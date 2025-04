Con una decisione che ha sollevato polemiche in tutta Europa, è stata ufficializzata l’uscita dell’Ungheria dalla CPI, la Corte Penale Internazionale, dichiarando che l’istituzione ha perso ogni imparzialità. La scelta, fortemente voluta dal governo Orbán e comunicata dal ministro degli Esteri Peter Szijjártó, arriva poco dopo la polemica per il mancato arresto di Benjamin Netanyahu durante una visita a Budapest. Bruxelles reagisce con fermezza, mentre in Italia il dibattito si accende.

L’uscita dell’Ungheria dalla CPI: una scelta controversa che scuote l’Europa

Il Parlamento ha ufficializzato da poche ore l’uscita dell’Ungheria dalla CPI, segnando una frattura senza precedenti nel panorama giuridico europeo. A dare l’annuncio ufficiale è stato il ministro degli Esteri Peter Szijjártó, che ha definito la decisione «una presa di distanza da un’istituzione politicizzata, che ha smarrito imparzialità e credibilità». L’abbandono della CPI rappresenta un atto clamoroso, il primo di questo tipo da parte di un paese dell’Unione Europea.

La notizia arriva in un contesto già teso: solo pochi giorni prima, la Corte dell’Aia aveva sollecitato chiarimenti da Budapest in merito al mancato rispetto del mandato d’arresto internazionale emesso nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, accolto invece con tutti gli onori nella capitale ungherese. Lo scorso 3 aprile infatti, il Premier israeliano era stato accolto a braccia aperte da Orbán, senza alcuna intenzione di procedere all’arresto, nonostante, secondo la legge internazionale, fosse tenuto a farlo.

Il caso Netanyahu: la scintilla che ha acceso lo scontro

La decisione di procedere con l’uscita dell’Ungheria dalla CPI segue da vicino l’episodio che ha visto il premier israeliano visitare il Paese nonostante un mandato di arresto internazionale pendente su di lui, emesso dalla CPI per crimini di guerra nella Striscia di Gaza. Il governo di Budapest ha deliberatamente ignorato il provvedimento della Corte, attirandosi una richiesta formale di spiegazioni ai sensi dell’articolo 87(7) dello Statuto di Roma, che regola le sanzioni contro gli Stati membri che ostacolano l’operato del tribunale.

La risposta del premier Viktor Orbán non si è fatta attendere: «La CPI ha dimostrato di non essere più un’istituzione imparziale. La sua azione nei confronti di Israele lo dimostra». Il ritiro è stato quindi presentato come una scelta di principio, dettata dalla volontà di tutelare la sovranità nazionale.

Le reazioni europee: Bruxelles prende le distanze

La decisione ungherese ha immediatamente generato reazioni contrastanti in Europa. La Commissione europea, attraverso il portavoce Anouar El Anouni, ha ribadito il pieno sostegno dell’UE alla Corte Penale Internazionale e ai principi sanciti dallo Statuto di Roma. «Siamo impegnati nella lotta contro l’impunità e per la giustizia penale internazionale», ha affermato El Anouni.

In base all’articolo 24 del Trattato sull’Unione Europea, gli Stati membri sono tenuti a sostenere senza riserve la politica estera e di sicurezza comune, comprese le istituzioni internazionali come la CPI. In questo senso, il gesto ungherese rappresenta una potenziale violazione degli obblighi comunitari.

Le posizioni italiane: tra sostegno e dissenso

In Italia la decisione ungherese ha spaccato la maggioranza di governo. Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha celebrato su X la scelta dell’Ungheria come «un atto di sovranità e coraggio». Di diverso avviso il ministro degli Esteri Antonio Tajani, anch’egli vicepremier, che ha preso le distanze dalle dichiarazioni del collega: «l’Italia deve rimanere nella CPI. Uscire sarebbe un errore», ha detto.

Il confronto interno al governo riflette il dilemma più ampio che molte democrazie occidentali si trovano ad affrontare: conciliare sovranità nazionale, politica estera e rispetto del diritto internazionale.







Una frattura politica, ma anche giuridica

L’uscita dell’Ungheria dalla CPI è carico di implicazioni giuridiche. Lo Statuto di Roma, firmato nel 1998, rappresenta uno dei pilastri della giustizia penale internazionale e ha come obiettivo quello di perseguire individui accusati di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Uscirne non è solo una mossa simbolica: significa anche sottrarsi agli obblighi internazionali di collaborazione e arresto, con il rischio di creare un precedente pericoloso per altri Paesi tentati di fare lo stesso.

Verso l’isolamento o l’emulazione?

Il ritiro ungherese potrebbe avere effetti domino. Altri Paesi, soprattutto quelli con governi populisti o autoritari, potrebbero seguire l’esempio se considerassero la CPI troppo ingerente o parziale. Al momento, tuttavia, nessun altro membro dell’UE ha manifestato l’intenzione di abbandonare la Corte.

A livello geopolitico, la scelta di Orbán rafforza l’asse tra Budapest e Tel Aviv e, indirettamente, con i Paesi critici verso le istituzioni multilaterali. Ma isola ancora di più l’Ungheria all’interno dell’Unione, già più volte in rotta di collisione con Bruxelles su temi come lo Stato di diritto, la libertà dei media e i diritti civili.

Una sfida allo stato di diritto

L’uscita dall’Ungheria dalla CPI rappresenta uno dei segnali più chiari del progressivo allontanamento del Paese di Orbán dai valori fondanti dell’Unione Europea. Più che un atto tecnico o procedurale, è una dichiarazione politica forte, che solleva interrogativi sull’efficacia degli strumenti di giustizia internazionale e sulla tenuta dell’ordine multilaterale.

Nei prossimi mesi, sarà cruciale osservare le reazioni ufficiali di Bruxelles e la tenuta della coesione interna dell’UE. Nel frattempo, la decisione ungherese apre un nuovo capitolo nel delicato equilibrio tra giustizia, politica estera e sovranità nazionale.

Lucrezia Agliani