Il The Scripps Research Institute (TSRI) di La Jolla in California è un centro di ricerca in campo biomedico, privato e non profit, in cui lavorano studiosi affermati e anche qualche premio nobel.

In questo contesto è nata l’idea di un vaccino contro una delle droghe più pericolose fra gli oppiacei, l’eroina, tornata in auge principalmente tra i giovani.



I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Molecular Pharmaceutics ad opera di Candy S. Hwang, ricercatrice presso il TSRI e prima autrice della pubblicazione.

Uno studio iniziato nel 2013

E’ stato nel 2013 che Kim Janda, professore di chimica del celebre istituto di La Jolla, ha formulato un vero e proprio vaccino anti-oppiaceo.

E’ lui che ha iniziato la sperimentazione, prima sui topi e in seguito sulle scimmie, di un sistema formato da una delle molecole dell’eroina, l’aptene, e altre sostanze capaci di scatenare la risposta anticorpale del sistema immunitario. L’aptene infatti non è riconosciuta naturalmente dagli anticorpi.

La macromolecola sintetica attiva la risposta anticorpale che blocca la sostanza nel circolo sanguigno, impedendogli, del tutto o quasi, di arrivare al cervello.









Di conseguenza si riducono gli effetti psicoattivi, principali responsabili dell’assunzione reiterata degli oppiacei e delle ricadute, anche di 15 volte. In questo modo quando l’eroina è reintrodotta nel sangue gli anticorpi la riconoscono, neutralizzandola immediatamente.

La difficoltà maggiore che già sollevò Janda ma con cui ha dovuto cimentarsi anche il team di Candy Hwang è stata trovare una molecola stabile e in grado di affrontare le sperimentazioni cliniche.

Era importante anche capire la formulazione ideale, se in polvere o liquida, poi risultata ininfluente.



E’ necessario un “trasportatore”

In sostanza si trattava di trovare una proteina capace di indurre una risposta anticorpale e degli adiuvanti, molecole adatte ad amplificarne la reazione.

Il gruppo di Hwang ha individuato il Tossoide Tetanico, un “carrier”utilizzato nel vaccino contro il tetano. Il TT è un valido trasportatore che, unito ad allume e CpG oligodossinucleotide (un oligonucleotide sviluppato per applicazioni cliniche in numerose malattie) ha scatenato una pronta reazione immunitaria.

Soprattutto si è rivelato strategico l’utilizzo dell’allume perché già approvato dalla Food and Drug Administration.

Alla fine si è ottenuta una molecola stabile e pronta per la sperimentazione umana.



L’eroina fa ancora paura

L’eroina negli ultimi anni ha rimontato in pieno il mercato non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa e in Italia. Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’arco di un anno (2015) è raddoppiato il numero di consumatori abituali quindicenni (9 mila) mentre 31 mila adolescenti almeno una volta hanno provato l’eroina, con tassi di mortalità in aumento.

I ricercatori sono sicuri che l’eliminazione dell’effetto psicoattivo dell’eroina sia fondamentale per combattere la sua dipendenza e soprattutto per evitare le recidive.

Singolare che siano state determinanti le scimmie per poter togliere la scimmia agli umani.

Alessandro Desogus