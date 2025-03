La tensione tra Pakistan e Afghanistan è nuovamente esplosa al valico di Torkham, un punto di passaggio strategico per commercio e viaggi. Nella notte tra il 3 e il 4 marzo, si sono verificati scontri armati tra le forze di sicurezza dei due paesi, aggravando una situazione già compromessa dalla chiusura della frontiera, avvenuta undici giorni prima per una disputa territoriale. Mentre migliaia di camion restano bloccati e le perdite economiche aumentano, le trattative per una soluzione rimangono in stallo.

Scambio di colpi al confine: la situazione attuale

Nella notte tra il 3 e il 4 marzo, le forze pakistane e afghane si sono affrontate in un intenso scambio di colpi al valico di frontiera di Torkham, situato nella regione nord-occidentale. Nonostante la gravità dell’episodio, non sono state segnalate vittime da entrambe le parti. La disputa al valico di Torkham ha avuto origine dalla costruzione di un nuovo posto di controllo da parte delle autorità afghane, che il Pakistan ha contestato, portando alla chiusura del valico già undici giorni fa.

Un funzionario pakistano, che ha preferito restare anonimo, ha affermato che le forze talebane hanno aperto il fuoco senza alcuna provocazione, colpendo il checkpoint pakistano con armi automatiche. I soldati di Islamabad hanno risposto immediatamente al fuoco. Al momento, il governo talebano non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’incidente. I funzionari pakistani, pochi giorni prima, avevano accusato le perdite a seguito della chiusura del valico. I disagi che sono stati menzionati infatti, sono state anche di natura commerciale, in materia di movimento e di tutela delle persone.

Un nodo cruciale per il commercio e il transito

Il valico di Torkham rappresenta un punto strategico per i rapporti economici tra Pakistan e Afghanistan, facilitando gli scambi commerciali e il transito di merci e persone. Episodi simili non sono nuovi: in passato, il valico è stato chiuso più volte a causa di tensioni bilaterali, spesso sfociate in scontri armati. Anche il passaggio di frontiera di Chaman, situato più a sud, ha vissuto dinamiche simili.

Attualmente, migliaia di camion e veicoli risultano bloccati su entrambi i lati del confine, causando notevoli difficoltà logistiche e condizioni critiche per autotrasportatori e viaggiatori. La chiusura prolungata ha inflitto gravi danni economici ai commercianti dei due paesi, con perdite stimate in milioni di dollari.







Tanti sono i cittadini che hanno lamentato il blocco della frontiera: c’è chi ha dichiarato che non sa quanti giorni dovrà attendere per tornare a casa, e c’è chi invece sta soffrendo fisicamente per le dure condizioni climatiche. Gli appelli sono stati fatti ad entrambe le autorità nazionali, ma il Pakistan non ha rilasciato particolari commenti. Nonostante ciò, il Commissario sul lato afghano, Abdul Jabbar Hikmat, ha confermato la chiusura del valico da parte pakistana.

I negoziati per la riapertura: nessun accordo raggiunto

I colloqui tra funzionari pakistani e rappresentanti talebani per sbloccare la situazione lungo il valico di Torkham si sono rivelati infruttuosi. L’ultimo ciclo di negoziati, conclusosi domenica 3 marzo, non ha portato a una soluzione condivisa, lasciando la questione irrisolta.

Hikmat ha dichiarato che la disputa è stata ora deferita alle autorità superiori di Kabul e Islamabad per una decisione definitiva. Ha inoltre sottolineato l’importanza di distinguere le questioni politiche dalle esigenze economiche, sottolineando il danno che la chiusura sta causando sia al commercio che ai viaggiatori.

Le richieste della delegazione talebana

Durante i colloqui, la delegazione talebana, guidata da Azizullah Mustafa, vice governatore della provincia di Nangarhar, ha avanzato alcune proposte per risolvere la crisi. Tra le richieste principali figurano:

La riapertura del valico di Torkham 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

L’evitare future chiusure improvvise del confine;

La garanzia di libero passaggio per pazienti e viaggiatori con esigenze urgenti.

Le autorità afghane hanno inoltre consigliato alla popolazione di evitare di recarsi al valico fino a nuovo avviso, segno che una risoluzione immediata del conflitto appare ancora lontana.

Uno stallo diplomatico senza precedenti?

Questo episodio rappresenta il secondo tentativo fallito di risolvere la questione: già il 24 febbraio un precedente ciclo di colloqui si era concluso senza alcun accordo. Mentre le tensioni continuano a crescere, l’incertezza sul futuro del valico di Torkham preoccupa sia gli operatori commerciali sia la popolazione locale, che dipende fortemente dalla libera circolazione delle merci e dei servizi tra i due paesi.

Le prossime settimane saranno cruciali per determinare se Islamabad e Kabul riusciranno a trovare un compromesso che garantisca stabilità lungo il confine e scongiuri nuovi episodi di violenza.

Lucrezia Agliani