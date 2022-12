Uso e abuso di antidepressivi, l’Europa batte i record

I disturbi mentali sono una delle principali sfide dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che colpisce circa il 25% della popolazione. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’uso di antidepressivi è aumentato di quasi due volte e mezzo in 18 paesi europei tra il 2000 e il 2020.

L’uso di prodotti farmaceutici, in aumento ormai da decenni, è spinto da un crescente bisogno di farmaci per il trattamento di malattie croniche legate, soprattutto, all’età e ai cambiamenti nella pratica clinica. Questi medicinali affrontano malattie la cui prevalenza è aumentata notevolmente nei paesi OCSE.

Secondo gli ultimi dati OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, gli europei affrontano una grave crisi di salute mentale. Migliaia di persone affrontano ogni giorno ansia, depressione e insonnia. Ogni anno, sempre più persone nell’Unione europea (UE) assumono antidepressivi. I Paesi con il più alto consumo di antidepressivi sono Islanda, Portogallo e Regno Unito.

Il rapporto – elaborato utilizzando i dati forniti dall’Ocse – ha rilevato che, dal 2000, l’uso di antidepressivi è aumentato di quasi due volte e mezzo in 18 paesi europei. Il consumo medio di antidepressivi in questi 18 paesi europei è infatti passato dalle 30,5 dosi giornaliere (DDD) per 1.000 persone al giorno nel 2000, alle 75,3 DDD nel 2020. L’Islanda e altri paesi nordici sono tra i più dipendenti. Portogallo, Regno Unito e Spagna raddoppiano il consumo in due decenni.

E’ aumentato in media del 65% tra il 2000 e il 2019, quasi quadruplicando in Costa Rica ed Estonia. È rimasto più alto in Germania e Ungheria, che hanno registrato livelli di consumo quasi cinque volte superiori a quelli osservati in Corea. Queste variazioni riflettono probabilmente sia le differenze nella prevalenza dell’ipertensione sia le variazioni nella pratica clinica.

Non solo i 18 paesi europei hanno assistito a un aumento del 147% nell’uso di antidepressivi dal 2000 al 2020, ma c’è stato anche un picco nella spesa pubblica per i farmaci. Nel 2020, la Germania ha speso 812 milioni di dollari in antidepressivi, la Spagna 649 milioni e l’Italia 456 milioni.

Quali paesi europei usano più antidepressivi?

Per quanto riguarda quale paese ha registrato il maggiore aumento del consumo di antidepressivi negli ultimi 20 anni, la risposta è la Repubblica Ceca. Ha registrato un aumento del 557%. La Francia, d’altra parte, ha registrato solo un aumento del 38%.

Tuttavia, forse il risultato più sorprendente dei dati raccolti da è il fatto che, su 24 paesi europei, l’Islanda ha il più alto tasso di consumo giornaliero di antidepressivi. I risultati continuano a notare come questa scoperta possa sembrare fonte di confusione per alcuni, soprattutto considerando il fatto che l’Islanda è stata votata come il secondo paese più felice del mondo nel 2020. Pertanto, sembra che non vi sia alcuna correlazione attuale tra la felicità e il uso di antidepressivi.

L’OCSE ha anche affermato in un rapporto del maggio 2021 che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sulla salute mentale dei giovani in tutta Europa. Non solo c’è stata una diminuzione dell’accesso a servizi e supporto adeguati, ma c’è stato anche un aumento dell’ansia generalizzata.

La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) ha pubblicato ulteriori risultati dopo aver condotto un sondaggio su 200.000 persone, svoltosi dalla primavera del 2020 alla primavera del 2022.

Salute mentale a livello globale

I disturbi della salute mentale colpiscono una percentuale significativa della popolazione, sebbene affrontare e comprendere la prevalenza della salute mentale sia difficile a causa delle differenze regionali nei criteri diagnostici e nella comprensione della salute mentale.

Nonostante gli ostacoli alla raccolta di dati sulla salute mentale, sono stati condotti alcuni studi quantitativi globali per aiutare a comprendere meglio determinate condizioni. Si suggerisce che la salute mentale sia tra i primi tre problemi di salute tra gli adulti di tutto il mondo. Stime recenti suggeriscono che circa il 13% della popolazione complessiva soffre di qualche disturbo mentale o da uso di sostanze .

Questo fenomeno potrebbe essere spiegato da diversi fattori: l’aumento della prevalenza di disturbi mentali comuni, la prescrizione di antidepressivi rispetto alle terapie non farmacologiche, il crescente accesso agli antidepressivi o il basso investimento nell’innovazione terapeutica.

La pandemia di coronavirus ha avuto un enorme impatto sulla salute mentale . Oltretutto, ha messo i sistemi di salute mentale di fronte a una situazione senza precedenti. Dall’inizio di essa, i casi di ansia, depressione e stress sono notevolmente aumentati e con essi l’uso di antidepressivi. I dati dell’OCSE sull’uso di farmaci da prescrizione per il trattamento della depressione confermano questo sviluppo.









