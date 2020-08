Vaccino russo contro il covid-19. Siamo nelle mani giuste?

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l’Istituto di Ricerca Epidemiologica e Microbiologica Gamaleya di Mosca ha registrato il primo vaccino efficace contro il coronavirus. Per dare valore alle dichiarazioni riguardo l’efficacia e la sicurezza del vaccino, Putin ha dichiarato che è stato somministrato anche a una delle sue due figlie. A parte un po’ di febbre iniziale, la donna non avrebbe mostrato ulteriori complicazioni.

