Valentino e la poesia: Narratives II

Valentino lancia la vincente campagna Narratives II.

Il 21 Marzo 2022, in concomitanza con il World Poetry Day ( La Giornata Mondiale della Poesia), la Maison Valentino ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria, dal titolo Narratives II.

La precedente, Narratives, aveva guadagnato un certo successo, portando alla nascita della attuale. Narratives consisteva in una campagna pubblicitaria fondata solamente sull’uso della parola per la Primavera-Estate 2021.

Sulla scia del suo buon esito si poggia Narratives II.

Valentino e Narratives II

Il direttore creativo della Maison Valentino, Pierpaolo Piccioli, ha ulteriormente arricchito questa edizione con voci trasversali.

Si passa da autori quali André Aciman, principalmente noto al grande pubblico per Chiamami col tuo nome, a Alok Vaid-Menon, attivista non binary il cui libro “Beyond the Gender Binary” sta avendo molto successo.

La campagna si compone di queste immagini, come volantini, dal layout colorato con solo testo.

Sul sito di Valentino è presente una sezione dedicata ( disponibile tanto in inglese quanto in italiano) che raccoglie tutte le citazioni e poesie. Accanto ad ogni riquadro è presente una breve introduzione sull’identità dell’autore o autrice e alle volte anche con i pronomi utilizzati.

Pubblicizzare una Maison di moda senza esporre o sfruttare vestiti può essere una scelta rischiosa, ma per ora si sta dimostrando vincente, soprattutto sui social.

Anche la scelta delle varie voci è stata strategica. Troviamo uomini, donne e persone non binarie, persone provenienti da culture ed etnie differenti ed anche le tematiche vengono affrontate diversamente tra di loro, per creare un panorama il più variegato possibile.

Sul sito è anche possibile interagire con dei quiz, che trovano il testo più adatto in base a ogni personalità e gusto. La Maison li chiama “Il gioco letterario“.









Si clicca su voci quali “la personalità”, “elementi emozionanti” ed altre. In base a quelli si seleziona l’opzione che più si preferisce ed il gioco è fatto: uscirà il poster con la poesia più adatta alla persona in questione.

Narratives, inoltre, è in collaborazione con Belletrist, il gruppo di lettura fondato da Emma Roberts e Karah Preiss. Il marchio si impegna anche a sostenere alcune piccole librerie indipendenti e a promuovere la lettura.

Moda e sociale

Non è la prima volta che l’ambiente della moda si fonde con il politico e /o sociale.

Un esempio lampante è Gucci, soprattutto ora nell’era di Alessandro Michele.

Ma anche Valentino non è da meno, e non solo con questa interessante iniziativa. La Maison, infatti, ha giocato non solo con corpi, forme ed intersezionalità, ma si era anche esposta a favore dei vaccini.

Che si tratti di mere campagne pubblicitarie o lotte ed ideali nei quali si crede davvero, sono sicuramente strategie che al momento si rivelano vincenti, soprattutto su piattaforme quali Instagram.

Grazie alle iniziative di personalità e marchi così noti ed in vista, moltissime tematiche si ritrovano sotto i riflettori e vengono rese più accattivanti, abbracciando un pubblico più ampio.

Certo, dire “l’importante è che se ne parli” non è sempre valido e corretto, perché di certe cose è meglio non parlare invece di fare disinformazione o danno a qualcuno o qualcosa, ma se fatto con criterio può essere un nuovo linguaggio artistico-sociale estremamente affascinante.

Flavia Mancini

