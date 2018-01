Il Vegetale di Fabio Rovazzi: l’Italia delle banalità

Nonostante il film parta da presupposti decisamente non confortevoli come quello di narrare la precarietà italiana, il film “Il Vegetale” di Gennaro Nunziante starring Fabio Rovazzi scade nella tipica commedia italiana che, oltre a non far ridere, ci mette di fronte ad una serie di stereotipi dalla banalità molto prevedibile.

La generazione di plusquarantenni e facente parte del famoso ventennio berlusconiano, ruba il lavoro ai giovani che non sanno come fare o cosa inventarsi per andare avanti.

Fabio Rovazzi, che non cambia nemmeno il suo nome nel film, è un ragazzo onesto ed attento agli altri(ma teniamo a precisare onesto) che, dopo la laurea in scienze della comunicazione, si ritrova nella tipica situazione di standby postlaurea sperando di fare una sostanziosa gavetta con la speranza di entrare in qualche grande azienda pubblicitaria. Suo padre, d’altro canto, se la suona e se la canta in una villa piena zeppa di libri (finti), una laurea a Tirana e un progetto edilizio abusivo. La sua compagna, rigorosamente russa, gli ha dato una bambina, Ines.

Ora, tralasciando l’irritante bambina che, inizialmente odia il suo fratellastro e poi lo abbraccia (sembra di stare in un film di Siani), Rovazzi fa la sua parte discretamente non calandosi nemmeno più di tanto nei panni del personaggio. La comicità è alle strette con diverse forzature che stonano parecchio.









Siamo agli antipodi dalla genialità della trilogia di Smetto Quando Voglio, che parla dello stesso problema italiano ma con una sua cifra stilistica che non risulta mai piatta (come questo film). Ma anche dalle pellicole che vedono la collaborazione fra Nunziante e Zalone (di cui ci aspettavamo almeno un’apparizione per sollevarci il morale).

Ad “esaltare” i momenti di noia, si aggiunge una scialbissima romance che poi si ricongiunge nel finale, alquanto amaro. (di cui, tra l’altro, non si capisce che fine faccia il protagonista, potrebbe un giorno diventare come il suo genitore? La sua onestà ci dice di no ma sarebbe stato un buono spunto approfondire il gap generazionale senza ridurre padre e figlio a due macchiette stereotipate.)

E voi? Cosa ne pensate? FATECELO SAPERE NEI COMMENTI

GIULIA D’ALTERIO