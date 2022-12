Usciamo di casa precari e rientriamo “morti di lavoro”

– Di Andrea Umbrello –

Dopo i primi undici mesi del 2022 i “morti di lavoro” in Italia hanno superato quota mille

La strage di lavoratrici e lavoratori va inesorabilmente avanti nel silenzio, interrotto da qualche sobbalzo formale della politica e del sindacalismo esclusivamente in occasione dei fatti di cronaca più eclatanti. Dopo i primi undici mesi del 2022 i morti di lavoro – riduttivo scrivere “sul lavoro” – in Italia hanno superato quota mille: al 30 novembre scorso sono 1003, di cui 709 sul luogo di lavoro, 289 in itinere e 5 per Covid.

L’invariabilità di un quadro in cui chi va al lavoro lo fa a proprio rischio e pericolo, senza alcuna tutela, è ulteriormente confermato dai dati che l’Inail ha trasmesso. Secondo l’Istituto a fine ottobre sono 909 gli infortuni sul lavoro con esito mortale, su un totale di ben 595.569 denunce e un aumento percentuale del 32,9%.

Morire mentre ci si guadagna il pane è un problema che tutti conoscono ma che nessuno sembra essere realmente intenzionato a cancellare. Eppure, come dichiarato solo qualche giorno fa, in occasione della sessione inaugurale del Forum della ricerca “Made in Inail”, dal Presidente Sergio Mattarella, la sicurezza sul lavoro costituisce un banco di prova primario per la civiltà di un Paese. “A questo riguardo – ha spiegato Mattarella – occorre un sistema immunitario, composto da tanti elementi: l’aggiornamento continuo, rispetto alle forme che mutano del lavoro, la formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, propria e verso gli altri, per la sicurezza quando si lavora, una grande definizione precisa, concretamente effettiva ed efficace, di regole di comportamento, un’accurata vigilanza e sorveglianza sui luoghi di lavoro, perché queste regole vengano rispettate”.

Tutte parole che meritano considerazione, ma ad oggi, l’unica formazione prevista è quella che prevede di morire durante l’alternanza scuola-lavoro. Se invece si parla di prevenzione, proviamo a reperire il dato sul numero di ispezioni effettuate sui luoghi di lavoro. Di quale prevenzione parliamo se non sappiamo nemmeno dove, come e quando controlliamo lo stato dei tanti lavoratori che escono di casa da precari e vi fanno rientro passando dall’obitorio?

La triste realtà è che oltre alla mancanza di sicurezza e dignità per molti lavoratori, mancano i controlli. Il numero degli ispettori del lavoro è troppo basso e la formazione inadeguata. Qualsiasi intervento per ridurre gli incidenti sul lavoro non può prescindere dalla difesa dei diritti di ogni singolo lavoratore e dal rafforzamento dell’attività ispettiva.

