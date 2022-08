Vendere casa, alcuni suggerimenti

Il mercato immobiliare sembra vivere, da alcuni mesi a questa parte, un momento di rinascita dopo svariati anni in cui è sembrato in difficoltà rispetto agli splendori di un tempo. I prezzi degli immobili, infatti, sono continuati a crescere nel corso degli ultimi 18 mesi, raggiungendo un picco non indifferente durante gli ultimi 12.

I timori di una pandemia che potesse distruggere il tessuto sociale e lavorativo del nostro paese, infatti, sono venuti meno in questo ultimo periodo, restituendo fiducia ai cittadini del Belpaese. I prezzi degli immobili, attualmente, sono certamente superiori rispetto a quelli del 2020, in molte zone superiori anche all’epoca pre-pandemica: vendere casa oggi, quindi, potrebbe risultare un buon affare.

Vendere casa con un’ottima certificazione energetica è maggiormente profittevole

Anche perché con problemi futuri legati a recessione ed aumento dei tassi d’interesse, il settore potrebbe risentire di un calo del valore degli immobili a causa di una domanda che, col passare del tempo, potrebbe via via affievolirsi. In questi mesi, quindi, chi deve vendere un immobile deve accelerare i tempi e cercare di “chiudere l’affare” prima che il mercato possa iniziare a flettere, come prevedono alcuni analisti finanziari ed immobiliari.

A maggior ragione se si è proceduto ad una ristrutturazione della casa sfruttando i bonus elargiti dallo stato in questo periodo particolarmente complesso della vita del nostro paese, dove si è cercato di sostenere i settori nevralgici del nostro paese. E quello edilizio, come noto, lo è da sempre, considerato anche il rapporto simbiotico tra italiani e casa di proprietà.

Il famoso “110%”, a tal proposito, può essere una straordinaria arma a disposizione dei proprietari degli immobili per ottenere un maggiore incasso, grazie agli elevati standard garantiti dalle opere di ristrutturazione effettuate. Vendere casa con bonus, quindi, può essere un’ottima idea, al fine di combattere un eventuale flessione del mercato immobiliare e garantire all’acquirente il possesso di un immobile che consenta di ottenere un elevato risparmio energetico.

Dopo questa doverosa premessa, legata all’attualità del momento, vi forniamo ora altri consigli estremamente utili quando si vende casa in qualsiasi contesto congiunturale. In primis, è necessario stabilire se affidarsi ad un’agenzia immobiliare o procedere alla vendita dell’immobile in modo autonomo. Esistono, per quanto ovvio, dei pro e contro, che ognuno di noi dovrà valutare adeguatamente.

Fai da te o agenzia immobiliare: i pro e contro della scelta

Innanzitutto, l’agenzia immobiliare chiederà una commissione sulla futura rivendita dell’immobile che, per quanto ovvio, andrà a ledere il guadagno complessivo, ma al tempo stesso sarà in grado di seguirci “step by step” nella promozione della vendita dell’immobile, essere in grado, specialmente se ben avviata e presenti in paesi o quartieri ad alta intensità abitativa, di trovare potenziali acquirenti anche col semplice “passaparola” oltre a sfruttare le grandi potenzialità della grande rete telematica.

Nel caso in cui, invece, si volesse procedere privatamente alla vendita dell’immobile, è indispensabile essere pratici in campo telematico, riuscendo a postare fotografie accattivanti ed un annuncio ben scritto nei più noti portali immobiliari presenti nel web, che da un decennio a questa parte, ormai, rappresentano il canale di maggiormente utilizzato per la vendita degli immobili grazie all’immediato impatto visivo che sono in grado di offrire.

Un altro aspetto di straordinaria importanza, poi, concerne nello stabilire la corretta quotazione dell’immobile che si vuol porre in vendita, che dovrà tenere in conto, inevitabilmente, della zona dove è locato, dell’anno di costruzione, della classe energetica e dello “stato” di manutenzione, oltre alla presenza di eventuali box/posti auto collegati e della presenza totale o parziale del mobilio.

Effettuare una congrua valutazione dell’immobile posto in vendita, quindi, è assolutamente prioritario. Il web, ormai, presenta migliaia di annunci immobiliari per tutte le zone del nostro paese. E qualunque utente, quindi, può effettuare delle comparazioni immediate anche in base ai dati reperibili nella descrizione dell’immobile e delle fotografie pubblicate: una cifra troppa elevata, quindi, potrebbe suscitare meno interesse al pari di una troppo contenuta, che alcuni potrebbe considerare irta di qualche spiacevole sorpresa (come ad esempio un pessimo stato dell’immobile)

