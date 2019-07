La Finlandia si riconferma il paese col più alto “tasso di felicità” del mondo: a motivo di ciò nasce un progetto che offre vacanze gratis per “imparare ad essere felici”.

Il paese più felice

Un rapporto dell’Onu, il “World Happiness Report” 2019, prende in esame la percezione di felicità delle persone in 156 paesi diversi. I parametri presi in considerazione sono diversi: prosperità economica, aspettativa di vita, stato del welfare e libertà individuale. Il podio è tutto scandinavo, occupato da Finlandia, Danimarca e Norvegia.

Per trovare l’Italia invece bisogna scendere alla 36° posizione, ma nel 2019 ha guadagnato posizioni, rispetto al 47° posto degli ultimi rapporti.

Come nasce l’idea

Ricevuto questo significativo riconoscimento (per due anni consecutivi), la Finlandia si è rimboccata le maniche adoperandosi per insegnare al mondo il segreto della felicità che vive quotidianamente. Così “Visit Finland” (l’ente turistico nazionale di Helsinki) ha messo in atto il concorso “Rent a Finn”, ovvero “Affitta un Finlandese”.

Tramite questo concorso sarà possibile per alcuni turisti vincere vacanze gratis in Finlandia, della durata di tre giorni. L’originalità del progetto sta nella collaborazione tra l’agenzia del turismo e i cittadini residenti che svolgono il ruolo di “guru”

Una vacanza a contatto con la natura

Il sito di “Rent a Finn” nella homepage dice espressamente in che modo un finlandese ricerca la serenità d’animo e la felicità:

Qual è nostro segreto? La nostra natura, letteralmente. Quando gli altri vanno in terapia, i finlandesi indossano un paio di stivali e si addentrano nel bosco. Il programma “Rent a Finn” è la tua occasione per ritrovare la calma, imparando dai più felici al mondo.









Il punto di forza del programma “Rent a Finn” è un contatto diretto ed immersivo con la natura e col paesaggio assieme ai cittadini finlandesi, che diventano vere e proprie “happiness guides”.

La vacanza prevede il pernottamento in un cottage estivo, pescando e raccogliendo bacche nell’entroterra. L’esperienza in realtà può variare in base al finlandese ospitante e ai suoi interessi: si va dalle escursioni in barca alla sauna, passando per il campeggio.

Per poter vincere è necessario inviare un video di presentazione al sito “Rent a Finn”, della durata di 3 minuti, in cui si racconta la propria connessione con la natura e il motivo per cui si vuole andare in Finlandia. E poi aspettare di essere sorteggiati per vincere una vacanza gratuita.

La felicità finlandese

La proposta finlandese invita il resto del mondo a riflettere sulla propria felicità: chiaramente se la Finlandia è al primo posto significa che possiede una marcia in più rispetto agli altri. La bellezza della natura selvaggia ed incontaminata e la felicità che ne deriva sono per il finlandese qualcosa di irrinunciabile. Nella natura infatti si cela la felicità di questa nazione: addentrarsi al suo interno e ritrovare se stessi nei momenti di sconforto. Ed è questo l’insegnamento che si vuole testimoniare al mondo: ricercare la felicità nel momento in cui essa viene a mancare e riscoprirsi nel contatto con la natura.

Jacopo Senni