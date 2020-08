Legame tra vampate di calore in menopausa e pressione in gravidanza

La notizia viene dal Mayo Clinic’s Center for Women’s Health, una ricerca condotta dalla dottoressa Stephanie Faubion, che è la direttrice del centro, ha trovato un legame tra tra vampate di calore in menopausa e disturbi di pressione in gravidanza.

La ricerca è stata pubblicata su Menopause: The Journal of the North American Menopause Society.

In realtà i medici sapevano già qualcosa che accomunava le donne che hanno disturbi di ipertensione in gravidanza e quelle che in menopausa sperimentano vampate di calore e sudorazioni notturne molto fastidiose: sia le une che le altre sono a rischio di sviluppare disturbi cardiaci.









La nuova ricerca ha trovato un legame diretto tra il primo disturbo (la pressione alta in gravidanza) e la frequenza di disturbi come le vampate di calore in menopausa a livelli preoccupanti.

La ricerca si è basata sull’intervistare 2684 donne tra i 40 e 65 anni che si sono rivolte a due cliniche del Mayo Network: la Mayo Clinic a Rochester (Minnesota) e la Mayo Clinic a Scottsdale (Arizona) tra maggio 2015 e settembre 2019.

Le partecipanti allo studio hanno risposto a domande sui disturbi menopausali che sperimentavano e a domande su eventuali disturbi legati alla pressione alta avuti in gravidanza, come la preeclampsia o ipertensione gestazionale.

Aver trovato un legame non significa aver scoperto il meccanismo che li lega, dunque saranno necessari altri studi. Intanto però l’opinione della Faubion è che sulla base di quanto scoperto i medici che hanno seguito donne che in gravidanza hanno avuto questo tipo di disturbi dovrebbero monitorarle con più attenzione dopo il parto.

In effetti, aggiunge un po’ polemicamente la Faubion, già il legame che era conosciuto tra alta pressione gestazionale e successivi problemi cardiaci, avrebbe dovuto portare i medici a seguire queste donne con più attenzione, cosa che non è stata fatta.

Questo studio ribadisce che queste donne sono diverse ed andrebbero monitorate con più attenzione.

Roberto Todini