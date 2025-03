Gli Usa, dopo aver imposto il termine di negoziazione senza riuscire a raggiungere un accordo con Canada e Messico, hanno attivato i dazi sulle importazioni provenienti dai due Paesi nordamericani. La scadenza, fissata dall’ex presidente Donald Trump, è infatti giunta senza alcun compromesso, causando l’applicazione di nuove tariffe doganali sui prodotti canadesi e messicani.

Il contesto delle tariffe e le giustificazioni politiche

Nel cuore della decisione, Trump ha citato la necessità di combattere il traffico di droga come una delle ragioni principali per l’introduzione di queste tariffe. La minaccia di dazi è stata uno strumento di pressione politica per sollecitare i Paesi vicini a una maggiore collaborazione nella gestione della sicurezza ai confini e nel contrasto al narcotraffico. Il presidente ha infatti sostenuto che le misure protezionistiche sarebbero state necessarie per garantire un maggiore impegno da parte di Canada e Messico nella lotta contro il traffico illecito.

I dettagli dei dazi sui prodotti

Per quanto riguarda i prodotti provenienti dal Canada, i dazi sono stati fissati a una percentuale del 25% su una serie di beni, con un trattamento differenziato per le risorse energetiche che vedranno una tariffa ridotta al 10%. I settori colpiti includono principalmente i beni manufatti e i prodotti agricoli, ma la lista non si limita a questi. La decisione ha avuto un impatto significativo su molti settori canadesi, che ora si trovano a dover affrontare un incremento dei costi per esportare negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il Messico, le tariffe generali sui prodotti messicani sono state fissate anch’esse al 25%. Questo ha generato preoccupazioni nelle industrie messicane, in particolare per quelle che esportano manufatti, prodotti agricoli e componenti elettronici, che sono tra i principali beni scambiati con il mercato statunitense. La decisione di Trump ha avuto un impatto economico considerevole sulle catene di approvvigionamento che attraversano i confini tra i tre Paesi.

L’implicazione economica delle nuove tariffe

L’introduzione dei dazi potrebbe avere conseguenze pesanti sul commercio trilaterale, considerando che Stati Uniti, Canada e Messico hanno forti legami economici attraverso il trattato USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), entrato in vigore recentemente per sostituire il NAFTA. La decisione di Trump potrebbe minare la cooperazione economica nell’ambito di questo accordo, creando tensioni tra i Paesi. La stessa industria automobilistica e le aziende agricole sono tra i settori più vulnerabili a queste misure, poiché dipendono dal commercio libero e agevolato tra le nazioni.

Inoltre, le tariffe rischiano di compromettere i livelli di competitività e aumentare i prezzi per i consumatori. Le importazioni più costose potrebbero infatti tradursi in un aumento dei prezzi al consumo, con una potenziale inflazione per i consumatori statunitensi, che vedrebbero aumentare i costi di prodotti che provengono da Messico e Canada.







Le reazioni dei governi e gli sviluppi futuri

Le reazioni dei due Paesi interessati non si sono fatte attendere. Il governo canadese ha subito espresso disapprovazione, dichiarando che l’introduzione dei dazi non solo danneggia l’economia canadese, ma minaccia anche i legami di lunga data tra i due Paesi. Il Canada ha promesso di esplorare tutte le opzioni legali per contestare questa decisione a livello internazionale. Al tempo stesso, il Messico ha iniziato a considerare strategie alternative per diversificare i propri partner commerciali, puntando a rafforzare le sue relazioni economiche con altri Paesi al di fuori dell’area nordamericana.

Tuttavia, la possibilità di una risoluzione pacifica attraverso la diplomazia resta aperta, anche se non ci sono segnali immediati di dialogo. Il governo statunitense, sotto la nuova amministrazione, potrebbe decidere di rivedere la decisione in futuro, soprattutto in vista delle implicazioni politiche ed economiche più ampie di tale misura.

Le prospettive per il futuro del commercio tra i tre Paesi

Le prospettive future per il commercio tra Stati Uniti, Canada e Messico sono tutt’altro che certe. Le misure protezionistiche introdotte da Trump non sono solo una questione di economia e commercio, ma sono anche un simbolo di un approccio politico che punta a ridurre la dipendenza dagli scambi internazionali in favore di politiche più isolazioniste.

Se gli Stati Uniti continueranno a mantenere questi dazi, potrebbe esserci una rivalutazione delle politiche commerciali sia in Canada che in Messico. I due Paesi potrebbero cercare di reinventare le loro economie attraverso nuove alleanze o politiche di diversificazione. In questo scenario, l’Unione Europea e altri grandi Paesi come la Cina potrebbero diventare partner più importanti per le due economie nordamericane.

In sintesi, l’introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti rappresenta un cambiamento significativo nelle dinamiche economiche del Nord America, con possibili ripercussioni su più fronti, inclusi il commercio, le relazioni politiche internazionali e la stabilità economica delle nazioni coinvolte. Il futuro di questi rapporti dipenderà dall’evolversi della situazione, ma la risposta immediata dei governi canadese e messicano suggerisce che la questione non è destinata a risolversi rapidamente.

Vincenzo Ciervo