Elon Musk non farà più parte dell’amministrazione Trump. Il magnate di Tesla e SpaceX ha annunciato ufficialmente la sua uscita da capo del DOGE, il Dipartimento per l’Efficienza del Governo degli Stati Uniti, creato su misura per lui dal presidente Donald Trump. L’uscita di Elon Musk non è mai stato qualcosa di impossibile: il suo ruolo infatti, definito come quello di “impiegato speciale del governo”, era sempre stato pensato come temporaneo: un incarico della durata massima di 130 giorni l’anno, che gli consentiva di non sottoporsi alle norme sui conflitti d’interesse previste per i funzionari pubblici ordinari. La scadenza formale è fissata per il 30 maggio, e Musk ha scelto di non prolungare ulteriormente l’esperienza.

Una sfida irrisolta: il fallimento del progetto DOGE e l’uscita di Elon Musk

L’uscita di Elon Musk dall’amministrazione Trump ha creato un nuovo vuoto nel DOGE che, nelle intenzioni di The Donald, doveva rappresentare un’operazione radicale di snellimento della macchina federale. Affidato a Musk con l’obiettivo di tagliare sprechi e burocrazia, il dipartimento si è rapidamente trasformato in una fonte di tensioni. L’imprenditore aveva inizialmente promesso risparmi per 2.000 miliardi di dollari, ma ha dovuto ridimensionare drasticamente le sue ambizioni: il risultato concreto, secondo le stime ufficiali, si è fermato a 175 miliardi. In compenso, il breve regno di Musk al DOGE ha generato malumori, licenziamenti contestati e perfino decisioni giudiziarie che hanno bloccato alcune delle misure più aggressive.

L’unico effetto duraturo dell’intera iniziativa è stato lo smantellamento dell’USAID, l’agenzia per gli aiuti internazionali. Ma per molti osservatori si è trattato più di un atto simbolico che di una reale riforma del sistema.







Una rottura silenziosa con Trump

Nonostante sia stato uno dei principali sostenitori finanziari di Donald Trump nella corsa per le elezioni del 2024, l’uscita di Elon Musk è stato l’acme di un crescente distacco dal Presidente. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la delusione espressa pubblicamente dal miliardario nei confronti della legge di bilancio, definita “grande e bellissima” da Trump, ma ritenuta insoddisfacente da Musk. In un post su X, l’ex Twitter, ha dichiarato: “Con la fine del mio periodo come funzionario speciale del governo, vorrei ringraziare il presidente Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi. La missione del DOGE si rafforzerà nel tempo, diventando uno stile di vita per tutto il governo”.

La Casa Bianca ha cercato di contenere le polemiche, evitando di nominare direttamente Musk e sottolineando che il “Big Beautiful Bill” non rappresenta una legge di bilancio ordinaria. Stephen Miller, ex vice capo di gabinetto di Trump, ha puntualizzato su X che “i tagli alla spesa pubblica devono avvenire con un provvedimento separato, come previsto dal regolamento del Senato”.

Un’esperienza difficile nei meccanismi di Washington

Ambientarsi a Washington non è stato semplice per Musk. Abituato a dirigere con decisione le proprie aziende, ha faticato a imporsi nella complessa macchina federale. Le sue proposte di riorganizzazione hanno incontrato la resistenza di numerosi funzionari, mentre i metodi spesso autoritari hanno suscitato più ostilità che collaborazione. Fonti vicine all’amministrazione riferiscono di tensioni frequenti tra Musk e altri membri di spicco del governo, con frizioni che si sono intensificate nel corso dei mesi.

Anche per questo motivo, l’imprenditore aveva già da tempo cominciato a ritirarsi dal suo incarico, dedicandosi maggiormente alla gestione di Tesla e SpaceX. Inoltre, il coinvolgimento diretto in ambito politico aveva danneggiato l’immagine delle sue imprese, costringendolo a rivedere il proprio impegno istituzionale.

Il ritorno al business, lontano dalla politica

Con la conclusione dell’uscita di Elon Musk dal DOGE, il plurimiliardario sembra deciso a concentrarsi nuovamente sul suo impero industriale. Lontano dalle polemiche di Washington, potrà tornare a occuparsi dello sviluppo di nuove tecnologie, della corsa allo spazio e della transizione energetica. Ma l’eco del suo passaggio nell’amministrazione Trump resterà come un esperimento audace e irrisolto.

Il suo contributo alla politica federale, almeno per ora, si chiude con un bilancio incerto: tante aspettative, pochi risultati tangibili, e molte polemiche. Resta da capire se l’eredità del DOGE verrà raccolta da qualcun altro o se si dissolverà con l’uscita di scena del suo principale promotore.

Lucrezia Agliani