Più di 85 climatologi di fama internazionale hanno deciso di unire le forze contro il nuovo rapporto sul clima e il cambiamento climatico prodotto dal Dipartimento dell’Energia sotto l’amministrazione Trump. Il documento, redatto da cinque noti scettici del riscaldamento globale, è stato bollato come “fuorviante, privo di sostanza e non scientifico”. La replica del mondo accademico è stata massiccia: oltre 400 pagine di commenti inviate ufficialmente all’agenzia federale, in cui gli esperti smontano punto per punto le tesi contenute nel rapporto.

Accuse di manipolazione e selezione dei dati

Gli studiosi hanno sottolineato come il rapporto sul clima sia costruito per raggiungere una conclusione predeterminata, minimizzando gli impatti del cambiamento climatico e, in alcuni casi, presentandolo persino come un’opportunità. Le critiche parlano di “cherry picking” dei dati, ossia la scelta selettiva delle informazioni più convenienti, e di citazioni scorrette della letteratura scientifica. Alcuni ricercatori hanno perfino denunciato che i loro studi sono stati travisi o abusati per sostenere tesi opposte a quelle originarie.

Secondo diversi analisti, il vero obiettivo del documento non sarebbe quello di fare scienza, bensì di fornire copertura politica alle decisioni del governo. L’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA), infatti, ha già utilizzato il rapporto come base per giustificare la volontà di abrogare la determinazione del 2009 che classificava le emissioni di gas serra come una minaccia alla salute pubblica. Se tale abrogazione dovesse passare, molti dei regolamenti sulle emissioni di veicoli, centrali elettriche e industria energetica potrebbero essere smantellati.

Una comunità scientifica mobilitata contro il rapporto sul clima: gli autori della contestazione

La mobilitazione dei climatologi è nata in modo quasi spontaneo. Attraverso piattaforme come Bluesky, decine di ricercatori si sono organizzati in poche ore per redigere una risposta coordinata. La scadenza di soli 30 giorni concessa per i commenti pubblici li ha costretti a un lavoro serrato, ma il risultato è stato un documento dettagliato che ricalca la struttura di una peer review accademica, con analisi rigorose su modellistica climatica, innalzamento del livello dei mari e impatti agricoli.

Il rapporto sul clima contestato è stato firmato da un gruppo ristretto di studiosi e analisti noti per le loro posizioni scettiche: John Christy e Roy Spencer dell’Università dell’Alabama, Steven Koonin della Hoover Institution di Stanford, Judith Curry, ex docente della Georgia Tech, e l’economista canadese Ross McKitrick. La loro selezione, orchestrata dal segretario all’Energia Chris Wright – ex dirigente del settore fracking – è stata interpretata come una scelta mirata per garantire una narrazione conforme alla linea politica della Casa Bianca.

“Una farsa scientifica”

Tra le voci più critiche spicca quella di Andrew Dessler, docente della Texas A&M University, che ha definito il documento “un post di blog scritto male”. A suo avviso, il rapporto non sarebbe mai sopravvissuto a una revisione tra pari, ma rappresenta comunque una minaccia perché prodotto da un ente governativo. “Non cercano di vincere il dibattito scientifico”, ha spiegato Dessler, “ma solo di gettare confusione e far credere all’opinione pubblica che esista un vero dissenso nella comunità scientifica”.

Alcuni climatologi hanno tracciato un parallelo con le strategie delle multinazionali del tabacco negli anni Sessanta e Settanta: non si cercava di negare del tutto i danni del fumo, ma di sollevare dubbi e incertezze sufficienti a ritardare regolamentazioni e politiche sanitarie. Allo stesso modo, secondo Dessler, l’amministrazione Trump punta a infangare le acque per giustificare lo smantellamento delle tutele ambientali.







La denuncia delle associazioni scientifiche: minimizzare i rischi, esaltare i presunti benefici

Non solo singoli ricercatori, ma anche istituzioni scientifiche hanno preso posizione. L’American Meteorological Society, che rappresenta migliaia di esperti in meteorologia e climatologia, ha pubblicato una dichiarazione ufficiale in cui parla di “difetti fondamentali” nel rapporto sul clima. La società ha accusato il documento di enfatizzare risultati marginali e non rappresentativi, ignorando la grande mole di evidenze che dimostrano la gravità del riscaldamento globale.

Un altro punto fortemente contestato riguarda il modo in cui il rapporto dipinge il ruolo dell’anidride carbonica, presentandola come un fertilizzante naturale che porterebbe benefici netti all’agricoltura. Una visione giudicata “distorta e pericolosa” dagli scienziati, che ricordano come gli effetti negativi – siccità, ondate di calore, instabilità idrica – superino di gran lunga qualsiasi vantaggio potenziale.

Un futuro in bilico per la scienza federale

Non è ancora chiaro se il Dipartimento dell’Energia terrà conto dei commenti ricevuti. L’amministrazione Trump, infatti, ha già dimostrato in più occasioni di voler ridimensionare la portata delle valutazioni climatiche nazionali obbligatorie per legge, escludendo autori critici e rimuovendo documenti dai siti ufficiali. Gli scienziati temono che questo nuovo rapporto sia il preludio a un tentativo di riscrivere le regole della scienza, aggirando i canali tradizionali della ricerca accademica.

Il duro scontro attorno al rapporto sul clima del Dipartimento dell’Energia non riguarda solo la veridicità dei dati, ma mette in gioco il rapporto tra scienza e politica. Da un lato c’è una comunità scientifica compatta nel difendere l’integrità della ricerca, dall’altro un’amministrazione decisa a plasmare la narrazione per sostenere le proprie priorità economiche e geopolitiche. Nel mezzo resta il futuro delle politiche ambientali americane, con conseguenze che andranno ben oltre i confini degli Stati Uniti.

Lucrezia Agliani