Vanessa Incontrada dietro il banco ambulante del padre: eleganza e dignità

Quella in foto è Vanessa Incontrada e nella vita potrebbe fare ciò che vuole, trascorrere le vacanze di Natale su un atollo alle Maldive o tra i grattacieli di Dubai. E invece le passa ad aiutare il papà a Barcellona dietro il suo banco ambulante da pellettiere, sulla Gran via di Barcellona, insieme al marito Rossano e al figlio Isal.

“Mio papà è un artigiano, lavora la pelle. Quando va nei mercati e io mi trovo in Spagna vado volentieri a dargli una mano – ha spiegato – Mi divertono molto le reazioni stupite degli italiani quando mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso, come se vivessimo in un’altra realtà. Ma non siamo tutti così: ho tanti amici che preferiscono spendere i loro soldi in altri modi. Se siete a Barcellona, mi trovate qui.”