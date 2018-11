Usain Bolt e il calcio: un sogno fallito prima di diventare realtà

Finisce ancora prima di iniziare la carriera di Usain Bolt nel mondo del calcio. Saltata, infatti, la firma del suo primo contratto con la squadra australiana dei Central Coast Marines.

Dopo un periodo di prova, al momento del rinnovo, insuperabile la differenza di vedute tra il club e il velocista che dall’alto della sua fama esigeva un ingaggio ritenuto inaccettabile considerando soprattutto l’effettivo valore di Bolt come giocatore.Termina, per il momento, la seconda vita sportiva dell’8 volte campione olimpico. Una grande passione, quella per il calcio, che una volta conclusa la carriera in pista ha provato in tutti i modi a far diventare un vero e proprio lavoro. Dai provini con il Manchester United e il Borussia Dortmund all’occasione australiana. La grande velocità però, questa volta, non è bastata ad Usain per garantirsi la conferma.

L’ultimo di una lunga serie di sportivi ‘riciclatisi’

Il 31enne giamaicano, recordman sui 100 e sui 200 metri, rappresenta solo l’ultimo caso di una serie di campioni che, una volta scritta la storia in uno sport, hanno provato a sfondare in un’altra disciplina. Come dimenticare Michael Jordan che nel 1995 decise di abbandonare il basket per concentrarsi sul baseball. Esperienza anche in questo caso tutt’altro che positiva, che vide il cestista tornare al suo grande amore appena un anno dopo. Sulla stessa barca troviamo anche Michael Schumacher che, abbandonata la Formula 1, nel 2008 tentò la fortuna nella superbike tedesca. Avventura che si concluse senza grandi risultati con un rapido ritorno alle origini. C’è anche chi il grande salto ha preferito non farlo pur avendone l’occasione. Parliamo di Valentino Rossi che, dopo una serie di test in Ferrari, ha pensato lungamente al passaggio dalle due alle quattro ruote senza però mai concretizzarlo.

Il futuro di Usain Bolt

Terminata l’avventura Australiana per Usain Bolt è tempo di decidere cosa fare del suo futuro. Il giamaicano non sembra intenzionato a gettare la spugna continuando ad inseguire il suo sogno da calciatore. In attesa di una nuova squadra, la Nazionale del suo Paese riflette su una sua possibile convocazione. Siamo sicuri che le offerte non mancheranno per un personaggio che, anche se non sarà mai un grande calciatore, continua e continuerà a far parlare di sé attirando sempre l’attenzione del mondo intero.

