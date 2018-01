I vaccini sono diventati una questione centrale in questa – buffa – campagna elettorale dove si fa a gara a chi si inventa la promessa più strampalata. Salvini, naturalmente, capofila di questo modo ridicolo di far politica, si improvvisa immunologo. Continua infatti a sparare a zero su argomenti che non conosce. Com’è giusto che sia, qualche addetto ai lavori non la prende bene e sbugiarda il leader della Lega sui social.

La figuraccia













Questo succede quando si parla per dare aria alla bocca, quando non si sa quello che si dice e si punta all’enorme sparata per richiamare quanti più voti possibili. Ma non tutti ci stanno, fortunatamente in Italia ci stanno molte persone che hanno studiato medicina. Queste persone possono permettersi di alzare la mano e dire “Signor Salvini, mi scusi, lei di vaccini non ci capisce proprio niente. Torni a parlare di ciò che le compete”.

Roberto Burioni è uno di questi addetti ai lavori e non si è perso il piacere e il gusto di dare pubblicamente dell’ignorante a Salvini nel post che vi mostriamo in questo articolo. D’altra parte, come dice il medico anche nel suo libro “La congiura dei somari”, la scienza non può essere democratic. Va da sé che non può nemmeno essere utilizzata per cercare il consenso del popolo.









Sarebbe auspicabile chiudere definitivamente il dibattito sui vaccini durante la campagna elettorale. La legge Lorenzin è una legge voluta e realizzata in favore dei vaccini, non in favore di chissà quale complotto. Abrogarla, modificarla, eliminarla dalla faccia della terra sta diventando una delle promesse più gettonate. Non lasciate che sia Salvini a dirvi cosa sia sicuro o non sicuro per la salute dei vostri bambini. I vaccini sono consigliati da tutti i medici e chi di loro non lo facesse (con assurde giustificazioni disconosciute da tutta la comunità scientifica) rischia di essere radiato dall’ordine.

Elisa Bianchedi