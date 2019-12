Vaso smart Lua: la soluzione ideale per chi non ha il pollice verde

Lua è un vaso intelligente che trasforma le piante in Tamagotchi viventi e proprio per questo risulta perfetto per chi non possiede il cosiddetto pollice verde.

Il vaso smart Lua, progettato in Lussemburgo da Mu Design, è accuratamente Tech. Nei suoi colorati cm 15×16 e nel suo peso di 500 grammi, possiede un display LCD da 320×260 pixel che ha una funzione molto particolare: mostrare le emozioni della tua pianta! Lua possiede cinque sensori che gli permettono di comunicare con gli abitanti della casa grazie a 15 differenti animazioni/emozioni, le quali appaiono sullo schermo sotto forma di adorabili faccine che assumono determinate espressioni in base allo stato di salute e alle necessità della pianta.









Smart Planter Lua interagisce con il suo proprietario e con l’ambiente inviando risposte sensoriali ed esprimendo emozioni sullo schermo LCD: felicità, tristezza, delusione, sofferenza. Questo vaso “anima” le piante rendendole simili a degli animali domestici.

Lo speciale vaso può mostrare fino a 15 espressioni, di cui 6 sono essenziali e indicano lo stato di salute della pianta: assetato (l’umidità della terra è al di sotto della soglia minima e c’è bisogno di acqua), malato (l’acqua è troppa e questo fa male alla pianta), vampiro (indica che la pianta ha bisogno di luce), strabismo (la pianta è esposta a troppa luce), raffreddato (se la temperatura si abbassa, Lua potrebbe starnutire), accaldato (se la temperatura sale troppo, Lua suderà).

I sensori interni rilevano il livello di esposizione alla luce, la temperatura e l’umidità della terra, riferendo in tempo reale un eventuale bisogno di sole, ombra o acqua. Il vaso dispone anche di sensori di movimento: Lua ti sorride allegramente o ti segue con gli occhi se passi nelle sue vicinanze. Non solo: si addormenta e, se ci sono buone probabilità di pioggia, può diventare scontroso.









Il vaso viene alimentato tramite un cavo USB standard che, inserito nella corrente, fa attivare tutti i sensori. Scaricando la App dedicata Lua, si viene guidati fra le diverse categorie vegetali e si può selezionare la pianta desiderata (ogni tipo di pianta ha i suoi parametri ideali). La App genera un codice QR personalizzato che Lua scansiona per collegarsi al nostro telefono. I livelli vitali della pianta possono essere monitorati tramite il proprio smartphone e un sistema di riserva d’acqua garantisce la sopravvivenza della verdeggiante amica nell’eventualità che ci si allontani da casa per qualche giorno.

Il vaso smart Lua è stato protagonista di una campagna di Crowdfunding su Indiegogo e si può acquistare online. Se non avete il pollice verde, potete sempre “ascoltare” la vostra pianta: comunicando con voi ed esprimendo le proprie emozioni, sarà lei a ricordarvi di cosa ha bisogno.

Annapaola Ursini