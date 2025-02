La decisione degli Stati Uniti di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale (CPI) ha scatenato un’ondata di reazioni a livello globale. L’ordine esecutivo che autorizzerebbe le sanzioni alla CPI, firmato dal Presidente Donald Trump, vieta l’ingresso negli USA ai funzionari della Corte e congela i loro beni, suscitando critiche da parte dell’ONU e dell’Unione Europea. Mentre Israele plaude alla misura, la CPI ribadisce il proprio impegno nella lotta per la giustizia internazionale.

La decisione dell’amministrazione Trump

L’amministrazione del Presidente Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo volto a imporre sanzioni ai funzionari della Corte Penale Internazionale (CPI), accusandola di condurre indagini prive di fondamento contro gli Stati Uniti e il loro alleato, Israele. L’ordine esecutivo sulle sanzioni alla CPI, diffuso dalla Casa Bianca, vieta l’ingresso negli Stati Uniti ai membri della Corte e ai loro familiari più stretti. Inoltre, prevede il congelamento di eventuali beni detenuti da questi individui sul suolo americano.

Il sostegno di Israele alla decisione americana

Israele ha accolto con favore la decisione dell’amministrazione Trump sulle sanzioni alla CPI. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha espresso il proprio apprezzamento via social, definendo la CPI una corte “corrotta, antiamericana e antisemita”.

Anche il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha elogiato l’ordine esecutivo, affermando che la Corte perseguita i leader democraticamente eletti di Israele e mina il diritto internazionale.

Lo scorso novembre, la Corte aveva emesso due importanti mandati di arresto contro Benjamin Netanyahu e il suo fidatissimo ministro della Difesa. Nella lista, erano presenti anche alcuni nominativi di Hamas. Per Trump questa è stata una “vergognosa equivalenza morale”.

La reazione della Corte Penale Internazionale

La Corte Penale Internazionale ha risposto con una dura condanna, riaffermando il proprio impegno per la giustizia e la tutela delle vittime di atrocità in tutto il mondo. In un comunicato ufficiale, la CPI ha dichiarato che le sanzioni americane rappresentano un attacco all’indipendenza e all’imparzialità del sistema giudiziario internazionale. Ha inoltre invitato tutti gli Stati membri e la comunità internazionale a difendere la giustizia e i diritti umani.

Nella nota infatti si legge che quello di Trump è

“un ordine esecutivo che mira a imporre sanzioni ai suoi funzionari e a danneggiare il suo lavoro giudiziario indipendente e imparziale. […] invitiamo i nostri 125 Stati membri, la società civile e tutte le nazioni del mondo a stare uniti per la giustizia e i diritti umani fondamentali”.

Le critiche delle istituzioni europee e delle Nazioni Unite

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha difeso la CPI, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella lotta contro l’impunità e nel garantire che i responsabili di crimini rispondano delle proprie azioni.







Anche le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione, con la portavoce dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani, Ravina Shamdasani, che ha chiesto agli Stati Uniti di revocare immediatamente le sanzioni alla CPI.

Secondo il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, la decisione americana mina la credibilità del sistema giudiziario penale internazionale.

I precedenti e il contesto della disputa

Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Corte Penale Internazionale non sono nuove. Già nel 2020, l’amministrazione Trump aveva imposto sanzioni contro l’allora procuratrice della CPI, Fatou Bensouda, in risposta alle indagini su presunti crimini di guerra commessi dalle forze americane in Afghanistan e dai militari israeliani nella Striscia di Gaza.

Gli Stati Uniti, che non hanno mai riconosciuto la giurisdizione della CPI, ritengono che le sue indagini siano politicizzate e prive di legittimità.

Il futuro della CPI

L’ordine esecutivo firmato da Trump solleva interrogativi sulla possibilità che l’amministrazione americana futura possa rivedere questa decisione. Nel frattempo, la Corte Penale Internazionale continua il suo lavoro, sostenuta da numerosi Paesi e organizzazioni che vedono in essa un pilastro della giustizia globale. Resta da vedere se le pressioni internazionali porteranno gli Stati Uniti a revocare le sanzioni o se il conflitto con la CPI proseguirà nei prossimi anni.