Nel 2015 il consumo in Spagna ammontava a 73 dosi giornaliere definite per 1.000 abitanti, mentre nel 2021 era di 92, secondo i dati provvisori per quell’anno. Un aumento che si verifica non solo in Spagna, ma in molti altri paesi. L’Islanda continua ad avere uno dei più alti livelli di uso di antidepressivi al mondo, con un consumo medio di 161 dosi giornaliere definite per 1.000 abitanti entro il 2021.

Anche Portogallo, Canada e Svezia hanno tassi di oltre 100 dosi per 1.000 persone all’anno. giorno. I luoghi con i livelli di consumo più bassi nel 2021 e nel 2020 di quelli analizzati dall’OCSE sono Costa Rica, Estonia, Lituania, Ungheria, Corea del Sud e Lettonia, con dosi giornaliere di questo tipo di droga inferiori a 40 ogni 1.000 abitanti. .

L’accesso al trattamento farmacologico per il disturbo mentale è una parte significativa dei servizi di salute mentale basati sulla comunità. Ad esempio, gli antidepressivi sono efficaci in circa il 60-70% degli individui con depressione da moderata a grave e possono essere prescritti da operatori sanitari non specializzati (ad esempio medici generici) con formazione.

I farmaci psicofarmacologici fanno parte dell’elenco dei farmaci essenziali dell’OMS. La loro disponibilità e accessibilità è un indicatore di salute mentale fondamentale per un sistema sanitario. Alcuni studi avevano valutato l’uso di antidepressivi tra i paesi europei prima dell’EMHAP, rilevando una tendenza all’aumento nel periodo 2007-2011, con le donne e gli anziani che avevano i livelli più alti di uso di antidepressivi.

Inoltre, la variabilità tra paesi nel consumo di antidepressivi è risultata correlata con la spesa farmaceutica, il numero di medici generici, la spesa sanitaria e l’atteggiamento pubblico nei confronti della malattia mentale. Tuttavia, a nostra conoscenza, nessuno studio corrispondente ha seguito il completamento dell’EMHAP.

E la spesa per i farmaci antidepressivi?

Il costo della spesa per i farmaci antidepressivi grava sui cittadini e sui loro paesi. Nel 2020, la Germania ha speso 812 milioni di dollari (783 milioni di euro) in antidepressivi. La Spagna (649 milioni di dollari o 626 milioni di euro) e l’Italia (456 milioni di dollari o 440 milioni di euro) sono gli altri paesi leader per la spesa in antidepressivi.

Il rapporto tra la spesa per gli antidepressivi e le vendite farmaceutiche totali suggerisce che si tratta di un costo significativo in alcuni paesi. Nel 2020, i farmaci antidepressivi hanno rappresentato il 4% delle vendite farmaceutiche in Portogallo, rispetto al 2,7% in Spagna, al 2,2% in Austria, all’1,9% in Turchia e all’1,4% in Germania.

Prevalenza della depressione in Europa

Non ci sono dati ufficiali comparabili sulla percentuale di persone che hanno riferito di avere una depressione cronica o di aver consultato uno psicologo. Uno psicoterapeuta o uno psichiatra.

Tuttavia, i risultati del sondaggio pubblicati da Eurostat forniscono alcuni spunti. Nel 2019 Eurostat ha rilevato che il 7,2% dei cittadini dell’UE ha dichiarato di soffrire di depressione cronica. Il che rappresenta solo un piccolo aumento rispetto al 2014 (+0,3 punti percentuali).

Nel 2019, tra i paesi dell’UE, il Portogallo (12,2%) aveva la percentuale più alta di popolazione che soffriva di depressione cronica. Seguita da Svezia (11,7%), Germania e Croazia (entrambe 11,6%). La percentuale di persone che hanno riferito di depressione cronica è stata la più bassa in Romania (1,0%), Bulgaria (2,7%) e Malta (3,5%).

Perché l’uso di antidepressivi è in aumento?

Ci sono una serie di possibili spiegazioni per questo aumento negli ultimi due decenni. I ricercatori che esaminano le influenze sulle tendenze della prescrizione di antidepressivi nel Regno Unito tra il 1995 e il 2011 suggeriscono che l’aumento potrebbe essere correlato a un migliore riconoscimento della depressione.

Inoltre, il cambiamento potrebbe essere dovuto alla disponibilità di nuovi antidepressivi, al cambiamento dell’atteggiamento dei pazienti e dei medici, alla disponibilità di terapie, allo sviluppo di linee guida cliniche e all’aumento delle indicazioni trattate con antidepressivi.

Felicia Bruscino

Stampa questo articolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...