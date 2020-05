Di sesso si parla molto, di performance di più, ma di dolore e vaginismo mai – o quasi.

Eppure basta intavolare il discorso con due o tre amiche che improvvisamente si scoperchia il vaso e ne esce di tutto e di più. Frasi come “provo spesso dolore ma non dico niente”, oppure “eh, ma cosa ci vuoi fare, è così” diventano improvvisamente un mantra collettivo. Il vaginismo o dolore durante la penetrazione non solo esiste, ma pare essere ben più diffuso di quanto non si creda – o si dica.

Cos’è il vaginismo e che rapporto ha con il dolore

Si tratta di una condizione per cui spasmi muscolari involontari e riflessi impediscono la penetrazione o la rendono dolorosa. La comparsa del vaginismo, una condizione parente – fra le tante -della dispareunia (dolore alla penetrazione) e della vulvodinia (dolore neuropatico dell’area vulvare), può essere determinata da diversi elementi: fra questi troviamo condizioni fisiche pregresse, educazione rigida, stress accumulato, uno o più eventi traumatici (vale anche un rapporto sessuale non delicato). A complicare ulteriormente il quadro si inserisce generalmente anche la paura del dolore. Il rapporto causa-effetto diventa quindi difficile da ricostruire in quanto la paura del dolore può comparire come conseguenza del dolore stesso o esserne indirettamente la causa. Certo è che diviene il nodo cruciale della questione: ad ogni tentativo di penetrazione il ricordo o la paura del dolore interverranno a renderla ardua o impossibile, in un circolo vizioso difficile da interrompere senza un adeguato approccio terapeutico.

Diffusione e trattamento del vaginismo

Nonostante manchino dati epidemiologici certi, si stima che circa l‘1-2% delle donne in età post-puberale soffra di vaginismo, numero che sale al 15-17% se si tratta della popolazione clinica trattata. Diverse le figure professionali che se ne occupano: ginecologi, sessuologi, psicologi. Iniziare una terapia che integri le diverse specialità pare avere maggior beneficio, ma trovare uno specialista che riconosca il problema non è facile: molte sono le storie di donne che si sono sentite dire semplicemente di “provare a rilassarsi” o di “prendere un ansiolitico”. Un vuoto conoscitivo dei nostri medici che forse sarebbe il caso di colmare, soprattutto vista la diffusione della problematica.

Sul fronte della ricerca le cose non migliorano, e così molta confusione rimane anche fra quei pochi specialisti che se ne occupano. C’è da dire che si tratta di condizioni strettamente legate al giogo del tabù, e se al momento non possiamo spingerci troppo oltre per quanto riguarda il vaginismo, molto si può dire del dolore.

Non a tutte piace

Il mito della donna urlante di piacere pare essere ancora troppo radicato nella mente degli uomini e, quel che è peggio, pare si stia facendo largo anche in quella delle donne – soprattutto se molto giovani. E invece la realtà si fa particolarmente amara, con uomini dalle dubbie capacità amatorie e donne che per qualche ragione preferiscono tacere e sopportare. Così, dopo anni passati nel logorante dubbio di essere anormali – provate a vivere di una narrativa che vi vuole sempre trasognanti e appagate dal coito! – si scopre che in realtà la vera eccezione pare essere chi gode.

Sì, perché proprio l’orgasmo femminile, protagonista indiscusso dell’erotismo così com’è pubblicizzato, è in realtà il grande assente della scena. Le ragioni? Molte: paure inconsce, traumi pregressi, difficoltà a lasciarsi andare. Ma, soprattutto, l’unica che non vuole essere sentita da un apparato sociale reso cieco e sordo da millenni di patriarcato consolidato: la scarsa abilità maschile.

Medicalizzare per mascherare

Nella caccia al tanto agognato orgasmo sono intervenute addirittura le case farmaceutiche – che invece cieche e sorde non lo sono affatto: e così ci siamo ritrovati ad assistere a ridicole corse volte a trovare la magica cura condensata in pillola, la quale dovrebbe miracolosamente risolvere le cosiddette “disfunzioni sessuali femminili“. Cosa siano queste disfunzioni, in realtà non ci è dato saperlo. Anzi, si tratta di problematiche piuttosto intuibili ma che, invece di essere trattate – o meglio prevenute – con l’artificio della comunicazione, vengono gettate fra le braccia della medicalizzazione compulsiva. Stando alla posizione delle Big Pharma, poco interessate alle cause e molto alle “cure”, il viagra rosa sarebbe infatti la soluzione ideale per aumentare l’eccitazione delle donne anorgasmiche e, di conseguenza, il loro piacere. Stando ai professionisti che con queste donne lavorano, nulla c’è di più fantascientifico.

Ora, sapere che l’eccitazione sia conditio sine qua non per il piacere non è certo appannaggio dei Nobel della medicina. Non ci si spiega invece come specialisti del settore arrivino a convincersi – e a cercare di convincerci – che l’eccitazione possa rispondere a un click come una lampadina attaccata a un circuito elettrico. Non è così lontano dalla realtà ipotizzare una situazione in cui a una donna dichiaratamente insoddisfatta del rapporto con il marito venga proposta una pillola “risolutiva”. La sensazione che la cosa stia sfuggendo di mano c’è tutta.

Trailer in inglese del documentario Orgasm, Inc., riguardante trial clinici di farmaci pensati per indurre l’orgasmo nelle donne

Se non è piacevole è doloroso. La soluzione? Educazione.

Eppure, una soluzione enormemente più semplice potrebbe starci sfuggendo di vista: recuperare una dimensione erotica coinvolgente, che anteponga l‘intimità alla prestazione e il confronto al silenzio. In sostanza, che le donne comincino a parlare e che gli uomini si mettano ad ascoltare. Perché se a un tentativo di penetrazione una donna prova dolore, non deve sopportare in silenzio. Quantomeno, in termini di salute ha tutto da guadagnare. Un’educazione sessuale approfondita e costante che metta mano a tutto questo, scevra da pregiudizi e tabù, si fa quanto mai necessaria. Insegnare che l’urina non esce dal clitoride (e altro) ha una funzione che va ben oltre a quella del non fare figure imbarazzanti. In molti casi ci si potrebbe risparmiare addirittura anni di dolore, fisico e mentale.

Se si insegnasse a una bambina come funziona il suo corpo, forse poi sarebbe in grado di spiegarlo con disinvoltura a chi di quel corpo non riesce a capire nemmeno quale sia il davanti e il dietro, figurarsi come possa essere all’interno. E per interno non s’intende vagina ma tutti quei processi fisiologici che rendono un corpo soggetto desiderante e non oggetto di desiderio. Magari se si insegnasse la cultura della condivisione e dell’ascolto miglioreremmo un po’ tutti, le donne imparerebbero a parlare e gli uomini ad ascoltare. Soprattutto, avremmo più orgasmi.

Una semplice verità, è che se una rapporto sessuale non è piacevole, diventa doloroso. E se diventa troppo spesso doloroso, il prezzo da pagare è alto.

Ana Beatrice Simone