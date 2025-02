Usaid si vede costretta ad affrontare il licenziamento di 1600 dipendenti e il congedo della maggior parte dei restanti. Lo smembramento dell’Organizzazione voluta da Trump si sta attuando con una velocità inimmaginabile, dimostrando ancora una volta quanto l’amministrazione del presidente sia pericolosa per i diritti umani della società globale.

Licenziamento dei dipendenti Usaid: l’ennesimo provvedimento contro i diritti fondamentali

1600 sono i dipendenti che nel giro di pochi giorni sono stati privati del proprio impiego presso Usaid, l’agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale che da anni garantisce assistenza economica e umanitaria in diversi Paesi nel mondo.

Trump ha tirato l’ultimo dado per la vittoria: il presidente, da sempre sfavorevole alle funzioni dell’organizzazione governativa, ha intrapreso da gennaio una vera e propria persecuzione dell’agenzia.

Siamo di fronte allo sprofondamento di un ente che non solo ha un valore determinante per lo sviluppo sociale ed economico di molti Paesi, ma garantisce un intervento umanitario fondamentale per la protezione dei diritti umani a livello globale. Una guerra contro il benessere e i diritti dell’uomo: i provvedimenti disposti dalla nuova amministrazione di Trump risultano sempre più disumani.







Le scelte determinanti in tribunale

L’attuazione dello smembramento di Usaid ha visto l’ufficializzazione lo scorso venerdì, quando il giudice distrettuale Carl Nichols ha rifiutato la richiesta dei dipendenti dell’Organizzazione di arrestare temporaneamente il licenziamento voluto da Trump e le loro domande di risarcimento.

Si autorizza così il progetto proposto dal presidente, incentrato sul congedo improvviso di migliaia di persone in tutto il mondo. Una situazione folle, che metterà in pericolo la stabilità economica e il benessere di moltissime famiglie, statunitensi e non.

Il piano prevede infatti il licenziamento immediato di 1600 lavoratori e il congedo amministrativo di tutti i dipendenti di Usaid. Gli unici al momento salvi rimangono gli addetti al personale responsabili di funzioni critiche, leadership di base e il personale riguardante programmi appositamente designati.

La tutela dei dipendenti da parte dell’Organizzazione

Secondo le ultime informazioni pubblicate sul sito dell”organizzazione governativa, l’agenzia ha disposto la messa in atto di un immediato programma di rimpatrio da lei finanziato per il rientro del personale situato all’estero.

Assicura il massimo impegno per la tutela dei suoi dipendenti, affinché gli impiegati in missione possano tornare a casa sani e salvi. Fino a quando non sarà avvenuto il rimpatrio, il personale all’estero avrà libero accesso ai sistemi dell’Organizzazione, alle sue risorse diplomatiche e verrà informato di ogni cambiamento introdotto nei prossimi giorni.

Il continuo accanimento di Trump nei confronti di Usaid: una guerra intrapresa da tempo

Una vera e propria guerra ingiustificata: Trump lancia bombe a chi porta la pace. La riorganizzazione voluta dal presidente rivela ancora una volta le sue fondamenta erette sull’odio e sul conflitto. Demolire un’agenzia fondamentale per l’assistenza economica e per l’impegno umanitario mondiale consiste in una presa di posizione determinata dall’intolleranza dei diritti umani.

La sua decisione, oltre a negare il lavoro a migliaia di persone, distruggendo così la stabilità economica di intere famiglie e lasciando nella povertà individui lavoratori e capaci, lancia una mina potente sugli aiuti umanitari ed economici di moltissimi Paesi. Si incrementa in questo modo la povertà globale e la privazione dei diritti di migliaia di persone.

Trump da sempre definisce Usaid un’organizzazione di pazzi, ma il folle rimane chi lancia la bomba, non chi ricostruisce nella distruzione: la sua amministrazione è in questo momento una mina sempre più potente nel campo della popolazione mondiale: regioni devastate, interventi umanitari congelati e l’abbandono totale di migliaia di dipendenti e lavoratori, che da sempre hanno avuto come unica missione l’aiuto nei confronti del prossimo.

Il presidente ha deciso di portare la guerra nella guerra, dimostrandosi incompetente nel concedersi alla pace. Un potere così alto nelle mani di una persona priva di umanità e benevolenza non può altro che rivelarsi fatale nei confronti dell’intera popolazione mondiale.

Ginevra Montenovo