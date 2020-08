USA, ok alla vendita di permessi di trivellazioni in Alaska

Dopo oltre sessant’anni di protezione dell’area più selvaggia degli Stati Uniti, l’amministrazione Trump ha approvato ufficialmente un piano per la vendita di permessi di trivellazione nell’Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) fino al 2024.

Trump’s administration will allow oil and gas drilling in Alaska’s Arctic National Wildlife Refuge, a refuge that has been off-limits to drilling for decades

Environmentalists and Democrats have long sought to block the pristine area, home to wildlife https://t.co/dpBjLctaKM🐻‍❄️ pic.twitter.com/klhOZ8xKdn

