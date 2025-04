La crescita dell’uso quotidiano dello smartphone tra i più piccoli non è più un fenomeno marginale, ma un chiaro segnale di cambiamento nei comportamenti e nei bisogni delle nuove generazioni. A renderlo noto è un recente studio pubblicato da Save the Children in concomitanza con il lancio della sua nuova campagna sull’educazione digitale. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di incentivare un accesso alla rete che sia non solo diffuso, ma anche consapevole, sicuro e competente, sin dalle fasi più precoci dello sviluppo.

Secondo i dati raccolti, infatti, la diffusione dell’utilizzo degli smartphone tra i bambini italiani ha registrato una crescita preoccupante: oggi quasi un bambino su tre, nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 10 anni, utilizza il cellulare ogni giorno. Un incremento significativo rispetto al 2018, quando la stessa percentuale si fermava sotto il 20%. Questo cambiamento, così rapido, mostra la necessità di una riflessione collettiva sull’impatto che le tecnologie digitali stanno avendo sulla crescita e sul benessere psicologico dei minori.

Geografia del digitale: un divario che parte dal Sud

L’indagine di Save the Children ha dimostrato come esistano profonde differenze territoriali nell’accesso e nell’utilizzo dei dispositivi digitali. Se la media nazionale di bambini tra i 6 e i 10 anni che usano quotidianamente lo smartphone si attesta al 32,6%, nel Sud Italia e nelle Isole il dato è ben più alto, toccando il 44,4%. Una cifra che stacca nettamente il Nord, dove si registra una percentuale del 23,9%. Questi numeri suggeriscono che il rapporto con la tecnologia non sia uniforme lungo tutta la Penisola, ma sia influenzato da fattori culturali, economici e, forse, anche da un diverso approccio educativo.

Da un lato, vi è una tendenza più marcata, in alcune aree, a ricorrere ai dispositivi digitali come forma di intrattenimento o di “sostituto” alla mancanza di servizi educativi e ricreativi. Dall’altro lato, non si può ignorare il ruolo della disponibilità tecnologica all’interno delle famiglie e l’assenza, in certi casi, di una guida adulta che sappia orientare i più piccoli verso un utilizzo equilibrato e costruttivo degli strumenti digitali.

La soglia critica dei social: minorenni sotto i 14 anni già online

Il quadro si fa ancora più allarmante se si estende l’osservazione alla fascia degli 11-13 anni. Secondo il report, ben il 62,3% dei preadolescenti italiani possiede almeno un profilo social attivo, nonostante la normativa vigente – Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) – stabilisca chiaramente che è necessario avere compiuto almeno 14 anni per poter fornire autonomamente il consenso al trattamento dei dati personali. In assenza di tale requisito, il consenso dovrebbe essere espresso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Tuttavia, nella pratica, molti ragazzi riescono ad aggirare facilmente questi limiti, inserendo un’età falsa in fase di registrazione o utilizzando account creati con la supervisione inconsapevole degli adulti. I social network rappresentano per i giovani un territorio di esplorazione identitaria, socializzazione e apprendimento, ma anche un ambiente potenzialmente rischioso in cui fenomeni come il cyberbullismo, la disinformazione e l’esposizione a contenuti inappropriati sono tutt’altro che rari.







Il ruolo degli adulti: accompagnare, non vietare

La sfida, quindi, non è solo quella di limitare o vietare l’utilizzo di smartphone e social network, ma piuttosto di costruire un modello educativo che tenga conto della realtà digitale in cui i minori crescono. Gli esperti di Save the Children ribadiscono l’importanza cruciale della mediazione adulta: genitori, educatori e insegnanti devono essere formati a loro volta per poter guidare bambini e ragazzi verso un uso responsabile e proficuo delle tecnologie.

Non si tratta solo di imporre regole o controlli, ma di stabilire un dialogo aperto e continuo che aiuti i giovani a comprendere i rischi, a sviluppare senso critico e a costruire un proprio equilibrio digitale. L’educazione digitale, in questa prospettiva, non è un insieme di nozioni tecniche, ma un percorso di crescita che coinvolge l’etica, l’emotività e la consapevolezza sociale.

Educazione digitale: un investimento sul futuro

La campagna lanciata da Save the Children non si limita a denunciare i rischi dell’iperconnessione precoce, ma si propone come un vero e proprio manifesto per un’educazione digitale integrata nel percorso formativo sin dalla scuola primaria. L’iniziativa invita le istituzioni scolastiche a promuovere progetti didattici che mettano al centro la cittadinanza digitale, il rispetto della privacy, l’uso sicuro dei social network e la gestione del tempo online.

Secondo gli ideatori della campagna, è essenziale dotare i giovani delle competenze necessarie per navigare la complessità della società digitale. La scuola, in questo contesto, può giocare un ruolo fondamentale nel colmare le disuguaglianze e nel creare un ambiente sicuro e stimolante, dove il digitale diventi uno strumento di inclusione e non di esclusione.

Sebbene il fenomeno della digitalizzazione precoce non sia esclusivo dell’Italia, l’urgenza di affrontarlo a livello nazionale è evidente. I numeri emersi dall’indagine sono indicativi di una tendenza che sta assumendo dimensioni sistemiche.

Non è più possibile considerare la rete come un semplice “tempo libero” o “passatempo”: per le nuove generazioni, essa è un’estensione dell’esperienza reale.

Patricia Iori