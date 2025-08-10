Negli Stati Uniti il dibattito sul diritto di voto delle donne riemerge con un messaggio apertamente sessista: il capo del Pentagono Pete Hegseth condivide un video che ne chiede l’abolizione. Ma dietro l’episodio si muove un fronte politico e culturale che, tra nuove leggi restrittive e vecchie ideologie, rischia di limitare la partecipazione democratica di milioni di cittadini, in particolare donne e minoranze.

Il video condiviso da Hegseth

Pete Hegseth, Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, ha condiviso sui social un video del pastore nazionalista cristiano Douglas Wilson, nel quale si afferma che «alle donne non dovrebbe essere permesso di votare» e si propone che il voto venga espresso per famiglia, dal capofamiglia maschio. Il video era accompagnato dalla frase «Tutto Cristo per tutta la vita». L’episodio, che ha sollevato proteste in tutto il Paese, non è un incidente isolato: si inserisce in un clima politico in cui il diritto di voto delle donne e delle minoranze è sempre più al centro di iniziative restrittive.

Diritto di voto delle donne: quando è stato ottenuto negli USA

Il suffragio femminile negli Stati Uniti fu conquistato il 18 agosto 1920, con la ratifica del 19° emendamento alla Costituzione, che recita: «Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da alcuno Stato per ragioni basate sul sesso». La conquista fu il risultato di decenni di mobilitazione guidata da figure come Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton e Ida B. Wells, sostenuta da movimenti locali e nazionali come il National American Woman Suffrage Association.







A opporsi furono non solo molti politici maschi dell’epoca, ma anche lobby industriali e gruppi religiosi conservatori, che temevano che il voto delle donne avrebbe rafforzato movimenti riformisti, abolizionisti e di temperanza, mettendo in discussione l’ordine sociale tradizionale.

Diritto di voto negli USA: cosa significa “pre-clearance” e perché non c’è più

Il Voting Rights Act del 1965 fu approvato per combattere la discriminazione razziale nel voto, soprattutto negli stati del Sud, dove per decenni erano stati usati test di alfabetizzazione, tasse elettorali e altre barriere per escludere afroamericani e minoranze. Una delle sue clausole più importanti era il pre-clearance: alcuni stati o contee con una storia documentata di discriminazione non potevano modificare le proprie leggi elettorali senza l’approvazione preventiva (clearance) del Dipartimento di Giustizia o di un tribunale federale.

Nel 2013, la sentenza Shelby County v. Holder della Corte Suprema ha abolito il meccanismo di pre-clearance. Risultato: diversi stati hanno introdotto rapidamente leggi sul voto più restrittive, come riduzione dei seggi elettorali, limitazioni al voto anticipato e nuovi requisiti di identificazione. Questo ha avuto un impatto sproporzionato su minoranze, giovani e cittadini a basso reddito.

Il SAVE Act: come una legge può colpire soprattutto le donne sposate

Nel 2025, il Congresso ha discusso il SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility Act), presentato come misura per impedire a cittadini non statunitensi di votare alle elezioni federali. In pratica, il provvedimento obbligherebbe tutti i nuovi elettori a registrarsi mostrando un documento ufficiale di cittadinanza, come il certificato di nascita o il passaporto.

Il problema? Molti cittadini statunitensi, in particolare donne sposate, non possiedono documenti aggiornati con il proprio nome legale attuale. Secondo alcune stime, 69 milioni di donne e 4 milioni di uomini rischierebbero di trovarsi senza il documento valido richiesto, con la conseguente impossibilità di registrarsi per votare. Per i critici, si tratta di una barriera burocratica paragonabile a una “poll tax” moderna, ossia un costo indiretto per esercitare il diritto di voto.

Fondamentalismo cristiano e diritto di voto delle donne

Le posizioni appoggiate da Hegseth non sono nuove negli ambienti del fondamentalismo cristiano e del nazionalismo cristiano, che interpretano la Bibbia come indicazione che il potere politico spetti agli uomini. Come spiegato dalla teologa Shirley Paulson, queste correnti sostengono che le donne dovrebbero essere rappresentate dai mariti o dai padri, e che il suffragio femminile sarebbe contrario all’ordine divino.

Al contrario, molte interpretazioni cristiane progressiste ricordano che figure bibliche femminili (come Maria Maddalena o la donna samaritana) ebbero ruoli centrali nella diffusione del messaggio evangelico. Per loro, l’uguaglianza di genere non è un tradimento della fede, ma un suo naturale sviluppo.

Perché questi episodi contano

Il caso Hegseth non è solo una provocazione: è un indicatore di un dibattito politico e culturale che riguarda milioni di persone. Le restrizioni al diritto di voto non colpiscono in astratto: hanno effetti concreti su chi può partecipare alle decisioni pubbliche. Monitorare le modifiche legislative, informarsi e partecipare al dibattito resta fondamentale, perché, come dimostra la storia recente, i diritti non si perdono all’improvviso, ma a piccoli passi.

Sara Pierri