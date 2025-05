Diciassette stati americani, guidati dal Texas, hanno deciso di abbandonare l’elemento più controverso di una causa legale che minacciava la sopravvivenza stessa della Sezione 504 del Rehabilitation Act del 1973. Questa legge storica rappresenta una delle colonne portanti nella difesa dei diritti delle persone con disabilità, vietando ogni forma di discriminazione nei programmi e servizi che ricevono fondi federali. Tuttavia, nonostante la rinuncia formale alla richiesta di dichiararne l’incostituzionalità, i governi coinvolti proseguono la loro azione legale contro l’aggiornamento dei regolamenti adottati recentemente dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS).

Una norma cruciale per milioni di cittadini

La Sezione 504 del Rehabilitation Act garantisce protezioni fondamentali in settori come sanità, istruzione, trasporti, edilizia pubblica e accesso a servizi digitali. Per milioni di americani con disabilità, questa legge rappresenta un ponte verso una vita dignitosa, autonoma e inclusiva. È proprio per questo che i sostenitori dei diritti civili hanno espresso forte preoccupazione quando, nei mesi scorsi, il contenuto della causa intentata dai 17 stati ha incluso la richiesta di abolizione completa della norma.

Sebbene questa minaccia sia stata in parte disinnescata, il procedimento resta attivo e potrebbe comunque indebolire significativamente le tutele esistenti.







Regole aggiornate, diritti ampliati

Il cuore del contenzioso è rappresentato da un aggiornamento normativo approvato dall’amministrazione Biden, il primo in cinquant’anni, che chiarisce e rafforza alcuni aspetti applicativi della Sezione 504. Tra le novità, il divieto per gli operatori sanitari di decidere i trattamenti sulla base di pregiudizi legati alla disabilità, l’obbligo di disporre di attrezzature mediche accessibili – come tavoli da visita regolabili – e standard più rigorosi per l’accessibilità di siti web e app mobili.

Tutto ciò è stato costruito ascoltando migliaia di testimonianze e sulla base di ricerche approfondite sull’impatto delle disuguaglianze sanitarie.

Nonostante il ritiro dell’attacco diretto alla costituzionalità della legge, il timore tra le famiglie coinvolte rimane alto. Tante sono le angosce e le preoccupazioni di genitori di bambini e bambine affette da sindromi e malattie. In particolare, si teme un potenziale smantellamento delle protezioni attuali. Le voci sono tante, molte delle quali omogenee, e sottolineano quanto la protezione dei loro figli e dei loro cari viva ancora su un filo sottile e fragile. Altrettanto complicato è infatti il mantenimento delle conquiste nel campo dei diritti civili per le persone con disabilità.

Una questione politica: il federalismo contro i diritti civili

Alla base della causa intentata dai 17 stati contro il Rehabilitation Act vi sarebbe, secondo le dichiarazioni ufficiali, una critica all’eccessiva espansione del potere federale. La procuratrice generale della Louisiana, Liz Murrill, ha dichiarato che il vero obiettivo è fermare ciò che considera uno “sforamento regolamentare”, paragonando il caso a precedenti controversie legate all’estensione del Titolo IX per includere le persone transgender.

Tuttavia, il linguaggio utilizzato nella causa originaria includeva anche l’intento di invalidare l’intera Sezione 504, cosa che ha generato allarme diffuso tra esperti, associazioni e cittadini.

Se i tribunali dessero ragione ai 17 stati, le ripercussioni potrebbero essere devastanti: piani educativi personalizzati – i cosiddetti “piani 504” -, adattamenti nelle scuole, accesso equo alle cure mediche e a servizi sociali rischierebbero di essere cancellati o drasticamente ridotti. In un Paese dove milioni di persone si affidano a queste tutele per vivere con dignità, la sentenza potrebbe ridefinire il rapporto tra Stato federale e individui in modo irreversibile.

Il potere della mobilitazione

La decisione degli stati di ritirare l’attacco diretto alla Sezione 504 è stata una vittoria della mobilitazione collettiva che ha permesso alla voce della comunità di irrompere nei palazzi istituzionali e mostrare cosa significa avere e mantenere determinati diritti. Nonostante ciò, l’attenzione rimane altre poiché la causa sembrerebbe non ancora finita: in particolare, ci sono ancora molti dubbi su un libero accesso ai servizi e alle cure mediche, senza alcuna discriminazione.

Il procedimento, rinominato Texas v. Kennedy (in precedenza Texas v. Becerra), è ancora in corso presso il Tribunale distrettuale del Texas. I sostenitori temono che la prossima fase della battaglia possa concentrarsi su singoli aspetti dei nuovi regolamenti, colpendo in modo più sottile ma altrettanto incisivo i diritti acquisiti.

La Sezione 504 resta uno dei pilastri dell’inclusione negli Stati Uniti, nonché una legge da difendere. Nata nel 1973, è sopravvissuta a decenni di evoluzioni politiche, crisi sociali e scontri ideologici. Ma proprio oggi, a distanza di oltre cinquant’anni, torna a essere oggetto di attacchi che ne mettono in discussione il futuro. Per chi crede in una società più equa, il compito è chiaro: continuare a vigilare, denunciare e proteggere le conquiste ottenute. Perché l’uguaglianza non è mai garantita: va difesa, ogni giorno.

Lucrezia Agliani