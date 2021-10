Uso personale e terapeutico di Cannabis: cosa è consentito e cosa no

l concetti di possesso di Cannabis per “uso personale” e “uso terapeutico” sono dei mantra spesso travisati. C’è chi pensa siano dei jolly da giocare ogni qual volta si sia trovati in possesso di marijuana, e chi pensa invece che, una volta nelle mani delle forze dell’ordine, non ci sia nulla che si possa fare per non incorrere in sanzioni penali.

In quest’articolo faremo chiarezza una volta per tutte su cosa intenda la legge per “uso personale” e uso terapeutico” e come si comporti la Giustizia al riguardo.

Cosa si intende con “uso terapeutico” della Cannabis

Assumere Cannabis a scopo terapeutico è assolutamente legale in Italia. Tuttavia è bene far subito una precisazione: l’assunzione deve avvenire in forma farmacologica. Fumare la marijuana per fini medicali non è consentito dalla legge.

Questa deve essere infatti prodotta seguendo precise regole, per garantire un prodotto di qualità e con la giusta composizione biochimica per svolgere il suo ruolo fitoterapico.

È necessaria una grande attenzione nella coltivazione della canapa destinata al campo farmacologico, a partire dalla scelta dei migliori semi di Cannabis fino alla selezione delle piante con le esatte proporzioni di principi attivi. Difatti i 2 principali composti biochimici della canapa, il THC e il CBD, agiscono l’uno sull’altro in maniera sinergica, il THC svolgendo un ruolo attivo, il CBD esercitando una funzione “tampone” nei suoi confronti. Il giusto dosaggio delle 2 componenti permette un’azione ottimale del prodotto, specificatamente mirata al trattamento di determinate condizioni patologiche.

In questo campo, in Italia viene prodotta la “Cannabis FM-2”, seguendo le direttive europee in materia. Il processo è eseguito dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) presso l’Istituto militare di Firenze, su autorizzazione del Ministero della Salute.

L’utilizzo terapeutico può essere effettuato esclusivamente dietro impegnativa medica, seguendo le indicazioni del medico curante e utilizzando le modalità di assunzione indicate.

Queste ultime comprendono una varietà di possibilità tra le quali capsule, supposte, gel, decotti e olii.

Il costo del farmaco è a carico del SSN nei casi di gravi patologie come l’HIV e i tumori. In caso contrario sono totalmente a carico del paziente, con costi che oscillano tra i 15 e i 30 euro al grammo.

Cannabis per uso personale: cosa dice la legge al riguardo

La legge italiana è chiara per quanto riguarda l’uso personale di Cannabis: non è considerato reato penale. Ciò non significa che non abbia delle conseguenze.

Il fatto è infatti considerato un illecito amministrativo. Dunque nessun rischio di finire in galera, ma si possono subire tutta una serie di sanzioni amministrative, sia pecuniarie che accessorie.

Come dimostrare che si è in possesso di stupefacenti a solo scopo di uso personale?

La legge distingue tra questa fattispecie e lo spaccio, per cui sono previste sanzioni penali.

Il discrimine, secondo il dettato normativo, sarebbe da ricercare nella quantità di droga di cui si è in possesso. Se non supera un determinato limite, definito per legge per ogni sostanza stupefacente, si ritiene non ci sia intenzione di cessione a terzi. In caso contrario è ritenuto probabile che ci siano fini di spaccio.

Ma la storia non è tutta qui. In realtà le forze dell’ordine possono verificare le intenzioni del sospettato prestando attenzione ad altri particolari che possano raccontare qualcosa di diverso da quel che sembra. Se gli stupefacenti sono confezionati e suddivisi in singole dosi, viene ritenuto pacifico il fine di spaccio. Stesso discorso vale se si rinvengono grosse somme di denaro la provenienza delle quali l’interessato non è in grado di giustificare credibilmente.

Se la quantità di prodotto rientra nei limiti imposti dalla legge, e non ci sono altri indizi che possano indicare intenzione di cessione a terzi, allora il fatto rientra nell’uso personale.

A questo punto la polizia procederà al sequestro della droga e alla redazione di un verbale che verrà rilasciato all’interessato.

Successivamente si verrà convocati a colloquio dal prefetto che può decidere come agire. Nei casi considerati meno gravi ci si può limitare a un’ammonizione, vale a dire un invito a non far più uso di stupefacenti. In caso contrario possono essere comminate ulteriori sanzioni amministrative.

Infine si sarà certamente convocati al Ser. D. dove verrà proposto un percorso specifico di riabilitazione dalla droga, non obbligatorio. Il vantaggio nell’essere collaborativi e completare la riabilitazione sta nel fatto che così facendo si ottiene l’annullamento di tutte le sanzioni amministrative.

Nonostante l’uso personale sia, dunque, tollerato, la coltivazione di Cannabis da parte di privati non autorizzati rimane ancora un reato penale. Dunque non è possibile, attualmente, produrre da sé propria marijuana.

Qualcosa però si sta muovendo, come sembra dalla nuova proposta di legge, passata nei giorni scorsi alla Commissione Giustizia della Camera, che punta alla depenalizzazione della coltivazione domestica di Cannabis per uso personale.

Se il ddl diventasse legge, i consumatori sarebbero liberi di coltivare in proprio la marijuana, avendo a disposizione i tanti prodotti del settore in vendita nei maggiori shop italiani, dei quali Sensoryseeds è tra i più quotati.

Questo sarebbe probabilmente un primo colpo allo spaccio illegale e comporterebbe la diminuzione di quelle situazioni border line nelle quali non sono chiare le intenzioni dei possessori di stupefacenti.

Ecco tutte le informazioni necessarie per orientarsi in questo campo.

Adesso sai con precisione come agisce la legge italiana nei confronti dell’uso personale e terapeutico della Cannabis.