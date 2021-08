Vaccino intranasale COVID-19, efficace negli studi sugli animali

Vaccini COVID19, le attuali vie di somministrazione

I vaccini stanno riducendo notevolmente il numero di ricoveri e decessi covid-19. Quelli sviluppati all’inizio della pandemia continuano a fornire protezione contro le gravi malattie causate da nuove varianti della SARS-CoV-2, il virus che causa la malattia.

Tutti i vaccini COVID-19 attualmente in uso ha una somministrazione nel muscolo (per via intramuscolare). L’iniezione intramuscolare produce anticorpi che circolano nel sangue per riconoscere il virus. Ma questa via di somministrazione non produce necessariamente anticorpi nel naso e passaggi nasali.

Ciò ha sollevato la possibilità che le persone vaccinate possano ancora catturare e diffondere il virus, anche quando non sanno di essere infette. Gli scienziati hanno proposto che i vaccini somministrati attraverso il naso (intranasally) possano essere in grado di bloccare la SARS-CoV-2 sia nei passaggi nasali che nel flusso sanguigno.

Vaccino intranasale Covid-19, un nuovo studio

I ricercatori guidati dal Dr. Vincent Munster del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) del NIH hanno testato la somministrazione intranasale del vaccino Oxford/AstraZeneca in criceti e scimmie. I risultati sono stati pubblicati il 27 luglio 2021 su Science Translational Medicine.









Il team ha prima confrontato la spruzzatura del vaccino per via intranasale con l’iniezione intramuscolare nei criceti. Entrambe le vie di somministrazione hanno prodotto alti livelli di anticorpi contro la SARS-CoV-2 nel sangue dopo una singola dose. I livelli di anticorpi nel sangue erano in realtà più alti dopo la somministrazione del vaccino intranasale Covid-19.

I criceti vaccinati e un gruppo di animali non vaccinati sono stati poi esposti alla SARS-CoV-2, sia per somministrazione diretta nel naso che per contatto con criceti infetti. Entrambe le vie di somministrazione del vaccino proteggevano i criceti da gravi malattie. I criceti non vaccinati hanno perso peso e hanno mostrato segni di danni ai polmoni, ma i criceti vaccinati no. Gli animali che hanno ricevuto la vaccinazione intranasale avevano anche un virus sostanzialmente meno infettivo nei loro passaggi nasali rispetto agli animali non vaccinati.

I ricercatori hanno poi testato due dosi del vaccino intranasale in quattro scimmie. Come nei criceti, gli anticorpi sono stati trovati nel sangue dopo la seconda dose, a livelli simili a quelli osservati nelle persone che si sono riprese dal COVID-19.

Le scimmie sono state poi esposte alla SARS-CoV-2. Rispetto alle quattro scimmie non vaccinate, quelle che hanno ricevuto il vaccino intranasale avevano meno virus nel naso e nel tessuto polmonare. Tre degli animali non vaccinati testati hanno sviluppato sintomi di polmonite, mentre nessuna delle scimmie vaccinate lo ha fatto.

Conclusioni

È necessario maggiore lavoro per comprendere le differenze nella risposta immunitaria tra le due vie di somministrazione. Ma questi risultati giustificano ulteriori test di somministrazione nasale per i vaccini COVID-19 nelle persone.

Uno studio clinico presso l’Università di Oxford sta ora testando la vaccinazione intranasale nei volontari umani.

Agostino Fernicola