le forniture di armi, munizioni ed equipaggiamenti. Nello specifico della Siria Trump sembra lavorare ad una stabilizzazione dell’attuale governo siriano guidato da Ahmed al Sharaa, il leader dei ribelli che a dicembre scorso ha abbattuto il regime di Bashar al Assad.

Rispetto al dittatore di religione alawita il nuovo governo sembra essere molto meno vicino a Mosca e più deciso nel contrastare l’organizzazione terroristica dell’ISIS. Quest’ultima con Assad aveva ampio spazio di azione, soprattutto nella parte centrale del paese mentre, secondo lo stesso Lister, nell’ultimo anno gli attacchi terroristici dello Stato Islamico sono diminuiti dell’80 per cento.







La questione ISIS è centrale nella decisione di un disimpegno delle truppe statunitensi. Quest’ultimi sono in Siria dal 2014 proprio allo scopo di limitare l’azione del terrorismo islamico. Già nel suo primo mandato Trump aveva ridotto a 900 i soldati presenti in Siria ed è stato invece Biden a confermare e incrementare l’impegno militare degli Stati Uniti nella regione.

Il piano statunitense per ritirare i propri soldati prevede che possano essere le forze armate siriane a proseguire la lotta contro lo Stato Islamico, tuttavia il rischio che l’ISIS in futuro possa riprendere forza e coraggio e approfittare della debolezza dell’esercito siriano è molto concreto.

Anche Israele, secondo quanto riportato da Ynet, sarebbe stato informato di questa decisione geopolitica, e il governo di Tel Aviv è interessato alla questione poiché anch’esso impegnato militarmente nel sud della Siria. Da dicembre scorso l’IDF ha ripetutamente bombardato varie regioni della Siria allo scopo di «demilitarizzare» il nuovo governo e, sempre da dicembre scorso occupa le alture del Golan, il territorio montuoso che divide i due paesi e che secondo gli accordi del 1974, negoziati anche dall’ONU, doveva fungere da «zona cuscinetto».

Sempre secondo i media israeliani il disimpegno delle truppe statunitensi sarebbe solo parziale e la principale preoccupazione del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, sarebbe quella di non rafforzare troppo le ambizioni della Turchia nella regione. Ankara è infatti uno dei maggiori sostenitori dell’attuale governo siriano: in primis perché sunnita come quello turco e in secondo luogo per poter allargare la «zona di sicurezza» e allontanare così la popolazione curdo-siriana dal proprio confine.

La presenza americana in Siria è infatti un importante fattore anche per i curdi i quali hanno lungamente combattuto lo Stato Islamico e adesso, in caso di un effettivo disimpegno delle truppe statunitensi, si potrebbero trovare nuovamente da soli nell’affrontare l’ISIS. Da questo punto di vista sarà fondamentale comprendere come evolveranno i recenti tentativi di accordo tra il principale partito curdo, il PKK, ed il governo turco.