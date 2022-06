Vacanze alle isole Flegree: cosa vedere su ogni isola

Se amate le isole e non avete ancora visitato l’arcipelago delle Flegree al largo della costa campana, non sapete cosa vi state perdendo.

Nelle prossime righe vi parliamo di tutto quello che potete fare su ciascuna isola, ognuna con un’anima propria e unica, tutta da scoprire.

Tra glamour e natura a Capri

Famosa in tutto il mondo come meta turistica, Capri è frequentata anche da noti personaggi dello spettacolo che ogni anno non si fanno mancare qualche giorno sull’isola.

Per gli amanti della vita mondana, la Piazzetta sarà il centro delle vacanze, attorno al quale ruota tutta la socialità dell’isola e non è raro incontrare le celebrità. Oltre a ciò, durante il vostro soggiorno a Capri non potete non fare un’escursione alla Grotta Azzurra, visitare i faraglioni dell’isola, immergervi nella storia di Villa Jovis visitandone i resti e fare un giro ai Giardini di Augusto. Inoltre, gli amanti della montagna possono fare trekking sul Monte Solaro, dalla cui cima potranno ammirare tutta l’isola.

Le terme e le spiagge di Ischia

Come non passare qualche giorno sull’isola di Ischia durante una vacanza alle Flegree? Fino agli anni Cinquanta era una tranquilla isola di pescatori, ma con il tempo si è trasformata acquisendo sempre più fascino agli occhi dei turisti che cercano paesaggi naturali e relax per le loro vacanze.

Qui troverete un connubio ideale tra storia e natura, infatti non mancano i luoghi di interesse che fanno parte della storia millenaria di Ischia, come il Castello Aragonese, ma ogni giorno avrete l’imbarazzo della scelta per la spiaggia in cui andare. Oltre alle spiagge che si uniscono all’azzurro limpido del mare, sull’isola di Ischia troverete anche vari giardini termali, in cui potrete rilassarvi nelle piscine, prenotare un trattamento estetico e osservare la natura in cui sono immersi.

Per godervi al massimo le vacanze su quest’isola, scegliete il pacchetto vacanza che fa per voi disponibili in tutti gli hotel su hotelischia.org, così potrete destreggiarvi tra pensione completa o mezza pensione, o ancora scegliere un hotel adatto alle famiglie piuttosto che incentrato sulle vacanze di coppia.

La tranquillità e tipicità di Procida

Probabilmente è la meno conosciuta tra tutte le isole campane, ma vale la pena visitarla per fare un bagno nel mare pulito, passeggiare per le vie storiche e immergersi nella natura presente. Su quest’isola scoprirete la semplicità e passerete delle giornate tranquille, senza una vita mondana troppo spiccata, piuttosto potrete ammirare le barchette dei pescatori, percorrere le scalinate circondate dalle case colorate e vi sembrerà di essere catapultati in un’altra realtà.

Tuttavia, l’isola i Procida è divenuta piano piano più famosa grazie alle diverse scene cinematografiche a cui ha fatto da sfondo, come quelle de “Il postino” e del capolavoro “Il talento di Mr. Ripley” con l’affascinante Matt Damon.

Tra le mete principali dell’isola, non possono non essere nominate Marina Corricella, cioè il borgo sul mare più antico di tutta l’isola da cui potete ammirare tramonti mozzafiato, e Marina Grande, conosciuta anche come Marina di Sancio Cattolico, luogo in cui attraccano le imbarcazioni che collegano Procida alla terra ferma. Qui, inoltre, troverete una grande concentrazione di botteghe di artigiani da cui acquistare pezzi unici come souvenir o soprammobili per la vostra casa, ristoranti tipici e negozi particolari.

Vivara per gli amanti delle camminate

L’isola di Vivara ha origini particolari, infatti era inizialmente un vulcano collegato a Procida, mentre adesso è collegata a quest’ultimo grazie ad un ponte pedonale. Sebbene sia visitabile, è comunque necessario prenotare una visita guidata sul sito del comune di Procida che prevede di essere accompagnati da una guida ufficiale, scelta fatta per conservare il patrimonio naturale di Vivara, più unico che raro.

L’isola di Vivara infatti, è divenuta un’oasi naturalistica protetta nel lontano 1974 ed è stata riconosciuta riserva naturale a livello nazionale venti anni fa, motivo per cui non è possibile visitarla in autonomia. Vivara è perfetta per coloro che vogliono immergersi nella natura isolana, mettendosi alla prova con un’escursione e sentieri di trekking per scoprire la flora e la fauna tipiche del posto. Oltre alla natura selvaggia senza traccia dell’impronta umana, Vivara offre anche paesaggi meravigliosi e fondali perfetti per gli amanti delle immersioni.

L’inaccessibile Nisida

A differenza di tutte le altre isole appartenenti all’arcipelago delle Flegree, l’isola di Nisida non è visitabile dai turisti, ma è comunque possibile ammirarla da lontano. In passato sono stati i Greci a scoprirne le bellezze e a darle un nome, che significa “Piccola isola”, la quale è attualmente collegata alla terraferma da un ponte carrozzabile costruito quasi centro anni fa.

Su quest’isola principalmente è stato conservato il patrimonio naturale, in quanto le uniche costruzioni presenti sono un carcere minorile e un presidio militare.

